Любование осенней листвой: красота симметрии отражённых в воде осенних пейзажей

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Хотя во всей стране продолжаются жаркие дни, осень уже не за горами. Согласно «Прогнозу осенней листвы», опубликованному метеорологической компанией Weather News, лучшее время, чтобы полюбоваться осенней листвой, наступит примерно 20 сентября на горе Дайсэцудзан Асахидакэ на Хоккайдо, в начале октября в регионе Тохоку, и с середины октября в горных районах других восточных и западных регионов Японии. Если вы собираетесь полюбоваться осенними пейзажами в этом году, то один из вариантов – посетить места, где можно увидеть их вместе с их отражением.

Восход солнца мгновенно преображает пейзаж: Цутанума (город Товада, преф. Аомори)

Виды горы Фудзи, отражённой в поверхности воды – например, в озере, – называют «перевёрнутым Фудзи», а в отношении осенних пейзажей говорят о «перевёрнутых алых клёнах».

Такие живописные виды создаются с помощью «водного зеркала», когда нет ветра и на поверхности воды не образуются волны. Среди таких пейзажей особенно привлекает людей озеро Цутанума в национальном парке Товада-Хатимантай в префектуре Аомори, примечательное редкостью пейзажа, который можно увидеть всего несколько раз в году и всего на несколько минут.

Это одно из семи озёр группы «Цута-но нананума», расположенной в районе Оирасэ, который находится в 10 км к северу от озера Товада и покрыт первозданным буковым лесом. Эти места также известны как естественная среда обитания диких птиц, здесь проложены пешеходные тропы. Примерно в 10 минутах ходьбы также находится Цута онсэн, «тайный» горячий источник, существующий ещё со времён периода Хэйан (794-1192).

Лучшее время, чтобы полюбоваться осенней листвой, обычно наступает с середины октября до конца октября, и особенно красивые пейзажи можно увидеть ранним утром в солнечные дни. Утреннее солнце, пылающее ярко-красным светом и отражающееся на поверхности озера, озаряет буковый лес на противоположном берегу.



Идеальный момент для фотографии наступает тогда, когда утреннее солнце освещает буковый лес. Это место находится примерно в часе езды на машине от станции Ситинохэ-Товада на линии Тохоку синкансэн, или 2 часа 8 минут на автобусе JR «Мидзууми» от станции Син-Аомори и 10 минут ходьбы от остановки Цута-Онсэн (PIXTA)

Вы можете в полной мере насладиться захватывающими дух пейзажами со смотровой площадки на берегу озера, но необходимо предварительное бронирование, чтобы избежать скопления людей в ранние утренние часы (в этом году с 20 по 31 октября). Кроме того, потребуются входные билеты и билеты на парковку, это сделано для предотвращения заторов и обеспечения охраны окружающей среды. Подробнее смотрите вебсайт города Товада (на японском языке с возможностью онлайн-перевода).

Покров жёлтых листьев отражается в зелёных водах: пруд Мисяка (город Тино, преф. Нагано)

Если «перевёрнутые клёны» Цутанумы огненно-красные, то окрестности пруда Мисяка окрашены в золотисто-жёлтый цвет. Это искусственный водоём, расположенный недалеко от деревни с горячими источниками Татэсина у западного подножья горы Яцугатакэ, одной из 100 знаменитых гор Японии.

Вода для пруда идёт из реки Сибу, которую питают термальные источники, поэтому вода очень кислая и там не живёт рыба, но при этом она очень прозрачная. Растущий на дне озера мох тяцубоми также усиливает зеркальный эффект водной поверхности. Пруд известен как место, которым вдохновлялся известный японский художник Хигасияма Каии при создании своего знаменитого шедевра «Зелёные отзвуки» (Мидори хибику).

Лиственничный лес на высокогорье, который из-за молодой зелени в начале лета становится ярко-зелёным, привлекает своей загадочностью, но не менее прекрасен и контраст между тёмно-зелёной водной гладью и жёлтыми листьями осенью. Осенний пейзаж у пруда Мисяка обращён на юг и в ясные дни хорошо освещён, поэтому кое-кто считает, что лучше любоваться им в пасмурный день. Это место расположено у национальной трассы 299, есть бесплатная парковка (парковочные места для 31 обычного автомобиля и 6 автобусов).

По данным Туристического информационного центра города Тино, в этом году осенние листья начнут менять цвет немного позже, чем обычно, начиная с конца октября, а полностью пожелтеют в начале ноября.



Пруд Мисяка был построен в 1933 году в горах на высоте 1500 м. Он находится примерно в 30 минутах езды на машине от станции Тино на главной линии Тюо, примерно в 30 минутах от развязки Сува на скоростной автомагистрали Тюо. Рядом находится уединённый горячий источник Мэйдзи-онсэн, где вы можете по пути окунуться в ​​термальные ванны (PIXTA)

Клёны в саду отражаются в полированных досках храмового пола: монастыри Хотокудзи (город Кирю, преф. Гумма) и Дзюфукудзи (город Сасэбо, преф. Нагасаки)

Среди пейзажей «перевёрнутых клёнов» есть такие, где отражающей поверхностью является не водная гладь, а полированный пол. Среди них лучшим в восточной Японии считается пейзаж в монастыре Хотокудзи в городе Кирю префектуры Гумма.

Это дзэнский монастырь, построенный около 1450 года, в период Муромати (1336-1573). Он расположен в тихом горном районе, и оттуда открывается вид на гору Наруками, одну из «100 знаменитых гор региона Канто».

Каждый год более 100 клёнов, растущих на территории храма, а также деревья на окружающих горах, в середине ноября создают наилучший осенний вид. Ита-но ма, «Зал с дощатым полом» имеет площадь в 28 татами. Осенние листья отражаются в лакированном полу, создавая прекрасный контраст красного, жёлтого и зелёного цветов. Рисунки тушью на створках фусума и вил сухого ландшафтного сада также усиливают атмосферу этого места, а ночью при подсветке деревьев оно обретает ещё более загадочный вид «Чистой земли осенних листьев».

В этом году «Специальное открытие для публики осеннего пейзажа, отражённого на полу» пройдёт с 20 октября по 30 ноября. Подробнее об этом можно узнать на странице монастыря Хотокудзи (на японском языке).



В этом сезоне подсветку будут устраивать с 11 по 28 ноября. Сюда можно добраться за 25 минут на автобусе от станции Кирю линии Рёмо, до остановки Хотокудзи иригути, оттуда 2 минуты пешком (PIXTA)

Кроме того, с осени 2006 года в монастыре Дзюфукудзи, который относится к направлению Тидзан школы Сингон и расположен в городе Сасэбо, префектура Нагасаки, в лучшее для любования осенней листвой время убирают часть татами в зале хирома Главного павильона Хондо, открывая пространство в шесть татами, где кладут акриловое покрытие, чтобы показать красивое отражение клёнов монастырского сада. В этом году это мероприятие проведут с 15 по 24 ноября. Подробнее об этом можно узнать на странице монастыря Дзюфукудзи (на японском языке).



Монастырь Дзюфукудзи был построен как место для заупокойных молитв рода Хирадо в период Эдо. Отражение пейзажа в блестящей поверхности пола очень живописно. Сюда можно добраться за 10 минут пешком от станции Эмукаэсикамати железной дороги Мацуура (PIXTA)

Есть много и других известных мест, где можно увидеть «перевёрнутые клёны». Вкратце представим некоторые из них.

Сад Рикугиэн

Расположен в токийском районе Бункё и является одним из самых известных мест любования осенней листвой в Токио. Это сад в стиле кайюсики с искусственными горами и реками, предназначенный для прогулок, который построил Янагисава Ёсиясу, вассал пятого сегуна Токугава Цунаёси. Сад внесён в список живописных мест национального значения. Специальное мероприятие ночного просмотра пройдёт с 22 ноября по 3 декабря, в период наиболее живописного вида осенней листвы. Туда можно добраться за 7 минут пешком от станции Комагомэ на линии Яманотэ и линии метро Намбоку.

Зоопарк и ботанический сад Хигасияма

Муниципальный зоопарк и ботанический сад открылись в 1937 году в районе Тикуса города Нагоя. Японские клёны ирохамомидзи и утивакаэдэ создают прекрасный фон для дома, построенного в стиле гассё-дзукури, пруда и японского сада. Лучшее время для осмотра осеннего пейзажа обычно наступает с середины ноября до начала декабря. Здесь также устраивают ночную подсветку. До места можно добраться за три минуты пешком от станции Хигасияма коэн на линии метро Хигасияма.

Набана-но сато

Это один из крупнейших тематических парков в Японии, посвящённых цветам, он расположен в городе Кувана, префектура Миэ. Особенно впечатляют 100-метровый «Туннель сияния» и отражение осенних листьев в зеркальной глади пруда. Лучшее время обычно длится с конца ноября до середины декабря. 10 минут на автобусе Mie Kotsu Access от станции Кинтэцу Нагасима линии Кинтэцу Нагоя, нужно выйти на остановке Набана-но сато.

Монастырь Эйкандо Дзэнриндзи

Главный храм школы Нисияма Дзэнриндзи буддийской школы Дзёдо в районе Сакё, город Киото. С древних времён это место пользуется популярностью в осеннее время, оно упоминается в старинной поэтической антологии «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокинвакасю). Очень красиво и отражение клёнов на поверхности каменной ограды. Лучшее время для посещения – с середины до конца ноября. Сюда можно дойти пешком за 15 минут от станции Кэагэ на линии метро Тодзай.

Парк Рицурин

Сад в городе Такамацу, префектура Кагава (особое живописное место национального значения). Японский сад площадью втрое больше, чем стадион Токио доум, был построен примерно 300 лет назад как вилла для рода Мацудайра, правителей княжества Такамацу. Полюбоваться осенней листвой можно также с катера на пруду. Лучшее время для посещения обычно длится с конца ноября до начала декабря. Сад расположен в трёх минутах ходьбы от станции JR Рицуринкоэн Китагути.

Юсиэн

Японский сад, расположенный на острове Дайкон в Накауми, город Мацуэ, префектура Симанэ. Сад площадью около 30 000 цубо (около 100 000 кв. м), где воссозданы пейзажи региона Идзумо, красив в любое время года благодаря цветению сезонных цветов, в том числе пионов в мае. Лучшее же время для осмотра в нем осенней листвы обычно длится с середины ноября до начала декабря. Сюда можно добраться за 50 минут на городском автобусе от станции Мацуэ, 5 минут пешком от остановки Юсиэн иригути.

Текст: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: «Перевёрнутые клёны» озера Цутанума, город Товада, префектура Аомори, где можно полюбоваться отражением осеннего пейзажа в воде (PIXTA)