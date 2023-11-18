Как принимают ванны в Японии? Результаты опроса

В холодную ночь перед сном согревать озябшее тело в очень горячей ванне не стоит, поскольку внезапные изменения температуры могут вызвать тепловой шок, а высокая температура стимулирует симпатическую нервную систему, что помешает уснуть.

После утомительного дня тёплая расслабляющая ванна вечером помогает снять усталость. Компания Rinnai, которая в том числе производит водонагреватели, провела опрос, в котором приняли участие по 50 человек из каждой из 47 префектур Японии. 53% людей ответили, что зимой они принимают ванну каждый день, и только 17% сказали, что обходятся душем, не принимая ванну.

Что касается температуры ванны зимой, наиболее частыми ответами были «40 градусов» (31%), «42 градуса» (23%) и «41 градус» (17%). В префектуре Тояма больше всего любят горячие ванны, там средняя температура составила 41,3 градуса по Цельсию.

Максимальная средняя температура ванн по регионам

41,3℃ Тояма 41,1℃ Тоттори, Ямагути 41,0℃ Осака, Вакаяма, Нагасаки

(50 ответов от каждой префектуры)

Источник: Rinnai

Наиболее распространённое время нахождения в ванне составляло «от 10 до 14 минут» (31%). Хотя 80% людей принимают ванну от 5 до 24 минут, есть небольшое количество людей, которые принимают ванны очень долго – 55 минут и более. В префектуре Яманаси ванну принимают дольше всего, среднее время составило 17,8 минуты, за ней следовали Сага, Ойта и Осака. Похоже, что в очень холодных регионах, таких как Хоккайдо и Тохоку, люди не принимают долгие ванны.

Максимальное среднее время купания по регионам

17,8 минут Яманаси 16,7 минут Сага, Ойта 16,5 минут Осака

(50 ответов от каждой префектуры)

Источник: Rinnai

Профессор Хаясака Синъя из Токийского городского университета, руководивший исследованием, сказал: «Ванна согревает тело и улучшает кровоток, что должно снижать чувствительность к холоду. Основной метод здорового купания – 10 минут пребывания в ванне при температуре 40°С. Лучшее время для купания – за 90 минут до сна».

Фотография к заголовку: PIXTA

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