В Японии продолжает расти число вызовов скорой помощи: 7,22 миллиона вызовов, рекордный показатель в 2022 году

Из-за старения населения количество вызовов скорой помощи в 2022 году достигло рекордного уровня. Статистики за 2023 год по всей стране пока нет, но уже был выпущен ряд пресс-релизов, в которых говорится, что число случаев внезапных болезней достигло нового рекордного уровня.

Согласно сообщению Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Министерства внутренних дел и коммуникаций, количество вызовов скорой помощи по стране в 2022 году составило 7 229 572 (рост примерно на 1,03 миллиона, или 16,7%, по сравнению с предыдущим годом), и количество перевезенных людей составило 6 217 283 (рост примерно на 720 000, то есть на 13,2%).

Среднее количество выездов – 19 800 в день, или чаще, чем каждые пять секунд. Судя по количеству перевезенных людей, каждый 20-й житель Японии был доставлен в больницу в экстренном порядке.

Хотя в 2020 году во время пандемии коронавируса наблюдался временный спад, общая тенденция такова, что количество вызовов служб экстренной помощи и количество перевезенных людей постоянно растёт, отражая рост числа пожилых людей.

Многие местные органы власти борются с нехваткой персонала экстренных служб. Начиная с июня 2024 года в городе Мацудзака префектуры Миэ заработает система, которая будет взимать 7700 йен с человека, если человек будет доставлен на скорой, но не госпитализирован.

По типам происшествий, в связи с которыми вызывали скорую помощь, было зарегистрировано 4 884 630 случаев «внезапного заболевания» (рост на 20,5% по сравнению с предыдущим годом), 1 101 281 случай «общих травм» (рост на 13,6% по сравнению с предыдущим годом), «трансфер в другое медицинское учреждение» (например, когда при ухудшении состояния пациента его перевозят в другую клинику с соответствующим оборудованием) – 537 359 случаев (рост на 3,6%) и 382 301 случай дорожно-транспортных происшествий (рост на 3,7%).

По сравнению с ситуацией в 2001 году доля дорожно-транспортных происшествий значительно снизилась, но вместо этого более чем на 10 пунктов выросла доля случаев внезапного ухудшения здоровья, достигнув почти 70% от общего числа.

По возрастам среди людей, перевезенных машинами скорой помощи, было 3 863 153 человека в возрасте 65 лет и старше (рост на 13,6% по сравнению с предыдущим годом), 1 862 388 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет (рост на 9,1% по сравнению с предыдущим годом), и 274 140 детей, от младенцев в возрасте 28 дней и старше до 7 лет (рост на 29,9%).

Доля пожилых людей, доставленных в больницы, составляла 38,5% в 2001 году, но в 2022 году она значительно выросла до 62,1%.

В 2022 году среднее время прибытия машины скорой помощи на место происшествия (с момента получения вызова до прибытия) составило 10,3 минуты, а время, необходимое для госпитализации (с момента получения вызова до передачи пациента врачу) составило 47,2 минуты. В 2001 году прибытие на место происшествия занимало 6,2 минуты, а госпитализация – 28,5 минуты, то есть выросли оба показателя.

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