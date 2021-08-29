Критическое положение с медицинской помощью в Японии: рост количества вызовов скорой помощи и проблемы поиска больниц для пациентов

Критическое положение с медицинской помощью в Японии: рост количества вызовов скорой помощи и проблемы поиска больниц для пациентовОбщество Здоровье
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По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, за неделю с 16 по 22 августа было зарегистрировано 3207 случаев, когда служба скорой помощи не могла быстро найти больницу для пациентов, и в 1617 случаях это были пациенты с подозрением на COVID-19.
Общее количество таких случаев уменьшилось на 155 с 3362 случаев на предыдущей неделе с 9 по 15 августа, первое уменьшение за 7 недель, но всё равно это был третий по величине показатель за всё время. Пятая волна инфекций ещё не идёт на спад, а система оказания медицинской помощи уже испытывает затруднения, и количество случаев, когда не удаётся найти больницу для пациента, может вырасти.
Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, находящееся в ведении министерства внутренних дел и коммуникаций, регистрирует такие случаи, когда приходится запрашивать четыре или более медицинских учреждения и для начала транспортировки в медучреждение потребовалось более 30 минут после прибытия службы экстренной помощи к пациенту. Опрос охватил 52 пожарных ведомства по всей стране, включая города, определённые указами правительства, и столицы префектур.
Фотография к заголовку: PIXTA
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