Критическое положение с медицинской помощью в Японии: рост количества вызовов скорой помощи и проблемы поиска больниц для пациентов

Если вы не можете сами пойти в больницу или внезапно почувствовали себя плохо посреди ночи, нужно позвонить по номеру 119, чтобы вызвать скорую помощь. Однако сейчас в условиях быстрого распространения инфекции найти больницу для пациента, нуждающегося в экстренной помощи, может оказаться непросто.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, за неделю с 16 по 22 августа было зарегистрировано 3207 случаев, когда служба скорой помощи не могла быстро найти больницу для пациентов, и в 1617 случаях это были пациенты с подозрением на COVID-19.

Общее количество таких случаев уменьшилось на 155 с 3362 случаев на предыдущей неделе с 9 по 15 августа, первое уменьшение за 7 недель, но всё равно это был третий по величине показатель за всё время. Пятая волна инфекций ещё не идёт на спад, а система оказания медицинской помощи уже испытывает затруднения, и количество случаев, когда не удаётся найти больницу для пациента, может вырасти.

Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, находящееся в ведении министерства внутренних дел и коммуникаций, регистрирует такие случаи, когда приходится запрашивать четыре или более медицинских учреждения и для начала транспортировки в медучреждение потребовалось более 30 минут после прибытия службы экстренной помощи к пациенту. Опрос охватил 52 пожарных ведомства по всей стране, включая города, определённые указами правительства, и столицы префектур.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме