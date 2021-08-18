В Японии продлят чрезвычайное положение в связи с пандемией

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Токио, 17 августа (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что продлит чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 до 12 сентября, добавив в список семь префектур из-за резкого увеличения числа инфекций.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ сказал правительственной целевой группе по реагированию на COVID-19, что инфекции распространяются беспрецедентными темпами из-за появления дельта-варианта вируса.

Число тяжелобольных пациентов быстро растёт, а медицинская система, особенно в столичном районе Токио, находится в «чрезвычайно тяжелой ситуации», – сказал Суга.

Правительство с 20 августа добавит в список регионов действия чрезвычайного положения префектуры Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока. Срок действия чрезвычайного положения, уже действующего в Токио, Сайтаме, Тибе, Канагаве, Осаке и Окинаве, должен был истечь в конце августа.

Таким образом, Паралимпийские игры в Токио, которые будут проходить с 24 августа по 5 сентября, пройдут в условиях чрезвычайного положения.

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