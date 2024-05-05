В Японии 10% людей пользуются двумя смартфонами, в качестве второго чаще выбирают Rakuten Mobile или MVNO

К концу 2023 года количество контрактов на мобильную связь в Японии составило 218,73 миллиона, что почти вдвое превышает численность населения. Вероятно, у многих людей есть служебные мобильные телефоны по корпоративному контракту от компании, где они работают. По данным исследования НИИ ICT, примерно 10% людей имеют контракты на два и более устройств.

Сегодня смартфоны выполняют множество функций, необходимых в жизни, они выступают в качестве кошельков, проездных, кредитных карт, фотоаппаратов, предоставляют доступ к социальным сетям, электронной почте и т. п. В Японии люди нередко носят с собой два смартфона или больше, хотя, согласно опросу НИИ ICT (р-н Тюо, Токио), подавляющее большинство (84,7%) людей заключили контракт на один смартфон или мобильный телефон. При этом количество ответов «Два и более» на вопрос о количестве смартфонов составило 10,4%. Среди тех, кто пользуется двумя устройствами, многие, похоже, используют один из них в деловых целях, и эти смартфоны им предоставляет компания, где они работают.

Опрос проводился в апреле 2024 года в форме онлайн-анкеты. Были получены 4564 ответа от мужчин и женщин в возрасте от 20 лет и старше.

Операторами связи у людей, имеющих контракты на 2 и более устройств, для первого устройства чаще всего являются NTT Docomo (47,2%), Softbank (13,8%), au (15,8%) и операторы виртуальных мобильных сетей (MVNO, которые арендуют линии связи от крупных компаний, 9,4%) и Rakuten Mobile (7,4%). Для второго устройства выбирают NTT Docomo (40,7%), au (16,8%), MVNO (14,6%), Rakuten Mobile (14,1%) и Softbank (13,8%). Rakuten Mobile и MVNO в качестве первого устройства выбирают менее 10% пользователей, но уровень их использования как вторых устройств растёт из-за дешевизны.

Данные по каждому из операторов показывают, что примерно в половине случаев для первого и второго устройства используется один и тот же оператор связи. Предполагают, что это связано с финансовыми преимуществами использования одного и того же оператора связи, такими как возможность получать семейные и пакетные скидки, а также удобство объединения счетов и эффективность использования баллов, получаемых при расходах.

Фотография к заголовку: Pakutaso

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