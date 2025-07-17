Опрос о предпочитаемой лапше показал, что удон популярнее чем соба в Японии

Опрос, проведенный в Японии, выявил небольшое общее предпочтение удона перед лапшой соба. Толстый удон оказался более популярным среди женщин и молодежи, в то время как соба лидировала только среди мужчин старше 40 лет.

Независимо от того, подаются ли блюда с удоном и соба как изысканная еда с отборными ингредиентами или как быстрое блюдо с несколькими добавками, они популярны по всей Японии благодаря вкусной лапше и бульону.

Компания Line Research провела общенациональный опрос мужчин и женщин в возрасте от 15 до 64 лет по всей Японии, чтобы выяснить, какую лапшу они предпочитают – удон или соба. Результаты 5255 действительных ответов показывают, что удон имеет преимущество перед соба: 55% опрошенных «определенно» или «в некоторой степени» предпочитают удон по сравнению с 43% для соба.

Удон пользуется большой популярностью среди женщин – 65% против 34% для соба. Популярность удона стабильна во всех возрастных группах женщин. Даже среди женщин пятидесятилетнего возраста, у которых наименьший уровень предпочтения удона, 59% из них «определенно» или «в некоторой степени» предпочитают его соба. Однако доля тех, кто хотя бы слегка предпочитает соба, увеличивается в старших возрастных группах, что свидетельствует о том, что самые ярые поклонники удона находятся среди молодого поколения.

Между тем, среди мужчин соба имеет небольшое общее преимущество – 52% против 46% для удона. Здесь наблюдается четкое изменение предпочтений между возрастными группами.

Удон пользуется большой популярностью среди мужчин-подростков и двадцатилетних – около 60%, но среди мужчин тридцатилетнего возраста наблюдается равное распределение предпочтений между удоном и соба. С переходом мужчин в сорокалетний возраст соба начинает получать преимущество, и его лидерство расширяется до более чем 60% среди мужчин пятидесятилетнего и шестидесятилетнего возраста.

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