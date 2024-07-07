Японцы не любят работать: исследование показало, что по стремлению работать Япония находится на одном из последних мест в мире

Новое исследование показало, что в Японии самая низкая доля людей, которые мотивированы работать и хотят внести свой вклад в работу тех организаций, где они работают.

Американская компания по исследованию общественного мнения Gallup провела опрос относительно вовлечённости сотрудников (мотивация к работе, желание внести свой вклад в работу организации и т. д.) во всём мире, и по состоянию на 2023 год доля людей, которые «мотивированы и активно заняты на работе» в Японии составила всего 6%, то есть по этому показателю находится на очень низком уровне по сравнению с другими странами мира. Это заметно ниже, чем в мире в целом (23%) и в Восточной Азии (18%), где самый высокий показатель отмечен в Монголии – 41%.

24% японских работников не стремятся стать мотивированными к работе, что в четыре раза больше тех, кто действительно хочет работать. Gallup отмечает, что «несмотря на радикальные реформы стиля работы в Японии, процент людей, не мотивированных к работе, остаётся высоким на протяжении более 10 лет», и предполагает, что большое число людей с низкой мотивацией может оказывать влияние на бизнес и экономику. Согласно анализу, из-за упущенных прибылей вследствие низкой вовлечённости японские компании в 2023 году понесли убытки в размере более 86 триллионов йен.

У японских работников также наблюдается высокий уровень неудовлетворённости своей рабочей средой: 41% сообщили, что они находятся в состоянии сильного стресса. Около 40% людей считают, что сейчас подходящее время для смены работы, а 33% искали новую работу или собирали связанную с этим информацию.

По словам консультанта по обучению и развитию Gallup Уэмуры Тихиро, предстоит проделать большую работу, чтобы улучшить жизнь многих работников.

Опросы Gallup проводятся с 2005 года лично и по телефону в более чем 160 странах среди людей старше 15 лет. Ответы за 2023 поступили примерно от 128 000 человек по всему миру.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме