Некоторые японские муниципалитеты проводят эксперименты по внедрению 4-дневной рабочей недели

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Токио, 29 августа (Jiji Press). Некоторые муниципальные органы власти в Японии экспериментируют с четырёхдневной рабочей неделей, при которой сотрудники работают сверхурочно в рабочие дни и берут дополнительный выходной в конце недели.

Общее количество рабочих часов в неделю остаётся тем же. Такие меры направлены на улучшение баланса между работой и личной жизнью и повышение эффективности работы.

В муниципальном правительстве Маэбаси в префектуре Гумма чиновники 33 округов добровольно принимают участие в эксперименте с 14 августа по 8 сентября.

Участники работают девять часов 45 минут в течение трёх дней и девять с половиной часов в течение одного дня за рабочую неделю, всего работая 38 часов 45 минут, общее количество рабочих часов при существующей пятидневной рабочей неделе не меняется.

Отдел кадров надеется, что многие сотрудники испытают на себе такой подход и подумают о том, как лучше сбалансировать работу и личную жизнь и как проводить свободное время, сказал чиновник.

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