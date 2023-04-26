Toyota расширит систему сокращённого рабочего дня для ухода за ребёнком

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Нагоя, 25 апреля (Jiji Press). Японская компания Toyota Motor Corp. планирует расширить свою систему сокращённого рабочего дня, чтобы позволить большему количеству сотрудников с детьми использовать эту систему, сообщили информированные источники.

Согласно источникам, после расширения системы как штатным, так и нештатным сотрудникам автопроизводителя будет разрешён сокращённый рабочий день, если у них есть ребенок до 18 лет.

В настоящее время сокращённый рабочий день предоставляется постоянным работникам с любым ребенком до четвёртого класса начальной школы. Для непостоянных работников предел установлен в 3 года.

Ожидается, что расширенная система заработает в период с июня по июль, сообщили источники.

В этом году на переговорах по заработной плате (сюнто, «весенние битвы») руководство Toyota сообщило трудовой стороне, что компания упростит работникам, занимающимся воспитанием детей, работу по сокращённому графику и использование отпуска по уходу за ребенком.

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