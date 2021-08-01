Гендерное неравенство в Японии: среди президентов компаний женщин менее 10%Общество
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Согласно данным исследовательской компании «Тэйкоку датабанк», проанализировавшей около 1,17 миллиона действующих компаний по всей стране, доля женщин-президентов в Японии на конец апреля 2020 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим годом до 8,1%. Хотя этот показатель продолжает умеренно расти с 3,5% в 1990 году, доля женщин среди президентов компаний всё ещё ниже 10%.
Должность президента получили в порядке наследования в своей семье 50,8% женщин-президентов (39,5% у мужчин), то есть половина от общего числа, в результате карьерного роста в компании – 8,3% (11,8% у мужчин) и были приглашены ни должность извне 1,4% (2,2% у мужчин). Таким образом, получить эту должность за счёт роста в компании у женщин меньше, чем у мужчин.
В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 31 марта 2021 года, Япония среди 156 стран заняла 120-е место, по экономическим показателям опустившись со 115-го на 117-е место, по гендерному равенству страна находится на уровне ниже среднемирового из-за разницы в доходах мужчин и женщин и соотношения мужчин и женщин среди руководителей. Правительство определило вовлечение женщин в жизнь общества в качестве одного из важных направлений политики, но оно, похоже, не смогло полностью проявить свою власть в экономической сфере.
Самый высокий процент женщин-президентов был в компаниях младше 10 лет – 11,1%, за ними следовали компании 10-19 лет – 9,5% и 20-29 лет – 8,3%. Во всех категориях за последние 10 лет доля женщин-президентов выросла.
Наибольшее число женщин-президентов заканчивали Университет Нихон – 246, эта цифра с предыдущего года выросла на 10 человек. За ним следуют Университет Кэйо и Университет Васэда.
Университеты с наибольшим количеством женщин-президентов среди выпускниц
|Университет Нихон
|246 (+10)
|Университет Кэйо
|241 (+7)
|Университет Васэда
|226 (+6)
|Университет Аояма Гакуин
|185 (+8)
|Японский женский университет
|158 (-6)
Источник: данные «Тэйкоку датабанк»
Фотография к заголовку: PIXTA
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