Гендерное неравенство в политической сфере: 10% законодателей и 20% политических репортёров – женщины

Гендерное неравенство в политической сфере: 10% законодателей и 20% политических репортёров – женщиныПолитика Общество
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Согласно опросу, проведенному Японской ассоциацией издателей и редакторов газет, количество репортёров газет и информационных агентств-членов ассоциации в целом постепенно сокращается, но при этом немного растёт число репортёров-женщин. Всего три года назад, в 2018 году, доля женщин среди репортёров превысила 20%, и в 2020 году достигла уровня в 22,2%. Прошло 35 лет с тех пор, как в 1986 году вступил в силу Закон о равных возможностях трудоустройства, и сейчас уже невозможно не заметить его несбалансированность.
Япония постоянно находится в нижней части рейтинга стран в «Глобальных докладах о гендерном неравенстве» Всемирного экономического форума (ВЭФ), и в последнем из них в марте 2021 года она заняла 120-е место из 156 стран. Особенно тормозят рост в рейтинге разделы «политика» и «экономика» из-за того, что доля женщин среди парламентариев и министров чрезвычайно низка, разрыва в доходах между мужчинами и женщинами и малого, ниже среднемирового количества женщин на руководящих должностях.
Доля женщин в Палате представителей составляет 9,9%, в кабинете министров – 10%. Доля женщин-репортёров в газетах и информационных агентствах составляет 22,2%. Из общей численности населения Японии, составляющей 125,57 миллиона человек, в январе 2021 года женщины составляли 52,6%, или 64,48 миллиона человек.
Фотография к заголовку: Интервью в пресс-клубе Министерства внутренних дел и коммуникаций, заметно преобладание мужчин-репортёров (Jiji Press, освещение отчёта независимого проверочного комитета, расследовавшего вопрос о нарушении регулирования иностранного капитала компанией «Тохоку синся», 4 июня 2021 г.)
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