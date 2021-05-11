В Японии вводят гендерно нейтральную школьную форму

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Всё большее количество школ в Японии делают школьную форму гендерно нейтральной, чтобы учащиеся не испытывали давления, будучи вынуждены одеваться в строгом соответствии с биологическим полом.

Многие школы ввели брюки как возможную часть формы девочек, хотя юбки для мальчиков практически не встречаются – по-видимому, из-за опасений, что они привлекут слишком много внимания.

В средней школе Санъё в г. Химэдзи, преф. Хёго в западной части Японии, с апреля этого учебного года куртка и брюки стали стандартной формой как для мальчиков, так и для девочек. Те, кто хочет носить юбки, могут выбрать юбочный вариант униформы.

Учениц, выбравших юбки, было немного больше, чем тех, кто выбрал брюки, но форма была принята без возражений. Она позволяет девочкам легче двигаться и даёт чувство защищенности благодаря тому, что им не нужно обнажать ноги.

«Школа – это общество в миниатюре. Учитывая перемены времени и обстоятельств, мы придумали форму, которую могут носить как мальчики, так и девочки», – сказал Хасэгава Такахиса, директор школы.

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