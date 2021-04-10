Япония на 120-м месте среди 156 стран в рейтинге гендерного равенства: сильное отставание в политической сфере

Общество

В связи с сексистскими замечаниями бывшего президента Токийского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Мори Ёсиро в последнее время всё чаще употребляется выражение «гендерный разрыв». В Японии глубоко укоренились стереотипы гендерных ролей, и даже при равных возможностях получения образования бремя домашней работы и воспитания детей часто ложится на женщин, из-за чего они гораздо реже занимают позиции, связанные с принятием важных, в том числе политических решений.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 31 марта 2021 года, Япония среди 156 стран заняла 120-е место. Несмотря на то, что по сравнению с декабрьским опросом 2019 года она поднялась на одну позицию со 121-го места, она всё ещё среди отстающих.

Различные статистические данные о положении женщин анализируют, относя к категориям «политика», «экономика», «образование» и «здоровье». Полному гендерному равенству соответствует показатель «1», полное неравенство – «0»; исходя из результатов, определяется показатель «гендерного разрыва» и место страны в рейтинге.

Германия занимает 11-е место, лидируя среди стран «Большой семёрки» –Франция заняла 16-е место, Великобритания – 23-е, Канада – 24-е, США – 30-е, и Италия – 63-е, а Япония оказалась единственной из них, которая не вошла даже в первую сотню.

Рейтинг гендерного равенства 2021 года

Место в рейтинге (место в предыдущем году) Страна Баллы
1 (1) Исландия 0,892
2 (3) Финляндия 0,861
3 (2) Норвегия 0,849
4 (6) Новая Зеландия 0,840
5 (4) Швеция 0,823
6 (12) Намибия 0,809
7 (9) Руанда 0,805
8 (33) Литва 0,804
9 (7) Ирландия 0,800
10 (8) Швейцария 0,798
11 (10) Германия 0,796
14 (8) Испания 0,788
16 (15) Франция 0,784
23 (21) Великобритания 0,775
24 (19) Канада 0,772
30 (53) США 0,763
63 (76) Италия 0,721
72 (120) Объединённые Арабские Эмираты 0,716
81 (81) Россия 0,708
102 (108) Корея 0,687
107 (106) Китай 0,682
120 (121) Япония 0,656

Источник: данные «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФ

В политической сфере гендерный разрыв во всём мире сокращается медленно, но в Японии доля женщин в политике особенно мала, в Палате представителей количество женщин составляет 9,9%, а в кабинете министров – 10,0%. На рейтинг также повлиял тот факт, что за последние 50 лет женщины ни разу не становились премьер-министрами.

По экономическому положению женщин Япония опустилась с 115-го до 117-го места из-за разницы в доходах мужчин и женщин и соотношения руководителей сравнительно со среднемировыми показателями.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме

женщины гендерное неравенство