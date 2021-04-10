Япония на 120-м месте среди 156 стран в рейтинге гендерного равенства: сильное отставание в политической сфере

Япония на 120-м месте среди 156 стран в рейтинге гендерного равенства: сильное отставание в политической сфереОбщество
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В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 31 марта 2021 года, Япония среди 156 стран заняла 120-е место. Несмотря на то, что по сравнению с декабрьским опросом 2019 года она поднялась на одну позицию со 121-го места, она всё ещё среди отстающих.
Различные статистические данные о положении женщин анализируют, относя к категориям «политика», «экономика», «образование» и «здоровье». Полному гендерному равенству соответствует показатель «1», полное неравенство – «0»; исходя из результатов, определяется показатель «гендерного разрыва» и место страны в рейтинге.
Германия занимает 11-е место, лидируя среди стран «Большой семёрки» –Франция заняла 16-е место, Великобритания – 23-е, Канада – 24-е, США – 30-е, и Италия – 63-е, а Япония оказалась единственной из них, которая не вошла даже в первую сотню.
Рейтинг гендерного равенства 2021 года
|Место в рейтинге (место в предыдущем году)
|Страна
|Баллы
|1 (1)
|Исландия
|0,892
|2 (3)
|Финляндия
|0,861
|3 (2)
|Норвегия
|0,849
|4 (6)
|Новая Зеландия
|0,840
|5 (4)
|Швеция
|0,823
|6 (12)
|Намибия
|0,809
|7 (9)
|Руанда
|0,805
|8 (33)
|Литва
|0,804
|9 (7)
|Ирландия
|0,800
|10 (8)
|Швейцария
|0,798
|11 (10)
|Германия
|0,796
|14 (8)
|Испания
|0,788
|16 (15)
|Франция
|0,784
|23 (21)
|Великобритания
|0,775
|24 (19)
|Канада
|0,772
|30 (53)
|США
|0,763
|63 (76)
|Италия
|0,721
|72 (120)
|Объединённые Арабские Эмираты
|0,716
|81 (81)
|Россия
|0,708
|102 (108)
|Корея
|0,687
|107 (106)
|Китай
|0,682
|120 (121)
|Япония
|0,656
Источник: данные «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФ
В политической сфере гендерный разрыв во всём мире сокращается медленно, но в Японии доля женщин в политике особенно мала, в Палате представителей количество женщин составляет 9,9%, а в кабинете министров – 10,0%. На рейтинг также повлиял тот факт, что за последние 50 лет женщины ни разу не становились премьер-министрами.
По экономическому положению женщин Япония опустилась с 115-го до 117-го места из-за разницы в доходах мужчин и женщин и соотношения руководителей сравнительно со среднемировыми показателями.
Фотография к заголовку: PIXTA
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