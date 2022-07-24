Гендерный разрыв в Японии: 116-е место среди 146 стран

Гендерный разрыв в Японии: 116-е место среди 146 странОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 13 июля 2022 года, Япония заняла 116-е место среди 146 стран. Хотя она поднялась на четыре позиции со 120-го места в 2021 году, это произошло после того, как на 10 сократилось количество стран, где проводился опрос, а гендерный разрыв в Японии не сократился.
Анализируются различные статистические данные о положении женщин с разделением их на четыре области: «политика», «экономика», «образование» и «здравоохранение». Если гендерное равенство достигнуто, оно оценивается как «1», а если оно полностью неравноправно, оно количественно оценивается как индекс гендерного разрыва и оценивается как «0».
В G7 (7 развитых стран) Германия на 10 месте занимает первое место. Вслед за Францией (15-е место), Великобританией (22-е место), Канадой (25-е место), США (27-е место) и Италией (63-е место) Япония была единственной страной, которая не смогла попасть даже на 100-е место.
Рейтинг гендерного равенства 2022 г.
|Место в рейтинге (место в предыдущем году)
|Страна
|Баллы
|1 (1)
|Исландия
|0,908
|2 (2)
|Финляндия
|0,860
|3 (3)
|Норвегия
|0,845
|4 (4)
|Новая Зеландия
|0,841
|5 (5)
|Швеция
|0,822
|6 (7)
|Руанда
|0,811
|7 (12)
|Никарагуа
|0,810
|8 (6)
|Намибия
|0,807
|9 (9)
|Ирландия
|0,804
|10 (11)
|Германия
|0,801
|15 (16)
|Франция
|0,791
|17 (14)
|Испания
|0,788
|22 (23)
|Великобритания
|0,780
|25 (24)
|Канада
|0,772
|27 (30)
|США
|0,769
|63 (63)
|Италия
|0,720
|68 (72)
|Объединенные Арабские Эмираты
|0,716
|99 (102)
|Корея
|0,689
|102 (107)
|Китай
|0,682
|116 (120)
|Япония
|0,650
|146 (156)
|Афганистан
|0,435
Источник: данные «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФ 2022 г.
В среднем в мире гендерный разрыв не слишком велик, но в Японии он гораздо больше: доля женщин в нижней палате составляет 9,7%, а среди министров – 10,0%, по этому показателю Япония занимает 139-е место, восьмое снизу. То, что женщины никогда не были премьер-министрами за последние 50 лет, также повлияло на рейтинг.
В экономической сфере Япония опустилась со 117-го на 121-е место. Здесь разрыв больше среднемирового из-за разницы в доходах между мужчинами и женщинами и соотношения женщин среди менеджеров.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- 36% отцов детей-дошкольников в Японии занимаются домашними делами и уходом за детьми по 10 минут в день: исследование Центра детского здоровья
- Сексуальная активность подростков в Японии: девочки быстрее взрослеют и испытывают больше проблем
- Гендерное неравенство в Японии: среди президентов компаний женщин менее 10%
- Гендерное неравенство в политической сфере: 10% законодателей и 20% политических репортёров – женщины
- В Японии вводят гендерно нейтральную школьную форму
- Япония на 120-м месте среди 156 стран в рейтинге гендерного равенства: сильное отставание в политической сфере
- Рекордно низкое 121-е место Японии в рейтинге гендерного равенства: отставание в политической и экономической сфере
- Президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро пообещал положить конец спорам и уйдёт в отставку, как сообщают источники
- Президент Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро выступил с сексистским заявлением
- Позор Японии: дискриминация по гендерному признаку в Токийском медицинском университете
- Слишком мало женщин среди докторов: Япония последняя в рейтинге ОЭСР
- Гендерный состав японского парламента – на 20 лет позади планеты всей
- Гендерное неравенство в Японии в 2015 году
- Женщины в статьях nippon.com