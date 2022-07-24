Гендерный разрыв в Японии: 116-е место среди 146 стран

В опубликованной правительством Белой книге по гендерному равенству 2022 года одним из факторов, ограничивающих доходы женщин, названа практика корректировки рабочего времени для удержания годового дохода ниже определённой суммы, чтобы снизить налоговые выплаты. Вероятно, чтобы исправить ситуацию, стоит пересмотреть налоговую систему и структуру социального обеспечения. По индексу гендерного разрыва Всемирного экономического форума Япония каждый раз оказывается в самом низу рейтинга среди развитых стран.

В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 13 июля 2022 года, Япония заняла 116-е место среди 146 стран. Хотя она поднялась на четыре позиции со 120-го места в 2021 году, это произошло после того, как на 10 сократилось количество стран, где проводился опрос, а гендерный разрыв в Японии не сократился.

Анализируются различные статистические данные о положении женщин с разделением их на четыре области: «политика», «экономика», «образование» и «здравоохранение». Если гендерное равенство достигнуто, оно оценивается как «1», а если оно полностью неравноправно, оно количественно оценивается как индекс гендерного разрыва и оценивается как «0».

В G7 (7 развитых стран) Германия на 10 месте занимает первое место. Вслед за Францией (15-е место), Великобританией (22-е место), Канадой (25-е место), США (27-е место) и Италией (63-е место) Япония была единственной страной, которая не смогла попасть даже на 100-е место.

Рейтинг гендерного равенства 2022 г.

Место в рейтинге (место в предыдущем году) Страна Баллы 1 (1) Исландия 0,908 2 (2) Финляндия 0,860 3 (3) Норвегия 0,845 4 (4) Новая Зеландия 0,841 5 (5) Швеция 0,822 6 (7) Руанда 0,811 7 (12) Никарагуа 0,810 8 (6) Намибия 0,807 9 (9) Ирландия 0,804 10 (11) Германия 0,801 15 (16) Франция 0,791 17 (14) Испания 0,788 22 (23) Великобритания 0,780 25 (24) Канада 0,772 27 (30) США 0,769 63 (63) Италия 0,720 68 (72) Объединенные Арабские Эмираты 0,716 99 (102) Корея 0,689 102 (107) Китай 0,682 116 (120) Япония 0,650 146 (156) Афганистан 0,435

Источник: данные «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФ 2022 г.

В среднем в мире гендерный разрыв не слишком велик, но в Японии он гораздо больше: доля женщин в нижней палате составляет 9,7%, а среди министров – 10,0%, по этому показателю Япония занимает 139-е место, восьмое снизу. То, что женщины никогда не были премьер-министрами за последние 50 лет, также повлияло на рейтинг.

В экономической сфере Япония опустилась со 117-го на 121-е место. Здесь разрыв больше среднемирового из-за разницы в доходах между мужчинами и женщинами и соотношения женщин среди менеджеров.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме