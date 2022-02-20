36% отцов детей-дошкольников в Японии занимаются домашними делами и уходом за детьми по 10 минут в день: исследование Центра детского здоровья

36% отцов детей-дошкольников в Японии занимаются домашними делами и уходом за детьми по 10 минут в день: исследование Центра детского здоровьяОбщество Семья
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Государственный исследовательский центр воспитания и здоровья детей на основе данных 176 285 человек, случайным способом выбранных из «Базового обследования социальной жизни» Министерства внутренних дел и коммуникаций 2016 года, провёл анализ данных 3755 мужчин, состоящих в браке и имеющих ребёнка-дошкольника.
У тех, кому требуется 12 или более часов в день в связи с работой (рабочее время и проезд), на работу по дому и уход за детьми тратят только 10 минут, и даже те, у кого работа и проезд занимают от 10 до 11 часов, заняты работой по дому и уходом за детьми всего 40 минут.
Видя рабочее время мужчин (круговая диаграмма), можно понять, что 70% отцов участвуют в работе по дому и уходе за детьми не более 30-40 минут в день.
По мнению исследовательской группы, если на сон и еду требуется около 10 часов, а на отдых и т. п. – 2 часа из 24 часов в сутках, то связанное с работой время должно быть в пределах 9 с половиной часов, чтобы человек мог уделять 2,5 часа работе по дому и уходу за детьми. Таким образом, необходимо не только повышение осведомлённости отцов о важности их роли в семейных делах, но и понимание со стороны общества и бизнеса – например, усилия по сокращению времени проезда за счёт реформы рабочего режима и удалённой работы; компании также могут рекомендовать сотрудникам вовремя покидать офис.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- В Японии из Гражданского кодекса исключат пункт о праве родителей наказывать ребёнка
- В Японии разрабатывают законодательство для защиты детей от насилия
- Кондитеры и видеоблогеры: кем хотят стать японские дети, когда вырастут?
- Рекордное число самоубийств несовершеннолетних в 2018 году в Японии
- Издевательства в японских школах: пути решения проблемы
- Издевательства в школах Японии: аналитическое исследование
- Жестокое обращение с детьми: рекордно высокое количество случаев в 2019 году
- Количество преступлений против несовершеннолетних с использованием соцсетей достигло рекордного уровня
- Рекордное число самоубийств несовершеннолетних в 2018 году в Японии