В Японии разрабатывают законодательство для защиты детей от насилия

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Высокопоставленный депутат от Либерально-демократической партии 22 апреля внёс предложение о создании базы данных для централизованного управления записями о непристойных действиях, чтобы лучше защитить детей от таких преступлений.

Танахаси Ясуфуми, возглавляющий штаб-квартиру правящей партии по содействию административной реформе, встретился с премьер-министром Сугой Ёсихидэ, чтобы передать предложение, направленное на предотвращение того, чтобы люди, совершившие сексуальные преступления, становились учителями или помощниками учителей школ.

По словам Танахаси, бывшего министра по политике в области науки и технологий, Суга пообещал незамедлительно рассмотреть этот вопрос.

Суга также подчеркнул важность как можно скорее создать среду, в которой дети будут защищены от сексуального насилия.

По словам Танахаси, он также надеется, что новое агентство по делам, связанным с детьми, о котором говорилось в предложении, если оно будет создано, будет иметь такую базу данных.

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