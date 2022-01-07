В Японии из Гражданского кодекса исключат пункт о праве родителей наказывать ребёнка
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Токио, 6 января (Jiji Press). Экспертный подкомитет консультативной группы при министре юстиции Японии планирует предложить исключить из Гражданского кодекса положение, дающее родителям право наказывать своих детей, как сообщают информированные источники.
Вместо этого будет добавлен новый пункт, запрещающий телесные наказания.
Подкомитет Законодательного совета подготовит проект пакета предложений в начале февраля. После того, как предложения будут официально утверждены на общем собрании совета в конце месяца, их получит министр юстиции Фурукава Ёсихиса.
Статья 822 Гражданского кодекса гласит, что лицо, осуществляющее родительские права, может наказывать ребенка в той мере, в которой это необходимо для ухода и воспитания.
Хотя статья не воспринимается как оправдание физического наказания, некоторые эксперты говорят, что она используется в качестве предлога для оправдания жестокого обращения с детьми как формы воспитания.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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