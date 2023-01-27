Глубоко укоренившееся неравенство мужчин и женщин на рынке труда Японии: что нужно для того, чтобы плодотворно трудиться мог каждый?

Разница в оплате труда мужчин и женщин в Японии велика даже по международным меркам. Поверхностная картина равноправия скрывает глубоко укоренившуюся разницу доходов непосредственно на рабочих местах. Что же необходимо для того, чтобы вывести на свет реальное неравенство между мужчинами и женщинами и дать женщинам возможность делать карьеру и раскрывать свои способности?

При всех законодательных успехах – самый низкий уровень среди промышленно развитых стран

С тех пор, как в 1986 году вступил в силу Закон о равных возможностях трудоустройства мужчин и женщин (далее «закон о равенстве») прошло около 35 лет. Как изменилась за это время ситуация с трудовой занятостью японских женщин? Уверенно создавалась и расширялась законодательная система стимулирования участия женщин в трудовой деятельности, а также помощи в совмещении работы и семейных дел(*1). Серьезно увеличилась доля женщин, поступающих в вузы – с приблизительно 13% в 1986 году до примерно 51% в 2020-м (по данным основного исследования школьного образования), существенно выросла и доля трудовой занятости – с примерно 53% в 1986 году до приблизительно 71% в 2020-м. С другой стороны, доля работающих на условиях внештатного трудоустройства среди всех занятых стремительно увеличилась с примерно 32% в 1986 году приблизительно до 56% в 2020-м (по данным исследования трудовых ресурсов). Доля женщин, продолжающих работать после рождения первого ребенка, которая примерно до 2010 года составляла около 40%, также выросла примерно до 70% в 2015–2019 годах, но при этом в форме трудоустройства имеется существенное неравенство (по данным основного исследования динамики рождаемости). Как выглядит ситуация в Японии в сравнении с зарубежной? По данным Всемирного экономического форума, в 2022 году в рейтинге индекса гендерного равенства Япония занимает 116-ю строчку из 146 стран и находится на самом низком уровне среди промышленно развитых государств. Неравенство между мужчинами и женщинами на японском рынке труда, которое просматривается в проценте трудовой занятости, величине оплаты труда штатных сотрудников, а также в соотношении мужчин и женщин в руководящем составе предприятий, как и прежде, наряду с Южной Кореей, остается самым большим среди передовых стран в составе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Можно утверждать, что в вопросе трудовой занятости женщин в Японии, при всех видимых «количественных» изменениях к лучшему, с «качественной» точки зрения сохраняются нерешенные задачи.

В условиях обусловленного прогрессирующим падением рождаемости и старением населения сокращения численности людей трудоспособного возраста использование потенциала женщин выступает важной задачей государственной политики. В 2015 году был принят Закон о поддержке активного участия женщин в жизни общества. Его принятие имеет очень большое значение, поскольку закон исходит из перспективы трудоустройства и активного использования способностей (навыков) женщин в целях повышения национальной производительности и конкурентоспособности. В данной статье предлагается обзор фактической ситуации с гендерным неравенством на японском рынке труда с упором на т.н. рабочие «задачи» (содержание исполняемых в ходе работы трудовых обязанностей, демонстрирующее фактический уровень «использования навыков женщин»), и выявляются проблемы, требующие решения для того, чтобы активно использовать трудовые навыки женщин в Японии.

Реалии: женщин не привлекают к высокооплачиваемым видам трудовой деятельности

Схема 1 демонстрирует изменения в распределении рабочих задач, поручаемых мужчинам и женщинам, на японском рынке труда. Для этого сопоставляются по роду занятий цифровые данные, опубликованные в 2020 году Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения на веб-сайте по предоставлению информации о профессиональной занятости (Японская версия O-NET)(*2) и итоги переписей населения.

Давайте обратим внимание, каким образом распределяются трудовые задачи пяти типов. В то время как требующие высокого уровня профессиональных знаний «неординарные аналитические задачи» (к примеру, по аналитике и развитию), а также требующие высоких коммуникационных навыков «неформализованные комплексные задачи» (к примеру, руководство и менеджмент) выполняют больше мужчины, нежели женщины, задачи, требующие гибкости реагирования при не столь высоком уровне профессиональных знаний – «задачи по выполнению неформализованных ручных операций» (к примеру, обслуживание других людей, обязанности по уходу) чаще поручаются женщинам, нежели мужчинам. Между тем при выполнении одних и тех же формализованных операций интеллектуальные операции – «формализованные интеллектуальные задачи» (к примеру, административная работа и обязанности по проверке) чаще выполняют женщины, в то время как физические операции – «задачи по выполнению формализованной ручной работы» (к примеру, управление и контроль производственного оборудования) больше выполняют мужчины. Из этого ясно, что в сравнении с мужчинами женщины выполняют меньше неформализованных задач высокого уровня, связанных с высокими заработками.

А теперь давайте рассмотрим изменения в распределении задач, происходящие с 2005 года. Изменения у женщин больше, чем у мужчин, в частности, велико изменение распределения задач у женщин со штатной трудовой занятостью, которое показывает красная пунктирная линия. Среди женщин со штатной трудовой занятостью сокращается количество тех, кто выполняет формализованные физические задачи и существенно возрастает число тех, кто занимается выполнением неформализованных аналитических и комплексных задач высокого уровня. Одновременно с этим увеличивается и число тех, кто выполняет на работе неформализованные физические задачи не столь высокого уровня (соответственно, с невысоким уровнем оплаты труда). Хотя сокращение неравенства между мужчинами и женщинами в выполнении неформализованных задач высокого уровня при штатной занятости – изменение весьма желательное, среди всех трудоустроенных в целом изменения невелики. На схеме не приводится то, что внештатные работники – как мужчины, так и женщины, неформализованных задач высокого уровня не выполняют, между тем как с 2005 года у женщин происходит расширение неравенства между работающими штатно и внештатно. Таким образом, за последние годы задачи, которые поручают женщинам на работе, изменяются и становятся более разнообразными по сравнению с прошлым.

Примечание: составлено автором на основе сводной таблицы итогов переписей населения (Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи) и японской версии O-NET (Японского института трудовой политики и профессиональной подготовки). Счет по оси ординат показывает увеличение или сокращение за каждый год в сравнении с 2005 годом в пересчете со средним значением 0 и стандартным отклонением 1; за основу взято количество работников по каждому роду деятельности в 2005 году.

Япония не использует профессиональные навыки женщины после рождения ребенка

А теперь попробуем сравнить разницу в использовании навыков мужчин и женщин в Японии с ситуацией в Великобритании. Для этого воспользуемся данными Программы международной оценки профессиональных качеств совершеннолетних (PIAAC)(*3) – исследования, проведенного в 2011 году ОЭСР. Хотя британская система поддержки баланса трудовой и семейной жизни не слишком отличается от японской, уровень равноправия мужчин и женщин в этой стране выше, чем в Японии. Схема 2 демонстрирует соотношение у мужчин и женщин (1) навыка чтения и вероятности трудоустройства и (2) навыка чтения и уровня его использования (поручаемых задач). Предметом исследования являются мужчины и женщины, которые в период становления и расширения системы поддержки совмещения трудовой и семейной жизни вступали в период воспитания детей, то есть родились в 1968-1988 годах (на момент исследования их возраст составлял от 25 до 44 лет), при этом женщины с детьми и без детей рассматриваются отдельно.

В Японии для женщин без детей чем выше навык чтения (и понимания текста), тем выше вероятность трудоустройства, а в случае трудоустройства навык чтения более активно используется для выполнения рабочих задач. С другой стороны, у женщин с детьми чем выше навык чтения, тем вероятность трудоустройства оказывается ниже; не просматривается и тенденция к большему использованию навыка чтения в поручаемых трудовых задачах. Это являет собой контраст с положением в Великобритании, где и у женщин с детьми чем выше навык чтения, тем выше вероятность трудоустройства и более активно навык используется для выполнения трудовых задач. Это дает понять, что в Японии для женщины, стремящейся к работе более высокого уровня, рождение ребенка сопряжено со слишком высокими издержками. Между тем, хотя на схеме это не отражено, в Японии как у мужчин, так и у женщин при штатной занятости и выполнении административной и профессиональной работы уровень использования навыков чтения высок, а при использовании навыков чтения штатных сотрудников сокращается разница в оплате труда между мужчинами и женщинами (Комацу 2021).

Примечание: подсчитано автором на основе исследования PIAAC Организации экономического сотрудничества и развития. 1) Вероятность трудоустройства учитывает количество лет образования, возраст, квадрат возраста и состояние трудоустройства супруга; 2) Счет использования навыка чтения учитывает количество лет образования, навык чтения, возраст, квадрат возраста (для корректировки ошибки выборки трудоустроенных образцов была выполнена оценка по модели Хэкита). Счет навыка чтения представлен стандартной величиной со средним значением 0 и стандартным отклонением 1, счет использования навыка чтения представлен стандартной величиной со средним значением 2 и стандартным отклонением 1. Вертикальные линии к точкам – интервал с доверительной вероятностью 95%.

Традиционная практика трудоустройства в Японии выступает барьером даже при высоком уровне навыков

Из изложенного становится ясно, что в то время, как в рамках штатной занятости происходит увеличение количества женщин, которые занимаются неформализованными задачами высокого уровня, вместе с тем остаются нерешенными задачи активного использования высокого уровня трудовых навыков женщин с детьми, а также женщин, трудоустроенных внештатно. Если рассматривать ситуацию в общем и целом, то неравенство мужчин и женщин в том, что касается активного использования навыков, сокращается умеренными темпами, но среди женщин имеется большая разница в ситуации с трудоустройством в зависимости от наличия или отсутствия детей. Почему же обладающие высоким уровнем навыков женщины с детьми не могут проявить себя в условиях, когда уже создана система поддержки совмещения трудовой и семейной деятельности? В качестве факторов, помимо глубоко укоренившегося дифференцированного подхода по половому признаку при распределении трудовых обязанностей, а также особенностей системы налогообложения и социального обеспечения, можно отметить характерную японскую практику трудоустройства. Стиль штатной работы (комплексного характера), которой могла бы заняться женщина с высоким уровнем профессиональных навыков, предполагает неограниченный круг служебных обязанностей и не лимитированное рабочее время, а также готовность соглашаться с распоряжениями о переводе в другой город, что делает такую работу крайне затруднительной для женщины, несущей бремя домашних дел и воспитания детей. Вдобавок, в отсутствие выходящей за рамки отдельных предприятий шкалы оценки профессиональных навыков, какие имеются в странах Запада, в случае ухода с одного места работы оказывается затруднительным повторное трудоустройство (на штатную работу), которое позволяло бы работать с использованием тех высоких профессиональных навыков, которые были обретены за время работы на прежнем месте. В конечном итоге, в реальности многие из женщин, уволившихся в связи со вступлением в брак и рождением ребенка, поступая на штатную работу вновь, берутся за нее вне зависимости от уровня профессиональных навыков, которые она предполагает.

При всем при том, как отмечалось выше, в случае внештатного трудоустройства шансы выполнять обязанности высокого уровня, позволяющие реализовать свои навыки в достаточной мере, ничтожны, и рассчитывать на повышение оплаты труда не приходится. Соответственно, не происходит и не будет происходить сокращение неравенства в оплате труда мужчин и женщин.

Реформировать стиль работы и расширить помощь в повышении навыков

Для того, чтобы решить эти задачи, одного лишь формирования системы для поддержки совмещения трудовой и семейной жизни недостаточно – очевидно необходимо реформировать стиль работы предприятий с его неограниченным рабочим временем, предусматривающий как нечто само собой разумеющееся выполнение сверхурочных работ, а также более четко определять круг служебных обязанностей и развивать более гибкие подходы к работе, такие, как работа в удаленном режиме. Наряду с выработкой шкалы критериев на основе повышения прозрачности задач и навыков, очень важно заниматься ликвидацией необоснованного неравенства в отношении к штатному и внештатному персоналу. Для того, чтобы сократить разницу в оплате труда мужчин и женщин, очевидно необходимо не только стимулировать участие женщин в рынке труда, но и расширить возможности для штатного трудоустройства или перехода к штатной трудовой занятости, дающей возможность в достаточной мере проявлять и развивать их трудовые навыки. Для этого очень важно расширять со стороны правительства помощь повторному трудоустройству включая вторичное образование не работающих женщин, а также помощь в повышении трудовых навыков женщинам с внештатной занятостью.

В итогах проведенного в 2015 году Организацией экономического сотрудничества и развития исследования PISA отмечается, что среди промышленно развитых стран только в Японии среди учащихся полных средних школ связанные с работой устремления у девушек ниже, чем у юношей, а в число десяти наиболее желанных видов деятельности в 30-летнем возрасте входит такой вид трудовой занятости как «домохозяйка» (Миямото 2020). По всей вероятности, это связано еще и с тем, что очень немногие видят своей ролевой моделью женщину, воспитывающую детей, и вместе с тем выполняющую работу, которая обеспечивает высокое социально-экономическое положение. Неотложной задачей является построение такого общества, в котором каждый сможет выбирать стиль работы, соответствующий его устремлениям, и в достаточной мере проявлять свои способности.

Фотография к заголовку: PIXTA

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