Почему даже во время пандемии в Японии медленно идёт переход на удалённую работу?

COVID-19 и японская экономика

Первое чрезвычайное положение в связи с COVID-19 правительство Японии объявило в апреле 2020 года. Это привело к быстрому росту количества работников на удалённой работе, но тенденция просуществовала недолго. Нежелание Японии использовать удалённую работу по сравнению с другими развитыми странами в значительной степени связано с системной организацией и подходом к понятию «работа» в этой стране.

Удалённая работа и рабочее время во время пандемии

В рамках продолжающегося панельного опроса японских семей научно-исследовательский центр групповых данных Университета Кэйо отслеживает тенденции развития домашних хозяйств по всей Японии. По данным опроса в феврале 2020 года, незадолго до того, как мир захлестнула пандемия, лишь около 6% работников в возрасте от 20 до 70 лет работали на дому. В то же время в апреле 2020 года, после первого объявления чрезвычайной ситуации, дистанционно работали уже около 25%.

Хотя переход к удалённой работе был вызван в основном мерами правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в более широком смысле реформа стиля работы находилась в ключе глобальной переориентации на большую гибкость в подходе к месту и времени работы людей.

Кроме того, из-за экономического спада, вызванного пандемией, сократилось и количество рабочих часов. Согласно опросу японских семей, процент работающих по 60 часов в неделю или дольше значительно снизился с примерно 7% в феврале 2020 года до примерно 4% в апреле 2020 года. Одна из интерпретаций этого явления заключается в том, что в период пандемии сократились традиционные для Японии переработки, благодаря чему у работников появилась необходимая гибкость планирования своего времени и им стало проще наладить баланс между работой и личной жизнью.

Однако последовавшие явления свидетельствуют о том, что эти изменения прижились не полностью, а значит могут оказаться кратковременными. После окончания первого периода чрезвычайного положения и компании, и сотрудники продемонстрировали четкую тенденцию к возвращению в офисы, и по состоянию на сентябрь 2020 года доля сотрудников, работающих на дому, упала до 15%, в то время как доля сотрудников, работающих по 60 часов в неделю, и более снова выросла примерно до 6%.

С тех пор ситуация остается относительно стабильной, хотя наблюдались некоторые незначительные колебания, связанные с количеством новых заражений и соответствующими заявлениями государственных предприятий. Другими словами, хотя удаленная работа стала популярнее, а количество офисных часов сократилось по сравнению с периодом до пандемии, с лета 2020 года изменения оказались крайне незначительными.

Каковы причины отставания?

Почему же количество работников на удаленной работе в Японии перестало расти, за исключением периода первого чрезвычайного положения, объявленного в апреле 2020 года? Наиболее часто упоминаются такие причины, как малая распространенность занятости проектного типа, трудности, при общении с коллегами и деловыми партнерами при дистанционной работе, нехватка компьютеров и коммуникационного оборудования, а также отсутствие трудового регламента для удаленной работы.

Однако, на мой взгляд, основных причин всего две: во-первых, под работой в Японии обычно подразумеваются задачи, которые по своей природе не являются ни творческими, ни интеллектуальными, поэтому многие работники заняты рутинным или физическим трудом; во-вторых, Япония отстает от остального мира в области цифровизации и использования информационных и коммуникационных технологий.

«Задачи» в данном случае относятся к содержанию выполняемой работы. Особое внимание следует уделить категории «абстрактных задач», или задач, не являющихся рутинными и предполагающих значительные аналитические усилия или взаимодействие. Иными словами, работе, требующей планирования, анализа и общения. Эти абстрактные задачи легче выполнять дистанционно, поскольку они не являются рутинной офисной работой и не связаны с физическим трудом.

Низкий уровень использования удаленной работы и информационно-коммуникационных технологий

Уровень использования дистанционных технологий в Японии проиллюстрирован ниже. График демонстрирует объемы удаленной работы и абстрактных задач в мире. Горизонтальная ось представляет национальные показатели внедрения удаленной работы, взятые из «Международного сравнительного исследования условий жизни в период пандемии COVID-19», проведенного исследовательским институтом Номура в восьми странах в июле 2020 года. Горизонтальная ось демонстрирует уровень абстрактных задач для каждой страны на основе исследования Программы международной оценки компетенций взрослых Организации экономического сотрудничества и развития (синий), как указано в отчете «Различия в дерутинизации рабочих мест в странах ОЭСР: данные PIAAC», Сара де ла Рика и Лукас Гортасар, февраль 2016 г.; и частоту использования информационно-компьютерных технологий в работе (оранжевый).

Предметы и периоды времени различаются, но упомянутый ранее опрос домохозяйств в Японии показывает, что уровень использования удаленной работы в Японии, обозначенный синей точкой на диаграмме, по-прежнему является самым низким в мире. При 30% это вдвое меньше показателя мирового лидера – Соединенных Штатов (60%). Также важно отметить, что в странах с высоким процентом населения на удаленке, как правило, больше работы, связанной с решением абстрактных задач, в то время как в Японии этот показатель самый низкий в мире.

Красные точки демонстрируют уровень использования информационно-компьютерных технологий в каждой стране относительно количества дистанционных работников, и хотя страны с более высокими показателями работы на дому имеют и более высокий уровень использования ИКТ, уровень использования ИКТ в Японии все равно значительно ниже, чем в других странах.

Другими словами, японским работникам приходится решать меньше абстрактных задач, чем работникам других стран, а их работа практически не требует использования ИКТ. Именно эти два фактора мешают росту популярности удаленной работы.

Отсутствие перехода к ИКТ или автоматизации

Если делегировать рутинные или физически сложные задачи компьютерам или роботам, переориентировав отрасли промышленности на предоставление услуг или высокоточное производство, задачи, возникающие перед работниками, будут более абстрактными. При выполнении более абстрактных задач сотрудникам должно быть проще использовать ПК или общаться онлайн по рабочим вопросам.

Можно утверждать, что одной из причин, по которой Япония, в отличие от других стран, не пошла по этому пути, заключается в том, что даже когда в 1990-х годах информационно-компьютерные технологии стали доступнее, японская «модель пожизненной занятости, основанной на членстве в компании» не предусматривала увольнения постоянных сотрудников и замены их роботами из-за большого разнообразия обязанностей этих сотрудников. Другой аргумент заключается в том, что по мере увеличения доступности нерегулярных трудовых ресурсов, большая часть рутинных и физических задач просто делегировалась этим более дешевым работникам.

Таким образом, отказу от «работы на работе» и распространению дистанционной занятости в период пандемии препятствовала сама структура рынка труда, что не только способствовало дальнейшему распространению COVID-19, но и стало сдерживающим фактором для реформирования стиля работы в направлении большей гибкости. Чтобы преодолеть эту ситуацию, измениться должен сам бизнес. И не только за счет цифровизации и использования ИКТ, но и за счет внедрения новых технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет вещей, а также более широкого использования роботов.

Расширяющийся «разрыв сопротивляемости»

Малое распространение удаленной работы в Японии создает разрыв между работниками, умеющими работать по гибкому графику, и всеми остальными. Фактически, по данным панельного исследования японских семей, показатель популярности удаленной работы относительно уровня доходов в период с февраля 2020 года по апрель 2021 года, значительно вырос у 20% наиболее высокооплачиваемых работников (с 7% до 31%), в то время как у 20% низкооплачиваемых работников рост оказался незначительным (с 6% до 8%).

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении увеличения продолжительности рабочего дня, при этом процент тех, кто работает 60 или более часов в неделю, значительно снижается для групп с более высоким доходом. Кроме того, у работников с высокими доходами время, потраченное на обучение новым навыкам, удвоилось, в то время как для работников со средними и низкими доходами этот показатель остался неизменным.

Эти изменения можно интерпретировать как неравенство, возникающее при сопротивляемости кризису или «разрыв сопротивляемости». Например, работа из дома и график с коротким рабочим днем повышает сопротивляемость, поскольку позволяет людям продолжать работать даже в период форс-мажоров, таких как распространение инфекционных заболеваний, стихийные бедствия или потребность в семейном медицинском или медсестринском уходе. Появление времени для обучения также дает шанс на лучшую адаптацию, поскольку требования к навыкам меняются из-за быстрого темпа технологических инноваций. Нам нельзя забывать, что изменения, вызванные пандемией, могут увеличить этот новый «разрыв сопротивляемости».

Такое неравенство труднее поддается интерпретации, чем традиционное неравенство доходов, и даже когда власти признают его существование, есть не так много способов ликвидировать этот разрыв с помощью правительственных мер. В отсутствие решительной политики и таких мер, как перераспределение доходов для устранения диспропорции, отдельным работникам и компаниям необходимо брать инициативу по реформированию собственного стиля работы на себя.

Фотография к заголовку: В ИТ-компании большинство сотрудников сейчас работают из дома, чтобы предотвратить распространение COVID-19 (© «Кёдо цусин»)

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