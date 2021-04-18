Сохранение привычки к физическим упражнениям в условиях коронавируса: результаты опроса Sasakawa Sports Foundation

Многие люди после перехода на удалённую работу, вероятно, заметили, что переход от дома до станции и обратно был для них небольшим ежедневным физическим упражнением. Часто можно слышать, что стало сложнее пользоваться тренажёрными залами, поскольку они ограничивают количество посетителей, чтобы избежать скопления людей и риска инфекции. Поэтому немало людей переходят к другим типам физической активности. Похоже, в Японии люди сохраняют привычку к физическим упражнениям даже в условиях эпидемии коронавируса.

В 2020 году после начала эпидемии образ жизни радикально изменился из-за необходимости сократить контакты с другими людьми и воздерживаться от выхода из дома. Весной 2020 года, когда было объявлено первое чрезвычайное положение, ограничили использование спортивных сооружений и парков, были отменены все спортивные мероприятия. Однако, согласно «Опросу спортивной активности», который проводит фонд Sasakawa Sports Foundation раз в два года с 1992 года, многие люди сохранили свои привычки к физическим упражнениям даже после всех изменений, произошедших в результате эпидемии.

Количество ответов о занятиях спортом более одного раза в неделю и два и более раз в неделю постепенно увеличивалось с момента начала исследования в 1992 году, но почти не менялось с 2012 года. Однако в 2020 оно выросло до самого высокого значения за все 15 опросов. Кроме того, популяция, занимающаяся спортом активно, в которую относят тех, кто занимается два и более раз в неделю по 30 минут и более за раз с интенсивностью упражнений, превышающей лёгкую нагрузку, составила 22,1%, что является самым высоким значением после 2018 года.

Данные показывают, что в 1992 г. спортом не занималось 49,3% респондентов, почти половина населения, а спортивно активное население составляло только 6,6%.

Хотя из года в год наблюдаются колебания показателей, уменьшилось количество людей, которые вообще не занимаются спортом, а доля спортивно активного населения постепенно росла. Тенденция не изменилась в 2020 году, и похоже, что многие люди сохранили привычку к физическим упражнениям, приспосабливаясь к изменениям условий.

Что касается уровня занятий спортом в зависимости от пола и возрастных групп, то доля «активного спортивного населения» как среди женщин, так и среди мужчин наиболее высока в возрасте 18-19 лет. При этом процент людей, которые занимаются спортом два раза в неделю и более, наиболее высок среди лиц в возрасте 70 лет и старше, что свидетельствует о стремлении сохранять физическую силу и здоровье и в старости.

В ходе опроса были разосланы анкеты мужчинам и женщинам старше 18 лет по всей стране, и были получены ответы от 3000 человек, количество мужчин и женщин было почти одинаковым.

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