При эпидемии следует избегать «тесноты»: в Японии выбран «иероглиф года»Японский язык Общество
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Голоса подсчитаны, и определён иероглиф-победитель 2020 года: 密, мицу, обозначающий тесноту, плотность, толщину, а также секретность, как в слове «тайна». На церемонии в знаменитом храме Киёмидзу-дэра в Киото Фонд тестирования знаний иероглифов 14 декабря представил победивший кандзи в виде большой каллиграфической надписи, которую написал настоятель храма Мори Сэйхан.
Конкурс проводится двадцать шестой год, и всенародное голосование определяет один символ, который лучше всего характеризует уходящий год. В самом начале 2020 года можно было ожидать, что на выборе скажется запланированная на этот год Олимпиада – в другие олимпийские годы наибольшее количество голосов набирали 金 (кин, «золото», по цвету призовых медалей за первые места) и 輪 (рин, «кольца» олимпийской эмблемы). Но из-за пандемии COVID-19 обстоятельства изменились, побудив избирателей отдать 28 401 голос за кандзи мицу, который набрал более чем вдвое больше голосов, чем занявший второе место 禍 (ка, «бедствие»), использовавшийся в слове коронака, «коронавирусное бедствие». С пандемией в первой десятке связаны и иероглифы «болезнь» (3- место), «микроорганизмы» (8-е место) и «эпидемия» (10-е место).
|1
|密 (мицу / хисока)
|Теснота, сближение, плотность, секретность
|28 401 голос
|2
|禍 (ка / вадзаваи)
|Бедствие
|13 655 голосов
|3
|病 (бё: / ямаи)
|Болезнь
|10 369 голосов
|4
|新 (син / атарасий)
|Новый
|9882 голоса
|5
|変 (хэн / кавару)
|Меняться, странный
|7037 голосов
|6
|家 (ка / иэ)
|Дом, семья
|6865 голосов
|7
|滅 (мэцу / хоробиру)
|Уничтожение
|5200 голосов
|8
|菌 (кин / киноко)
|Грибы, микроорганизмы
|5062 голоса
|9
|鬼 (ки / они)
|Демон
|4840 голосов
|10
|疫 (эки, яку)
|Эпидемия
|4082 голоса
В комментариях многие избиратели, объясняя свой выбор, указывали в качестве главной причины на «три вида тесноты» (三密, саммицу), то есть тесных помещений, скоплений и контактов, которых следует избегать во время пандемии в 2020 году. Однако этот кандзи имеет и другие значения – некоторые указывали на значение «секретность», сопровождавшую «тайные встречи» (密会) знаменитостей в ходе внебрачных связей, вызвавших шумиху в этом году, или упоминали браконьерский лов рыбы (密漁, мицурё:) китайскими судами, вторгающимися в японские воды. Ряд комментаторов подчеркнули, что в условиях, когда избегают физической близости, остаются необходимыми тесные связи (緊密, киммицу) с другими странами для борьбы с глобальной угрозой, а также тесные отношения с теми друзьями и родственниками, общаться с которыми в настоящее время можно только удалённо.
В первой десятке есть и более позитивные кандзи. Победитель 2009 года 新 (син, «новый») занял в этом году четвёртое место за его связь с новым образом жизни и способами работы в этом году. В 2020 году появился новый премьер-министр Суга Ёсихидэ, Фудзии Сота стал новым самым молодым обладателем двух главных титулов в японских шахматах сёги. как новой силы в мире сёги , став самым молодым игроком , обладателем двух главных титулов. Благодаря успеху анимационного фильма «Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃) в первую десятку вошли также иероглифы 鬼 (ки) и 滅 (мэцу).
Фотография к заголовку: Настоятель храма Киёмидзу-дэра в Киото каллиграфически изображает «иероглиф года» (14 декабря 2020 г., © Kyodo)