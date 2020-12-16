При эпидемии следует избегать «тесноты»: в Японии выбран «иероглиф года»

Японский язык в этом году

Пандемия COVID-19, безусловно, стала крупнейшим и наиболее глобальным событием года. Она повлияла и на выбор «иероглифа года» в Японии – кандзи 2020 года стал иероглиф 密, мицу, «теснота», который часто использовался в контексте разговоров о мерах борьбы с распространением инфекции.

Голоса подсчитаны, и определён иероглиф-победитель 2020 года: 密, мицу, обозначающий тесноту, плотность, толщину, а также секретность, как в слове «тайна». На церемонии в знаменитом храме Киёмидзу-дэра в Киото Фонд тестирования знаний иероглифов 14 декабря представил победивший кандзи в виде большой каллиграфической надписи, которую написал настоятель храма Мори Сэйхан.

Конкурс проводится двадцать шестой год, и всенародное голосование определяет один символ, который лучше всего характеризует уходящий год. В самом начале 2020 года можно было ожидать, что на выборе скажется запланированная на этот год Олимпиада – в другие олимпийские годы наибольшее количество голосов набирали 金 (кин, «золото», по цвету призовых медалей за первые места) и 輪 (рин, «кольца» олимпийской эмблемы). Но из-за пандемии COVID-19 обстоятельства изменились, побудив избирателей отдать 28 401 голос за кандзи мицу, который набрал более чем вдвое больше голосов, чем занявший второе место 禍 (ка, «бедствие»), использовавшийся в слове коронака, «коронавирусное бедствие». С пандемией в первой десятке связаны и иероглифы «болезнь» (3- место), «микроорганизмы» (8-е место) и «эпидемия» (10-е место).

1 密 (мицу / хисока) Теснота, сближение, плотность, секретность 28 401 голос 2 禍 (ка / вадзаваи) Бедствие 13 655 голосов 3 病 (бё: / ямаи) Болезнь 10 369 голосов 4 新 (син / атарасий) Новый 9882 голоса 5 変 (хэн / кавару) Меняться, странный 7037 голосов 6 家 (ка / иэ) Дом, семья 6865 голосов 7 滅 (мэцу / хоробиру) Уничтожение 5200 голосов 8 菌 (кин / киноко) Грибы, микроорганизмы 5062 голоса 9 鬼 (ки / они) Демон 4840 голосов 10 疫 (эки, яку) Эпидемия 4082 голоса

В комментариях многие избиратели, объясняя свой выбор, указывали в качестве главной причины на «три вида тесноты» (三密, саммицу), то есть тесных помещений, скоплений и контактов, которых следует избегать во время пандемии в 2020 году. Однако этот кандзи имеет и другие значения – некоторые указывали на значение «секретность», сопровождавшую «тайные встречи» (密会) знаменитостей в ходе внебрачных связей, вызвавших шумиху в этом году, или упоминали браконьерский лов рыбы (密漁, мицурё:) китайскими судами, вторгающимися в японские воды. Ряд комментаторов подчеркнули, что в условиях, когда избегают физической близости, остаются необходимыми тесные связи (緊密, киммицу) с другими странами для борьбы с глобальной угрозой, а также тесные отношения с теми друзьями и родственниками, общаться с которыми в настоящее время можно только удалённо.

В первой десятке есть и более позитивные кандзи. Победитель 2009 года 新 (син, «новый») занял в этом году четвёртое место за его связь с новым образом жизни и способами работы в этом году. В 2020 году появился новый премьер-министр Суга Ёсихидэ, Фудзии Сота стал новым самым молодым обладателем двух главных титулов в японских шахматах сёги. как новой силы в мире сёги , став самым молодым игроком , обладателем двух главных титулов. Благодаря успеху анимационного фильма «Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃) в первую десятку вошли также иероглифы 鬼 (ки) и 滅 (мэцу).

Фотография к заголовку: Настоятель храма Киёмидзу-дэра в Киото каллиграфически изображает «иероглиф года» (14 декабря 2020 г., © Kyodo)