В Японии названо самое популярное слово 2020 года – саммицу, «три вида тесноты», использующееся в призывах избегать тесных контактов и помещений

Японский язык в этом году

1 декабря опубликовали результаты конкурса «Слово года». Самым популярным словом 2020 года названо саммицу, оно широко используется в правительственных рекомендациях в ходе борьбы с коронавирусом. Помимо него в первую десятку вошли названия анимационного фильма, имя известной участницы телепрограмм и другие слова, отражающие жизнь страны в этом году.

Первый приз и слова первой десятки популярных слов

Саммицу (3密, «три вида тесноты», первый приз)

Слово используется в рекомендациях избегать тесных помещений, скоплений людей и контактов – считается, что его в начале марта ввело Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в ходе расширения мер по борьбе с инфекцией, но вначале оно не было очень распространено. Известность слова возросла, когда в начале апреля в новостных кадрах неоднократно показывали губернатора Токио Коикэ Юрико, которая использовала это слово. Киндаити Хидэхо, член отборочной комиссии, отметил, что слово удачно вписалось в ряд бытующих слов с использованием числительного «три», обозначающих важные в обиходе вещи, и помогло снизить ущерб, наносимый коронавирусом в Японии.

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«Любовное приземление» (愛の不時着)

Популярный южнокорейский сериал, транслировавшийся с марта 2020 года на Netflix.

«Перекрёсток Животных: Новые Горизонты» (Ацумори あつ森)

Игра, выпущенная компанией Nintendo, из серии «Мир животных» – игрок может создавать свой собственный мир на необитаемом острове. Это увлекательное времяпрепровождение многим людям помогает скрасить досуг в дни самоизоляции, благодаря чему игра стала очень популярной в мировом масштабе.

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«Маски Абэ»

В ответ на распространение коронавирусной инфекции администрация Абэ раздала по две тканевые маски всем домохозяйствам. Маски в общем не пользовались большой популярностью из-за поздней доставки и встречавшихся примеров низкого качества продукта.

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Амабиэ

Согласно легенде, в период Эдо (1603-1868) существо амабиэ положило конец эпидемии. В ходе эпидемии коронавируса персонаж, изображающий амабиэ, используется на множестве товаров. Он также был принят Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в качестве символа повышения осведомлённости.



В храме Мёкакудзи в городе Акита прихожанам раздают нарисованную от руки амабиэ с пожеланиями скорейшего окончания эпидемии (©Jiji Press)

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Онлайн *** (онрайн *** オンライン◯◯)

В связи с распространением инфекции различные мероприятия стали проводиться онлайн – встречи, деловые переговоры, лекции в университетах. Некоторые студенты жалуются, что после поступления в университет пока не смогли из-за этого найти друзей.

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«Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃)

Манга с таким названием и аниме, основанное на ней, стали социальным явлением. Общее количество проданных книг серии превысило 100 миллионов, а кассовые сборы фильма составили более 20 миллиардов йен.



«Клинок, уничтожающий демонов» занимал с 1-го по 22-е места в рейтинге продаж комиксов и стал рекордным по продажам с начала сбора статистики в 2008 году (©Jiji Press)

Кампания GoTo

Правительство приняло меры по стимулированию спроса в четырёх областях -- путешествия, еда, торговые кварталы и мероприятия. Цели поддержки страдающих от эпидемии отраслей в определённой степени достигнуты, однако возникали также проблемы с резервированием, злоупотребления системой. Кроме того, это не только увеличило потребление, но и способствовало распространению инфекции.

Соло-кемпинг (сорокямпу ソロキャンプ)

Остановка на кемпинге в одиночку – для тех, кто ценит свободу, открытость и чувство единства с природой. Этот вид отдыха особенно упоминался в связи с тем, что при одиночном кемпинге не нужно беспокоиться о «трёх видах тесноты».

Фува-тян

Яркий индивидуальный стиль этой участницы телепрограмм в спортивном топе, мини-юбке и собранными в пучки волосами нашёл отклик в сердцах зрителей, благодаря чему её имя обрело место среди десяти самых популярных слов года.

Фотография к заголовку: Коикэ Юрико, губернатор Токио. 9 апреля 2020 г., р-н Тиёда, Токио (Jiji Press)