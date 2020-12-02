В Японии названо самое популярное слово 2020 года – саммицу, «три вида тесноты», использующееся в призывах избегать тесных контактов и помещений

В Японии названо самое популярное слово 2020 года – саммицу, «три вида тесноты», использующееся в призывах избегать тесных контактов и помещенийКультура Общество Японский язык
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Первый приз и слова первой десятки популярных слов
Саммицу (3密, «три вида тесноты», первый приз)
Слово используется в рекомендациях избегать тесных помещений, скоплений людей и контактов – считается, что его в начале марта ввело Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в ходе расширения мер по борьбе с инфекцией, но вначале оно не было очень распространено. Известность слова возросла, когда в начале апреля в новостных кадрах неоднократно показывали губернатора Токио Коикэ Юрико, которая использовала это слово. Киндаити Хидэхо, член отборочной комиссии, отметил, что слово удачно вписалось в ряд бытующих слов с использованием числительного «три», обозначающих важные в обиходе вещи, и помогло снизить ущерб, наносимый коронавирусом в Японии.
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«Любовное приземление» (愛の不時着)
Популярный южнокорейский сериал, транслировавшийся с марта 2020 года на Netflix.
«Перекрёсток Животных: Новые Горизонты» (Ацумори あつ森)
Игра, выпущенная компанией Nintendo, из серии «Мир животных» – игрок может создавать свой собственный мир на необитаемом острове. Это увлекательное времяпрепровождение многим людям помогает скрасить досуг в дни самоизоляции, благодаря чему игра стала очень популярной в мировом масштабе.
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«Маски Абэ»
В ответ на распространение коронавирусной инфекции администрация Абэ раздала по две тканевые маски всем домохозяйствам. Маски в общем не пользовались большой популярностью из-за поздней доставки и встречавшихся примеров низкого качества продукта.
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Амабиэ
Согласно легенде, в период Эдо (1603-1868) существо амабиэ положило конец эпидемии. В ходе эпидемии коронавируса персонаж, изображающий амабиэ, используется на множестве товаров. Он также был принят Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в качестве символа повышения осведомлённости.
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Онлайн *** (онрайн *** オンライン◯◯)
В связи с распространением инфекции различные мероприятия стали проводиться онлайн – встречи, деловые переговоры, лекции в университетах. Некоторые студенты жалуются, что после поступления в университет пока не смогли из-за этого найти друзей.
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«Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃)
Манга с таким названием и аниме, основанное на ней, стали социальным явлением. Общее количество проданных книг серии превысило 100 миллионов, а кассовые сборы фильма составили более 20 миллиардов йен.
Кампания GoTo
Правительство приняло меры по стимулированию спроса в четырёх областях -- путешествия, еда, торговые кварталы и мероприятия. Цели поддержки страдающих от эпидемии отраслей в определённой степени достигнуты, однако возникали также проблемы с резервированием, злоупотребления системой. Кроме того, это не только увеличило потребление, но и способствовало распространению инфекции.
Соло-кемпинг (сорокямпу ソロキャンプ)
Остановка на кемпинге в одиночку – для тех, кто ценит свободу, открытость и чувство единства с природой. Этот вид отдыха особенно упоминался в связи с тем, что при одиночном кемпинге не нужно беспокоиться о «трёх видах тесноты».
Фува-тян
Яркий индивидуальный стиль этой участницы телепрограмм в спортивном топе, мини-юбке и собранными в пучки волосами нашёл отклик в сердцах зрителей, благодаря чему её имя обрело место среди десяти самых популярных слов года.
Фотография к заголовку: Коикэ Юрико, губернатор Токио. 9 апреля 2020 г., р-н Тиёда, Токио (Jiji Press)