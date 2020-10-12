Из-за эпидемии японцы всё чаще выпивают дома; в онлайн-вечеринках участвовало 26% опрошенных

Эпидемия нового коронавируса сильно сказалась на самых разных жизненных аспектах, но вместе с тем она даёт нам возможность переосмыслить наше отношение к работе, семейной жизни и способам проводить время.

В 2020 году в связи с эпидемией нового коронавируса люди необычайно много времени проводят дома. В период объявления чрезвычайного положения призывали не выходить из дома без необходимости, и даже после его отмены всё больше компаний переходит на удалённую работу.

Осакская компания «Ито кампо сэйяку» провела исследование фактов о потреблении алкоголя и здоровье в эпоху коронавируса, и в ответах на вопрос о частоте употреблении алкоголя существенной разницы между временем до эпидемии и нынешней ситуацией не выявлено. При этом более 70% респондентов сказали, что возможностей выпить вне дома стало меньше, и около 30% отметили рост поводов выпить дома.

Среди причин роста употребления алкоголя дома, помимо стремления снизить риск инфекции, многие называют возможность спокойно расслабиться, дешевизну и отсутствие необходимости о чём-то беспокоиться.

Некоторые люди отмечали, что благодаря увеличению употребления алкоголя дома стали чаще разговаривать с партнёром по браку, что привело к улучшению отношений, кто-то чувствовал себя счастливым, когда мог приготовить закуску на свой вкус и расслабиться за выпивкой, или же стал проводить больше времени, когда дочь дома, и на выходных, выпивая, с удовольствием поговорил на разные темы.

26,4% респондентов ответили, что они участвовали в онлайн-вечеринках, например через Zoom. Чаще в них участвует молодёжь – так, среди женщин 20-29 лет в таких вечеринках принимало участие 61,0%. Многие люди среди достоинств таких вечеринок отмечали возможность выпить с друзьями и знакомыми, которые находятся далеко, и то, что можно не беспокоиться о времени. Высказывались и негативные мнения – говорили, что можно выпить слишком много, если чересчур долго пить.

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