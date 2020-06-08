Новый ход в японских шахматах сёги: защита от вируса

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Фишки японских шахмат сёги тщательно дезинфицируют в тренировочном центре Сёги кайкан додзё, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Он вновь работает с 1 июня с ограниченным количеством посетителей; деревянные фишки заменили пластиковыми, чтобы облегчить сушку дезинфицированных фишек. Съёмка производилась 5 июня в Сёги кайкан в р-не Сибуя в Токио

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Jiji Press сёги коронавирус