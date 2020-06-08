Новый ход в японских шахматах сёги: защита от вируса

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Фишки японских шахмат сёги тщательно дезинфицируют в тренировочном центре Сёги кайкан додзё, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Он вновь работает с 1 июня с ограниченным количеством посетителей; деревянные фишки заменили пластиковыми, чтобы облегчить сушку дезинфицированных фишек. Съёмка производилась 5 июня в Сёги кайкан в р-не Сибуя в Токио

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