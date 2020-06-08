Новый ход в японских шахматах сёги: защита от вируса
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Фишки японских шахмат сёги тщательно дезинфицируют в тренировочном центре Сёги кайкан додзё, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Он вновь работает с 1 июня с ограниченным количеством посетителей; деревянные фишки заменили пластиковыми, чтобы облегчить сушку дезинфицированных фишек. Съёмка производилась 5 июня в Сёги кайкан в р-не Сибуя в Токио
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии