В Японии выбрано «слово года»
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Токио, 1 декабря (Jiji Press). В Японии названы результаты конкурса самых популярных слов и выражений года. Победителем стало слово саммицу, «три вида тесноты» (3密, также миццу-но мицу 三つの密), связанное с рекомендацией избегать тесных помещений, скоплений людей и контактов, которое очень часто повторяется в ходе борьбы Японии с новым коронавирусом.
В первую десятку самых популярных модных словечек также вошла «маска Абэ» (абэномасуку) – термин, который иронически используется для обозначения тканевых масок, распространявшихся среди всех домохозяйств страны правительством тогдашнего премьер-министра Абэ Синдзо в рамках борьбы с эпидемией.
Амабиэ, мифическое существо, которое, как считается, способно усмирять эпидемии, и правительственные программы по увеличению потребления в рамках кампании Go To, направленные на оживление поражённой вирусом экономики, также вошли в первую десятку.
В десятку вошли «Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃), новый анимационный фильм, общие кассовые сборы которого поднялись на второе место в рейтинге японских кинотеатров за всё время, и название популярной игры «Ацумори» («Перекрёсток Животных: Новые Горизонты», Ацумарэ добуцу-но мори), выпущенной Nintendo и распространившейся в условиях потребности в самоизоляции.
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