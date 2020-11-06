Самые популярные японские слова 2020 года: «три вида тесноты», «социальная дистанция» и другие слова и выражения, связанные с эпидемией

Японский язык в этом году

Не будет преувеличением сказать, что эпидемия нового коронавируса стала самым значимым событием 2020 года, и с ней связано более половины из 30 слов и выражений, номинированных на ежегодную премию «слова года» издательства «Дзию Кокуминся», публикующего «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), которые знакомят с новейшими речевыми изменениями в Японии и событиями, с ними связанными.

Эпидемия нового коронавируса и преобладание связанных с ней слов

В 2020 году распространение нового коронавируса затронуло всё общество, поэтому очень много популярных слов и выражений связаны именно с ним. Яркие примеры – это «три вида тесноты» (саммицу, 3密), «маски Абэ» (абэномасуку, アベノマスク), «социальная дистанция» (со-сяру дисутансу, ソーシャルディスタンス), «ПЦР-тест» (писиару кэнса, PCR検査) и «тесно контактировавшие» (но:ко: сэссёкуся, 濃厚接触者). Кроме того, в список вошли и слова из сферы развлечений – анимационный фильм «Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃), выпущенный в прокат в октябре, стал фильмом с самой быстрой кассовой прибылью в 10 миллиардов йен в истории. Вошла в список кандидатов и ключевая фраза скетчей комического дуэта «Пэкопа» «Вернёмся назад!» (Токи о модосо:, 時を戻そう). Десять победителей конкурса будут объявлены 1 декабря. Какие же ещё слова претендуют на звание «слова года»?

No. Слово-кандидат 1 «Любовное приземление» / 4-й корейский бум (Ай-но фудзитяку 愛の不時着 / дай-ёндзи канрю бу-му 第4次韓流ブーム), популярный южнокорейский сериал 2 Новый стиль жизни / Новая нормальность (атарасий сэйкацу ё:сики 新しい⽣活様式 / ню-но-мару ニューノーマル), ситуация после кризиса 3 «Перекрёсток Животных: Новые Горизонты» (Ацумори あつ森), популярная видеоигра 4 Маски Абэ (абэномасуку アベノマスク), маски, которые раздавало жителям правительство Абэ Синдзо 5 Амабиэ (амабиэ アマビエ), дух, помогающий справляться с эпидемиями 6 UberEATS (у-ба-и-цу ウーバーイーツ), служба доставки еды 7 «Превосходит ИИ» (эй-ай коэ AI超え), Фудзии Сота, прославившийся молодой игрок в японские шахматы сёги 8 Ключевой работник (эсэнсяру ва-ка- エッセンシャルワーカー), работник, необходимый для поддержания деятельности учреждения 9 Домашнее время / оставайтесь дома (о-ути дзикан おうち時間 / сутэй хо-му ステイホーム) 10 Онлайн *** (онрайн *** オンライン◯◯), заниматься чем-либо дистанционно через сеть 11 «Искусство (показать) лицо» / отплатить за доброту (каогэй 顔芸 / онгаэси恩返し) – в популярном сериале «Хандзава Наоки» актёры используют выразительную мимику, напоминающую игру актёров Кабуки, которую показывают крупным планом; главный персонаж стремится не забывать доброту, проявленную к нему 12 Воровство корзин (кагопаку カゴパク), в связи с тем, что пластиковые пакеты в супермаркетах стали платными, участилось количество случаев, когда покупатели уходят с корзинами супермаркета 13 «Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃), новый анимационный фильм 14 Кластер (курасута- クラスター), группа заразившихся в результате посещения определённых мероприятий, учреждений и т. п. 15 «Духи» (Ко:суй ⾹⽔), название популярной песни автора и певца Эйто, которую после него исполнило множество других артистов 16 Кампания GoTo (GoTo кямпэ-н, GoToキャンペーン), кампания по стимулированию потребления – путешествий и т. п. 17 Три вида тесноты (саммицу 3密, миццу-но мицу 三つの密), рекомендуется избегать тесных помещений, скоплений людей и контактов 18 «Полиция самоизоляции» (дзисюку кэйсацу, ⾃粛警察), жители, следящие за соблюдением другими правил самоизоляции 19 «Хорошо выглядеть в Zoom» (дзу-му-баэ Zoom映え) в связи с переходом на удалённую работу 20 «Всеобъемлюще, с высоты птичьего полёта» (со:го:тэки, фукантэки 総合的、俯瞰的), слова генерального секретаря Кабинета министров, когда он уклонялся от прямых ответов на вопрос об отстранении некоторых кандидатов в Совет по науке Японии 21 Социальная дистанция (со-сяру дисутансу ソーシャルディスタンス) 22 Соло-кемпинг (сорокямпу ソロキャンプ), остановка на кемпинге в одиночку 23 Удалённая работа / воркейшн (тэрэва-ку テレワーク / ва-кэ-сьон ワーケーション) 24 Вернёмся назад! (токи о модосо: 時を戻そう), фраза из скетчей комического дуэта «Пэкопа» 25 «Нидзю» (нидзю NiziU, ニジュー) известная шоу-группа 26 Тесно контактировавшие (но:ко: сэссёкуся 濃厚接触者), люди, контактировавшие с инфицированными 27 Движение BLM (BlackLivesMatter) (BLM ундо: BLM運動), американское движение против дискриминации 28 ПЦР-тест (писиару кэнса PCR検査), тест полимеразной цепной реакции на коронавирус 29 Фува-тян (Фува-тян フワちゃん), известная участница телепрограмм и видео на YouTube 30 «Ну, да-а…» (маанээ まぁねぇ〜) повторяющаяся фраза в скетчах комического квартета «Бору дзюку»

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3: «Перекрёсток Животных: Новые Горизонты»

4: Маски Абэ

5: Амабиэ

7: Превосходит ИИ

8: Основной работник

9: Домашнее время / оставайтесь дома

10: Онлайн ◯◯

17: 3 вида тесноты

21: Социальная дистанция

23: Удалённая работа / телеворкинг

28: Тест ПЦР

Фотография к заголовку: Люди, ожидающие открытия зоопарка Уэно впервые за четыре месяца, в очереди соблюдают дистанцию. 23 июня 2020 г. (Jiji Press)