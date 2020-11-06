Самые популярные японские слова 2020 года: «три вида тесноты», «социальная дистанция» и другие слова и выражения, связанные с эпидемией

Самые популярные японские слова 2020 года: «три вида тесноты», «социальная дистанция» и другие слова и выражения, связанные с эпидемиейЯпонский язык Общество
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Эпидемия нового коронавируса и преобладание связанных с ней слов
В 2020 году распространение нового коронавируса затронуло всё общество, поэтому очень много популярных слов и выражений связаны именно с ним. Яркие примеры – это «три вида тесноты» (саммицу, 3密), «маски Абэ» (абэномасуку, アベノマスク), «социальная дистанция» (со-сяру дисутансу, ソーシャルディスタンス), «ПЦР-тест» (писиару кэнса, PCR検査) и «тесно контактировавшие» (но:ко: сэссёкуся, 濃厚接触者). Кроме того, в список вошли и слова из сферы развлечений – анимационный фильм «Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃), выпущенный в прокат в октябре, стал фильмом с самой быстрой кассовой прибылью в 10 миллиардов йен в истории. Вошла в список кандидатов и ключевая фраза скетчей комического дуэта «Пэкопа» «Вернёмся назад!» (Токи о модосо:, 時を戻そう). Десять победителей конкурса будут объявлены 1 декабря. Какие же ещё слова претендуют на звание «слова года»?
|No.
|Слово-кандидат
|1
|«Любовное приземление» / 4-й корейский бум (Ай-но фудзитяку 愛の不時着 / дай-ёндзи канрю бу-му 第4次韓流ブーム), популярный южнокорейский сериал
|2
|Новый стиль жизни / Новая нормальность (атарасий сэйкацу ё:сики 新しい⽣活様式 / ню-но-мару ニューノーマル), ситуация после кризиса
|3
|«Перекрёсток Животных: Новые Горизонты» (Ацумори あつ森), популярная видеоигра
|4
|Маски Абэ (абэномасуку アベノマスク), маски, которые раздавало жителям правительство Абэ Синдзо
|5
|Амабиэ (амабиэ アマビエ), дух, помогающий справляться с эпидемиями
|6
|UberEATS (у-ба-и-цу ウーバーイーツ), служба доставки еды
|7
|«Превосходит ИИ» (эй-ай коэ AI超え), Фудзии Сота, прославившийся молодой игрок в японские шахматы сёги
|8
|Ключевой работник (эсэнсяру ва-ка- エッセンシャルワーカー), работник, необходимый для поддержания деятельности учреждения
|9
|Домашнее время / оставайтесь дома (о-ути дзикан おうち時間 / сутэй хо-му ステイホーム)
|10
|Онлайн *** (онрайн *** オンライン◯◯), заниматься чем-либо дистанционно через сеть
|11
|«Искусство (показать) лицо» / отплатить за доброту (каогэй 顔芸 / онгаэси恩返し) – в популярном сериале «Хандзава Наоки» актёры используют выразительную мимику, напоминающую игру актёров Кабуки, которую показывают крупным планом; главный персонаж стремится не забывать доброту, проявленную к нему
|12
|Воровство корзин (кагопаку カゴパク), в связи с тем, что пластиковые пакеты в супермаркетах стали платными, участилось количество случаев, когда покупатели уходят с корзинами супермаркета
|13
|«Клинок, уничтожающий демонов» (Кимэцу-но яйба, ⻤滅の刃), новый анимационный фильм
|14
|Кластер (курасута- クラスター), группа заразившихся в результате посещения определённых мероприятий, учреждений и т. п.
|15
|«Духи» (Ко:суй ⾹⽔), название популярной песни автора и певца Эйто, которую после него исполнило множество других артистов
|16
|Кампания GoTo (GoTo кямпэ-н, GoToキャンペーン), кампания по стимулированию потребления – путешествий и т. п.
|17
|Три вида тесноты (саммицу 3密, миццу-но мицу 三つの密), рекомендуется избегать тесных помещений, скоплений людей и контактов
|18
|«Полиция самоизоляции» (дзисюку кэйсацу, ⾃粛警察), жители, следящие за соблюдением другими правил самоизоляции
|19
|«Хорошо выглядеть в Zoom» (дзу-му-баэ Zoom映え) в связи с переходом на удалённую работу
|20
|«Всеобъемлюще, с высоты птичьего полёта» (со:го:тэки, фукантэки 総合的、俯瞰的), слова генерального секретаря Кабинета министров, когда он уклонялся от прямых ответов на вопрос об отстранении некоторых кандидатов в Совет по науке Японии
|21
|Социальная дистанция (со-сяру дисутансу ソーシャルディスタンス)
|22
|Соло-кемпинг (сорокямпу ソロキャンプ), остановка на кемпинге в одиночку
|23
|Удалённая работа / воркейшн (тэрэва-ку テレワーク / ва-кэ-сьон ワーケーション)
|24
|Вернёмся назад! (токи о модосо: 時を戻そう), фраза из скетчей комического дуэта «Пэкопа»
|25
|«Нидзю» (нидзю NiziU, ニジュー) известная шоу-группа
|26
|Тесно контактировавшие (но:ко: сэссёкуся 濃厚接触者), люди, контактировавшие с инфицированными
|27
|Движение BLM (BlackLivesMatter) (BLM ундо: BLM運動), американское движение против дискриминации
|28
|ПЦР-тест (писиару кэнса PCR検査), тест полимеразной цепной реакции на коронавирус
|29
|Фува-тян (Фува-тян フワちゃん), известная участница телепрограмм и видео на YouTube
|30
|«Ну, да-а…» (маанээ まぁねぇ〜) повторяющаяся фраза в скетчах комического квартета «Бору дзюку»
Смотрите также популярные слова 2019 года
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Фотография к заголовку: Люди, ожидающие открытия зоопарка Уэно впервые за четыре месяца, в очереди соблюдают дистанцию. 23 июня 2020 г. (Jiji Press)