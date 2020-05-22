В Японии подростки соблюдают правила самоизоляции

В этом году выдались очень необычные майские выходные – ни встретиться с друзьями, ни поехать куда-нибудь… Однако, чтобы вернуться к обычной жизни, сейчас нужно сдерживаться, и, согласно данным опроса The Nippon Foundation, в Японии молодёжь делает свой вклад в преодоление кризиса COVID-19.

Как японские подростки реагируют на кризис COVID-19 и режим чрезвычайного положения?

С 21 до 23 апреля фонд The Nippon Foundation провёл опрос среди 1000 человек в возрасте от 17 до 19 лет. Результаты показывают, что 87,4% молодых людей следуют рекомендации правительства и местных властей не покидать дом без необходимости – некоторые из них даже ни разу не выходили из дома.

Большинство молодых людей ответили, что следовали рекомендациям, чтобы не заразиться самим и не передать вирус семье и другим людям. Те же, кто не следовал рекомендациям, сказали, что вели себя так из-за стресса и скуки.

Причины следовать рекомендациям % 1 Не хочу заразиться 74,8% 2 В случае инфекции могу заразить семью и других людей 68,1% 3 Это запрос властей (страны или местных) 28,3% 4 Ежедневные новости о проблемах, вызванных пандемией 19,5% 5 Другое 2,4%

Создано Nippon.com по данным The Nippon Foundation

Причины не следовать рекомендациям % 1 На работе всё как обычно 42,9% 2 Часто необходимо выходить 38,9% 3 Чувство стресса 20,6% 4 Это был запрос, а не приказ 15,9% 5 Скучно без школы или работы 12,7%

Создано Nippon.com по данным The Nippon Foundation

На вопрос, что молодые люди думают о распространении вируса, чаще всего (69,1%) отвечали, что не знают, когда всё это закончится.

При этом 81,3% опрошенных активно ищут информацию об инфекционных болезнях. На вопрос о поиске информации 49,4% сказали, что собирают насколько возможно больше информации. 40% не просто собирают всю как она есть, а ориентируются на публикации общественных организаций – молодёжь, похоже, не хочет обмануться «ложными новостями» (fake news).

На вопрос о том, какие перемены нужны в Японии после того, как ситуация вернётся к норме, более половины респондентов отметило, что каждый человек должен позаботиться о своей безопасности.

Фотография к заголовку: © Pixta

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