В Японии подростки соблюдают правила самоизоляции

В Японии подростки соблюдают правила самоизоляцииОбщество
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Как японские подростки реагируют на кризис COVID-19 и режим чрезвычайного положения?
С 21 до 23 апреля фонд The Nippon Foundation провёл опрос среди 1000 человек в возрасте от 17 до 19 лет. Результаты показывают, что 87,4% молодых людей следуют рекомендации правительства и местных властей не покидать дом без необходимости – некоторые из них даже ни разу не выходили из дома.
Большинство молодых людей ответили, что следовали рекомендациям, чтобы не заразиться самим и не передать вирус семье и другим людям. Те же, кто не следовал рекомендациям, сказали, что вели себя так из-за стресса и скуки.
|Причины следовать рекомендациям
|%
|1
|Не хочу заразиться
|74,8%
|2
|В случае инфекции могу заразить семью и других людей
|68,1%
|3
|Это запрос властей (страны или местных)
|28,3%
|4
|Ежедневные новости о проблемах, вызванных пандемией
|19,5%
|5
|Другое
|2,4%
Создано Nippon.com по данным The Nippon Foundation
|Причины не следовать рекомендациям
|%
|1
|На работе всё как обычно
|42,9%
|2
|Часто необходимо выходить
|38,9%
|3
|Чувство стресса
|20,6%
|4
|Это был запрос, а не приказ
|15,9%
|5
|Скучно без школы или работы
|12,7%
Создано Nippon.com по данным The Nippon Foundation
На вопрос, что молодые люди думают о распространении вируса, чаще всего (69,1%) отвечали, что не знают, когда всё это закончится.
При этом 81,3% опрошенных активно ищут информацию об инфекционных болезнях. На вопрос о поиске информации 49,4% сказали, что собирают насколько возможно больше информации. 40% не просто собирают всю как она есть, а ориентируются на публикации общественных организаций – молодёжь, похоже, не хочет обмануться «ложными новостями» (fake news).
На вопрос о том, какие перемены нужны в Японии после того, как ситуация вернётся к норме, более половины респондентов отметило, что каждый человек должен позаботиться о своей безопасности.
Фотография к заголовку: © Pixta
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