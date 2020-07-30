[Видео] Манекены в токийском ресторане для обеспечения безопасной дистанции между посетителями

Новости

Для обеспечения безопасной дистанции как меры борьбы с распространением коронавируса в ресторане китайской кухни «Кирин сайкан» в токийском районе Кита за столами сидят манекены, занимая места и создавая впечатление заполненности ресторана.

Видео: © Jiji Press

Статьи по теме