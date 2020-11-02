В Японии рассматривают вопрос проведения интенсивных ПЦР-тестов в городских районах

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Токио (Jiji Press). 29 октября экспертная группа правительства Японии согласовала проведение интенсивных тестов с полимеразным усилением (ПЦР) в центральных районах японской столицы, если увеличение количества инфицированных коронавирусом нового типа подтвердится.

Члены экспертной группы под председательством президента Организации общественного здравоохранения Японии Оми Сигэру сообщили, что при таком развитии событий ПЦР-тестированию должны быть подвергнуты в значительной степени все возможные переносчики вируса, включая бессимптомных носителей.

Правительство начало переговоры о политике тестирования с местными органами власти, которые проводят ПЦР-тесты на коронавирус.

На пресс-конференции, организованной после встречи группы, министр по вопросам восстановления экономики Нисимура Ясутоси объяснил, что очаги заражения были зарегистрированы в центральных районах, а также в региональных муниципалитетах.

«Мы хотим поделиться информацией (о политике тестирования) с Национальной ассоциацией губернаторов и другими официальными лицами», - сказал он.

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