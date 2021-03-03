В условиях эпидемии коронавируса в Японии меньше занимаются спортом: результаты исследования

После начала распространения нового коронавируса в спортивных учреждениях по всей стране из-за опасности групповых заражений стали предпринимать меры против инфекции – проводить дезинфекцию, вентилировать помещения, ограничивать количество пользователей. Однако многие люди всё же не вполне уверены в безопасности и воздерживаются от посещения таких заведений, а кому-то трудно тренироваться в маске. Эпидемия, похоже, меняет наши привычки и в области физкультуры.

Фонд Sasakawa Sports Foundation провёл опрос, который показал, что распространение нового коронавируса и связанные с ним призывы оставаться дома и избегать «трёх видов тесноты», то есть тесных контактов, тесных скоплений и тесных помещений, привели к изменениям в привычках в области физкультуры.

Опрос охватил 5000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 79 лет, их спрашивали о занятиях физкультурой в периоды с февраля 2019 года до января 2020 года и с февраля 2020 года до января 2021 года. Сравнивая результаты по десяти самым распространённым видам физической активности, мы видим снижение показателей, за исключением ходьбы, показатели которой почти не изменились. При этом доля тех, кто не занимался такой активностью, выросла на 3,9% пункта с 45,7% до 49,6%.

Годовой период с февраля 2019 Годовой период с февраля 2020 Виды занятий % Виды занятий % Ходьба 27,6 Ходьба 27,4 Прогулки 19,5 Прогулки 15,8 Тренировка мышц 12,6 Тренировка мышц 11,1 Бег трусцой и бег 7,3 Бег трусцой и бег 6,5 Гимнастика (радио-зарядка и др.) 6,1 Гимнастика (радио-зарядка и др.) 4,9 Гольф (на поле для гольфа) 5,5 Гольф (на поле для гольфа) 4,7 Велосипед 5,3 Гольф (тренировочные площадки) 4,2 Гольф (тренировочное поле) 4,5 Велосипед 3,7 Плавание 4,2 Йога 3 Йога 3,9 Плавание 2,7 Не занимались 45,7 Не занимались 49,6

Источник: данные опроса Sasakawa Sports Foundation о физической активности за годовые периоды с февраля 2019 года и с февраля 2020 года. Получено 5000 ответов от мужчин и женщин, примерно соответствующих возрастному составу населения регионов.

На вопрос о том, в чём они проявляют осторожность при занятиях, чаще всего отвечали «Не занимаюсь в местах, где возможны “три вида тесноты”» (64,5%), далее шли ответы «Обращаю внимание на использование масок и соблюдение манер при кашле» (49,8%), «Внимателен к соблюдению дистанции между людьми» (45,4%). Осторожность в отношении «трёх видов тесноты» выросла на 16,5% со времени опроса, который проводили в октябре 2020 года, после начала третьей волны инфекций.

Ответ «Обращаю внимание на использование масок и соблюдение манер при кашле» дали 44,7% мужчин и 56% женщин, вообще по большинству пунктов женщины более внимательны к мерам инфекционной безопасности.

Фотография к заголовку: PIXTA

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