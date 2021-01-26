Такимика, 90-летняя инструктор по фитнесу

Средняя продолжительность жизни в Японии – одна из самых высоких в мире, количество людей старше 100 лет уже превысило 80 000, при этом пожилые люди становятся всё более активными – например, Такисима Мика или «Такимика», полная сил инструктор по фитнесу, отметила своё девяностолетие 15 января. В этой статье Такисима делится секретами своей жизненной силы.

Инструктор по фитнесу. Родилась 15 января 1931 года. Начала заниматься в спортзале в 65 лет, с 79 лет – под руководством тренера, а в 87 лет она сама стала инструктором по фитнесу.

Внимание Такисимы к фитнесу привлекло случайное замечание её мужа, когда ей было 65 лет.

«В те дни я была больше, чем просто полненькая – размер моих брюк был вдвое больше, чем сейчас, и я всё равно упорно отказывалась признавать, что у меня избыточный вес. Однако однажды мой муж что-то сказал о моём весе, и я решила пойти в спортзал», – говорит Такисима.

Домашняя хозяйка «Такимика» никогда раньше в жизни не занималась спортом, но сразу же увлеклась фитнесом и за пять лет успешно сбросила 15 килограммов.

Дебют в 87 лет

Такисима более чем преуспела в достижении своей первоначальной цели похудеть, однако она продолжала ходить в тренажёрный зал и приступила к тренировкам с личным тренером в возрасте 79 лет, чтобы привести тело в хорошее состояние. В то время Такисима не могла и подумать, что восемь лет спустя её тренер сделает ей предложение, от которого она не сможет отказаться.

Совершенно неожиданно Накасава Томохару, тренер Такисимы, и одновременно владелец и управляющий директор тренажёрного зала Power Aging, в котором она тренировалась, назначил Такисиму инструктором: «Сегодняшнее занятие проводите вы».

Накасава вспоминает: «Тело Такисимы излучает любовь к тренировкам. При этом она бойко разговаривает. Чем больше я с ней работал, тем больше я чувствовал сожаление, что она ходит сюда просто как ученица, и я почти заставил её взять на себя роль инструктора по фитнесу. Такисима сначала сопротивлялась, но её достижения превзошли наши ожидания».

Из-за пандемии коронавируса Такисима в настоящее время проводит только одно 60-минутное онлайн-занятие в месяц для группы из 20 мужчин и женщин в возрасте от сорока до семидесяти лет по аэробике и основным тренировочным процедурам, которые она разработала сама. Необычайно молодая для её лет внешность делает её советы очень убедительными, а выразительное лицо и голос привлекают к ней учеников.



Такисима Мика (вверху слева) и её ученики во время занятия онлайн

Такисима начала заниматься спортом в 65 лет и в 87 стала инструктором по фитнесу. Её жизнь – выражение её убеждения, что возраст – это всего лишь цифры. «Никто не бывает слишком стар, чтобы начать что-то новое», – говорит она.

Каждое утро – прогулка и пробежка

У Такисимы каждый день заполнен делами. Ей требуется всего три-четыре часа сна, она ложится спать в 23:00 и просыпается вскоре после 3:00. Она встаёт затемно, чтобы пойти гулять или бегать трусцой.

«Я выхожу из дома около четырёх утра, прохожу четыре километра, потом бегу еще три. Наконец я прохожу километр назад. Я делаю это каждый день, если не идёт дождь. Это занимает около двух часов, но они пролетают очень быстро».

Хорошо потренировавшись, Такисима завтракает после 7:00 утра.

«Я готовлю на гриле скумбрию или лосося, ем их с натто, яйцами, тофу, кимчи и маринованными в рисовых отрубях (нукадзукэ) овощами. Натто всегда две упаковки», – говорит она.

После этого хорошо сбалансированного завтрака, богатого белками и ферментированными продуктами, она занимается домашней работой, перемежая её упражнениями на растяжку. Даже во время просмотра телевизора Такисима сидит с совершенно прямой спиной и втянутым животом, по дому всегда ходит на цыпочках. Она не заставляет себя заниматься всем этим – скорее Такисиме так нравятся результаты тренировок, что они стали её второй натурой.

Послеобеденные тренировки

Такисима говорит, что обедает лёгкой пищей. «Один банан, а затем пробиотический напиток “Якуруто”, и всё. Если переесть, клонит в сон».

Она отмечает, что этого ей вполне хватает – возможно, благодаря плотному завтраку. Послеобеденное время она посвящает тренировкам, иногда это индивидуальные занятия с Накасавой, а иногда Такисима сама выступает в качестве инструктора, проводит и тренировки онлайн.

Когда занятий нет, она тренируется сама. Такисима во время упражнений не включает музыку, концентрируясь на растяжке, а затем делает силовые тренировки. По её словам, эти ежедневные занятия занимают не менее двух часов.

Проголодавшись, она приступает к плотному ужину, а перед этим пьёт вино.

«Я люблю и красное, и белое. После вина я неторопливо наслаждаюсь ужином. Я часто готовлю суп из курицы и овощей. Тушу пекинскую капусту, грибы, картофель, морковь, конняку и другие продукты до готовности, затем добавляю курицу. Мне нравится ароматный сок из овощей, люблю сезонные овощи. Зимой я добавляю побольше зелёного лука».

Еще до начала увлечения фитнесом Такисима всегда ела сбалансированную пищу трижды в день и избегала искусственных добавок и консервантов. Она не ограничивает себя в еде, ест то, что ей нравится и столько, сколько хочет.

«Когда я хочу пирожное, я его ем. Бывает, решу съесть половину, а остальное оставить на завтра, но в конце концов съедаю всё».

Такисима ведёт себя естественно, следуя своим инстинктам, и не лишает себя радостей жизни не только в еде. После ужина у неё наконец появляется свободное время, но её почти никогда не тянет побездельничать – чаще она работает над учебными упражнениями, назначенными Накасавой, улучшает навыки работы с компьютером и смартфоном или посещает уроки английского.

Она так живёт не из чувства долга, а из-за одного устремления – найти как можно больше друзей во всём мире.

Мечта старейшего инструктора по фитнесу в Японии

«Я занялась фитнесом только потому, что хотела похудеть. Когда у меня это получилось, я решила, что хочу подтянуть ягодицы, чтобы выглядело «по-бразильски». Сделав это, я захотела широкие плечи и узкую талию. Сама не заметила, как оказалась инструктором. Я никогда и представить себе не могла, что так сложится».

У старейшего инструктора по фитнесу в Японии есть мечта.

Однажды Такисима получила сообщение от женщины, которая посмотрела одно из её видео. Она писала, что до этого хотела умереть, но увидев, насколько здоровой и счастливой была Такисима, она с надеждой смотрит в будущее.

«Возможно, то, что я делаю, может помочь уменьшить количество отшельников-хикикомори и стариков, которые умирают в одиночестве, и я поставила перед собой цель – проехать по всем сорока семи префектурам Японии с демонстрациями тренировок для как можно большего количества людей. Можно просто приходить и смотреть – если их это вдохновит, у них появится желание заняться фитнесом. Моя цель – делая всех здоровее, оставаться инструктором по фитнесу до ста лет».

Кто-то может счесть эту цель невозможной, но при виде по-детски беззаботной улыбки Такисимы эта идея не покажется такой уж надуманной. Она сама является живым свидетельством того, что возраст – это всего лишь число.

Фотография к заголовку: Такисима Мика, фотограф Ямамото Райта