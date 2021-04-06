Японская спортсменка Икээ Рикако выиграла заплыв на 100 метров и получила место в олимпийской сборной после перенесённой лейкемии

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Японская пловчиха Икээ Рикако заняла первое место на национальном чемпионате в заплыве на 100 метров баттерфляем среди женщин, получив право на место в комплексной эстафете 4x100 на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то, что перед этим ей пришлось бороться с лейкемией.

20-летняя Икээ выиграла, проплыв дистанцию за 57,77 секунды, это её первая победа в соревнованиях за три года.

«Я совсем не ожидала, что выиграю в заплыве на 100 метров. Я была очень рада узнать результаты и не могу выразить (свои чувства) словами, – сказала Икээ со слезами на глазах после заплыва в Токийском центре водных видов спорта, построенном для Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти этим летом. – Я очень счастлива».

«Я думала, что какой бы изнурительной она ни была, тяжёлая работа окупается», – добавила она.

Икээ принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в возрасте 16 лет и с тех пор продолжала показывать высокие результаты, но в феврале 2019 года у неё диагностировали лейкемию, и около 10 месяцев она боролась с болезнью в больнице.

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