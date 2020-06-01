В Японии разработали капсулы для генной терапии онкологических заболеваний

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Токио, 31 мая (Jiji Press). Японская корпорация Toshiba и Университет Синсю сообщили о разработке супермалых биоразлагаемых капсул для точной и эффективной доставки терапевтических генов в раковые клетки.

29 мая они сообщили, что впервые в мире в демонстрационном тесте удалось доставить такие гены в клетки лейкемии с помощью сверхмалых капсул.

Компания Toshiba и Университет Синсю планируют начать клинические испытания в течение трёх лет, надеясь на скорейшее использование капсул на практике.

В настоящее время в качестве носителей терапевтических генов используют вирусы, но такой метод оставляет некоторые риски инфекции во время производства и использования их для лечения. Капсулы безопаснее, поскольку их синтезируют искусственно.

«Исследования в области генетической терапии, которая убивает раковые клетки без использования вирусов, начались совсем недавно, – сказал профессор Университета Синсю Накадзава Ёдзо. – Мы в группе мировых лидеров».

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