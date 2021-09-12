Внедрение удалённой работы: на пике в мае 2020 года – 56,4% предприятий, в среднем и малом бизнесе наблюдается тенденция к сокращению этого типа работы

Пик внедрения удалённой работы в компаниях пришелся на период с апреля по май 2020 года, когда было объявлено первое чрезвычайное положение, а в этом году во время второго и третьего чрезвычайного положения малые и средние предприятия в Токио используют этот способ работы уже не настолько широко.

Согласно данным «Предложений об удалённой работе после коронавируса», опубликованном Министерством внутренних дел и коммуникаций, уровень внедрения удалённой работы в японских компаниях вырос в 2020 и 2021 году, примерно с 20% ранее до примерно 55% в период объявления первого чрезвычайного положения в апреле-мае прошлого года, после чего снизилось примерно до 30%, а с марта 2021 года, когда было объявлено второе чрезвычайное положение, снова поднялся, но не настолько сильно, почти до 40%.

«Предложения» составила Целевая группа по изучению способов удалённой работы в пост-коронавирусную эпоху Министерства внутренних дел и коммуникаций, которая стремится к распространению удалённой работы с учётом особенностей Японии, расширяя использование информационно-коммуникационных технологий, таких как системы веб-конференций, одновременно учитывая необходимость людей в уходе за больными родственниками, заботе о детях и полноценной сфере услуг.

Согласно приложенным материалам об удалённой работе, её использовали 17,6% предприятий со 2 по 8 марта 2020 года, но с 23 апреля по 12 мая – уже 55,9%, а с 28 мая по 9 июня этот показатель вырос до максимума в 56,4%.

С 29 июня по 8 июля 2020 года этот показатель снизился до 31%, а с 9 по 16 ноября – до 30,7%, и вырос до 38,4% в период с 1 по 8 марта 2021 года в связи со вторым чрезвычайным положением, введенным в январе этого года. В средних и малых предприятиях уровень внедрения удалённой работы составляет лишь половину от уровня крупных компаний, у которых 1-8 марта этот показатель составлял 69,2%, в то время как у малых и средних – 33%.

После объявления третьего чрезвычайного положения в апреле 2021 года для четырёх префектур, включая Токио, уровень использования удалённой работы на малых и средних предприятиях в 23 районах Токио на момент опроса в мае он снизился на 27,8 пункта до 38,4% по сравнению с 66,2% в январе-феврале этого года, когда действовало второе чрезвычайное положение.

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