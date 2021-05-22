Переход на удалённую работу в Японии: Токио лидирует, но в целом по стране процесс идёт медленно

В Японии постепенно переходят на удалённый способ работы, однако, к примеру, в Осаке и Канагаве количество работающих из дома пока остаётся в пределах 10%. Похоже, осуществить намеченную правительством цель по переходу 70% работников на удалённую работу будет не слишком просто.

Согласно данным опроса Агентства кредитных исследований Teikoku Databank, проведенного в 23 707 компаниях по всей стране (релевантные ответы были получены от 11 003 компаний), среднее соотношение часов удалённой работы к общему количеству рабочих часов находится в диапазоне 10%.

По типам сотрудников удалённая работа у руководителей в среднем составляла 11,2% от общего рабочего времени, у менеджеров – 11,8%, у офисных работников – 13,4%, а у работающих вне офиса – 12,4%, то есть по всем типам удалённая работа не достигала и 15% от общего рабочего времени.

Удалённая работа составляет 70% и более всего рабочего времени только у 5% каждого типа сотрудников. Компании, которые перешли на удалённую работу и свели присутствие в офисе до 20-30%, отвечают: «Мы предоставляем субсидии на электроэнергию и связь в дни работы дома. Установив определённый верхний предел, оплачиваем Wi-Fi, покупку столов, стульев и мониторов для дома» (компания, разрабатывающая программное обеспечение, префектура Айти). Похоже, такие компании стремятся создать удобную для удалённой работы среду.

С другой стороны, более 60% работников всех типов совсем не работают удалённо. Некоторые указывают на реалии регионов: «Я чувствую, что удалённая работа значительно прогрессирует в районе Токио, но в регионы она, можно сказать, совсем не проникла» (оптовая торговля строительными материалами, префектура Мияги).

В среднем по префектурам доля удалённой работы во всём рабочем времени лидируют Токио, Осака и Канагава. Предполагают, что это связано с тем, что местные органы власти настоятельно просят переходить на удалённую работу каждый раз, когда объявляют чрезвычайное положение или вводят особые меры по предотвращению распространения инфекции. Свою роль может играть и то, что многие крупные компании в этих регионах имеют хорошо налаженную среду для удалённой работы.

Однако в Осаке и Канагаве время удалённой работы составляет лишь немногим более 10% рабочего времени, этот стиль работы пока не укоренился.

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