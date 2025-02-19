Говядина вагю: опрос показывает, что предпочтения рынка смещаются от мраморного мяса к постному

Опрос читателей японского журнала «Дантю», посвященного кулинарной культуре, показал, что количество людей, предпочитающих постную говядину вагю мраморной, более чем в три раза превышает количество любителей мраморного мяса.

Когда в ходе недавнего опроса читателей «Дантю» спросили о предпочтениях в отношении японской говядины вагю, примерно втрое больше людей заявили, что им больше нравится постное мясо. Опрос проводился онлайн с конца апреля по начало мая, и в нем приняли участие 931 человек.

Порода коров Курогэ Вагю (японская черная), на долю которой приходится 98% всей вагю, славится своей тонкой, почти сетчатой мраморностью, являющейся синонимом высококачественной говядины и привлекающей особое внимание гурманов. Этот уникальный японский продукт пользуется непреходящей популярностью не только внутри страны, но и среди иностранных туристов.

Однако, несмотря на то что читатели «Дантю» считаются гурманами с утонченным вкусом и отдают предпочтение высококачественной аутентичной кухне, они выразили явное предпочтение постной говядине практически лишенной мраморности, а не дорогим мраморным отрубам.

Когда тех, кто ответил, что им нравится «постная говядина» или что они «любят оба вида», спросили, всегда ли они отдавали предпочтение постному мясу, более половины ответили, что раньше предпочитали мраморное мясо, но со временем их вкус изменился. Это указывает на явный сдвиг в потребительских предпочтениях.

Респондентов также спросили, на что они обращают внимание при покупке говядины (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Наиболее популярными факторами оказались «цена» (67,0%) и «японское или импортное происхождение» (63,5%). Далее следовали «жирность мяса» (36,4%) и «цвет постного мяса» (36,3%), что показывает, что люди уделяют больше внимания именно «постному мясу», а не марке или сорту говядины.

Среди всех брендов говядины наиболее узнаваемым среди потребителей оказался бренд Мацусака. В целом 93,6% респондентов заявили, что «пробовали его», а с учетом тех, кто «не пробовал, но слышал о нем», уровень осведомленности достиг 99,9%. Высокие показатели как по числу потребителей, которые пробовали их продукцию, так и по уровню узнаваемости брендов, продемонстрировали также бренды Ёнэдзава, Кобэ и Оми, т что свидетельствует об их прочных позициях на рынке.

С другой стороны, читателям журнала также хорошо известны и породы, отличные от Курогэ вагю. Например, Иватэ Такаку (короткорогая порода) имеет уровень узнаваемости 74,5%, несмотря на небольшой объем поголовья – всего 3000 голов – и скромную долю рынка вагю, составляющую всего 0,15%. Коровы породы Иватэ Танкаку в основном пасутся на свободе и известны своим постным мясом. Аналогично, уровень осведомленности о Кумамото Акауси и Тоса Акауси (обе короткорогие породы) превышает 60%. Хотя эти результаты в большей степени отражают вкусы читателей журнала, известных своей любовью к еде, возможно, это сигнал того, что рынок вагю перестает быть сосредоточенным исключительно на мраморной говядине.

Фотография к заголовку: Коровы породы Иватэ Танкаку на пастбище. Предоставлено Ассоциацией туризма Иватэ