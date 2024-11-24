Станция Синдзюку возглавила список самых загруженных станций Японии

В ведении компании JR East, чья железнодорожная сеть включает район Токио, находятся многие из самых загруженных станций Японии. В 2023 финансовом году первое место по пассажиропотоку заняла станция Синдзюку, где ежедневно в поезда садилось более 650 000 пассажиров, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Данные JR East за 2023 финансовый год показывают, что на станции Синдзюку ежедневно садилось на поезда больше всего пассажиров – 650 602 (рост на 8,0% в годовом исчислении), за ней следуют Икэбукуро (489 933, рост на 6,8%) и Токио (403 831, рост на 16,5%). Другими самыми загруженными станциями в порядке убывания были Ёокогама, Сибуя, Синагава, Омия, Симбаси, Акихабара и Кита-Сэндзю. Первая десятка и порядок станций в рейтинге не поменялись с 2022 финансового года. Эти цифры показывают только пассажиров, которые садились в поезда, и не включают тех, кто выходит из поезда.

На 100 самых загруженных станциях из года в год наблюдался рост числа пассажиров благодаря смягчению ограничений, введённых после пандемии COVID-19, и рекордному числу иностранных туристов, посещающих Японию.

Самый большой рост в годовом исчислении, 19,2%, наблюдался на станции Маихама, которая является ближайшей станцией к Tokyo Disney Resort. Другие станции вблизи туристических мест также показали значительный рост, включая Сэндай (рост на 13,1%), Харадзюку (рост на 12,6%) и Хамамацутё (рост на 12,2%).

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