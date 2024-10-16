Прогулка вдоль линии Яманотэ: новый способ познакомиться с Токио

Предстоящая благотворительная прогулка Tokyo Yamathon charity walk доказывает, что знакомство с городом, предпочтительно пешее, – лучший способ сойти с проторённого пути, отколоться от туристической толпы и увидеть Токио с новой стороны.

Прогулка по городу

В субботу, 19 октября 2024 года, сотни людей примут участие в пятнадцатом токийском Яматоне – благотворительной прогулке по железнодорожной линии Яманотэ. Это мероприятие, организованное Международной волонтёрской группой, даёт участникам возможность не только размять ноги и проверить свою выносливость, но и поддержать благотворительные инициативы как внутри страны, так и за рубежом. За время существования токийского Яматона была собрана внушительная сумма пожертвований – 55 000 000 йен.

В этом году все вырученные средства будут переданы трём выдающимся организациям: токийской неправительственной организации Waffle, Корпусу охраны природы Тотиги и Японской ассоциации детских хосписов. Каждая из них стремится содействовать гендерному равенству в сфере технологий, заботится о сохранении окружающей среды или оказывает поддержку детям со смертельными заболеваниями и их семьям. Обычно в Яматоне принимают участие около 1000 человек ежегодно, и оно открыто для команд из двух-четырёх человек любой национальности.



Станции кольцевой линии Яманотэ (© Pixta)

Возможно, одолеть от 38 до 44 км не больше чем за 12 часов (в зависимости от того, какой маршрут вы выберете), не всем покажется хорошим способом провести день. Кроме того, путь вдоль железной дороги может быть не самым живописным. Однако пройдя вдоль Яманотэ и изучив районы по обе стороны железной дороги, вы сможете лучше узнать Токио, поскольку трасса проходит как по популярным местам, так и по менее известным уголкам этого огромного мегаполиса.

Токийская транспортная система славится во всём мире. Входящие в неё поезда и метро каждый день перевозят миллионы жителей города и туристов. Это удобный и относительно дешёвый способ добраться до любой точки в городе, хотите ли вы пройтись по магазинам в Гиндзе или Сибуе, посмотреть на отаку в Акихабаре или отдохнуть в парке в Синдзюку или Уэно. Но как насчёт других мест?



После исчезновения старых фабрик набережная возле станции Тамати стала популярным жилым районом среди богатых жителей Токио (© Джианни Симоне)

Пешеходная экспедиция

За последние несколько десятилетий у Токио сложилась культурная репутация молодого, динамичного, футуристического мегаполиса. Повседневный облик города — его менее знаменитые районы – легко не заметить за бесконечным потоком захватывающих зрелищ. Но это не означает, что обыденность скучна или не так уж важна. Это означает лишь, что она прячется в тени, ожидая, когда её вновь откроют бесстрашные путешественники и пытливые исследователи города.

Каждое проявление обыденности (тихие жилые переулки, уединённые храмы и сады, местные торговые улицы) может казаться незначительным, но, взятые вместе, они складываются в общую картину, которая характерна для Токио больше, чем «Небесное дерево Токио» Tokyo Skytree или переполненные туристами достопримечательности, такие как Асакуса.



Линия Яманотэ проходит прямо над с оживлённым перекрёстком у станции Сибуя (© Pixta)

Как любят говорить урбанисты-аналитики, Токио немного меньше, чем сумма его частей. Нельзя сказать, что его районы и городские округи гармонично интегрированы. Каждый из них сохраняет свой характер и своеобразие, и, подобно мозаике, общая картина получается шероховатой, несовершенной. И разве не отличный способ сравнить кусочки этой мозаики, посетив их один за другим и используя в качестве путеводной нити железную дорогу?

Например, вы можете сойти в Осаки – недавно застроенном районе с множеством высотных зданий, а также несколькими древними храмами, спрятанными на холме, – затем проследовать вдоль реки Мэгуро (она прекрасна круглый год, но особенно в сезон цветения сакуры) и пройтись по старому тракту Токайдо до станции Синагава.



Между Готандой и Осаки по обоим берегам реки Мэгуро раскинулся лес высотных домов (© Pixta)

Линия Яманотэ как будто специально создана для прогулок по городу. В среднем одну станцию от другой отделяет всего один километр по прямой, так что, когда вы устанете, вы легко сможете сесть в поезд. Но всё-таки, главная цель прогулки – свернуть с прямого пути и не торопиться, наслаждаясь каждым открытием в своём собственном темпе.

Исследуя Токио, нужно полностью переосмыслить свой подход к городской среде. Если для вас душа города открывается в его урбанистическом дизайне и архитектуре, то Токио может разочаровать вас, даже показаться бездушным. Но если вы потратите время на то, чтобы сойти с проторённой дороги и заглянуть в его потаённые уголки, например, в дома эпохи Сёва возле Оцука, паназиатские анклавы вокруг Икэбукуро и Син-Окубо или в новые жилые кварталы на набережной, вы обнаружите истинное сердце города – иногда даже в разрушающихся зданиях и грязных закоулках.



Укромный уголок старого Токио эпохи Сёва находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро Оцука (© Джианни Симоне)

Токио как будто приглашает затеряться на, казалось бы, ничем не примечательных улицах. По сравнению со многими крупными западными городами, здесь, возможно, не так много больших парков и скверов, но недалеко от кольцевой линии Яманотэ есть три больших кладбища, похожих на парки, в Янаке (к югу от станции Ниппори), к северу от станции Сугамо и в Дзосигая (к юго-востоку от Икэбукуро), где вы можете найти знаменитостей и заодно понаблюдать за птицами. За витринами магазинов и высокими зданиями скрываются узкие аллеи, украшенные пышной зеленью растений в горшках, и крошечные святилища, окружённые вековыми деревьями. Подобно параллельным мирам Мураками Харуки, за шумными, перегруженными транспортом главными дорогами притаились уютные и уединённые, почти деревенские уголки, где жизнь протекает неторопливо.



Зелёное и ухоженное кладбище Сомэй рядом со станцией Сугамо также является местом встреч любителей понаблюдать за птицами и местных пенсионеров (© Джианни Симоне)



Крошечное святилище Кисимодзин в Дзосигая, между станциями Мэдзиро и Икэбукуро (© Pixta)



Узкие улочки, украшенные растениями в горшках, в районе Нэдзу к юго-западу от Ниппори (© Pixta)

Почувствовать город

Лучший способ по-настоящему узнать город – это физически почувствовать его. Как объясняет писатель и специалист по градостроению Чарльз Лэндри в книге «Искусство создания городов», город – это комплекс сенсорных, эмоциональных переживаний. Городской пейзаж глубоко влияет на нашу психику, и одной из самых очаровательных особенностей Токио является богатство его звуковых ландшафтов. Звуки проникают повсюду, и их социальные коннотации влияют на наше восприятие пространства повседневной жизни.

Стремительная индустриализация Японии привела к тому, что с начала XX века Токио и другие крупные японские города страдают от «шумового загрязнения». Даже сегодня, путешествуя на Яманотэ из Сибуи в Синдзюку, Икэбукуро или Уэно, едва ли заметишь разницу. Все они вибрируют от ставшего уже привычным, но всё равно раздражающего повседневного шума (часто технологического происхождения).

Однако пешком мы можем пойти по стопам Лафкадио Хёрна и оценить меняющийся звуковой пейзаж вокруг нас. Уже в 1898 году Хёрн описал сенсорную культуру японцев и их внимание к звукам окружающей среды. В эссе «Насекомые-музыканты» он писал: «Несомненно, нам есть чему поучиться у людей, в чьём сознании простое пение сверчка может пробудить целый сказочный вихрь нежных и утончённых фантазий».

Романы и рассказы Нагаи Кафу, в которых рассказывается о жизни гейш, полны меланхоличным звучанием сямисэна. Сейчас его почти не встретить, в основном его заменили романтические мелодии вездесущих пианино, которые занимают почётное место во многих гостиных. Но одинокий сямисэн (или храмовый колокол, или голос буддийского монаха, читающего сутру) всё ещё можно услышать, когда проводишь дремотные послеобеденные часы, бродя по переулкам более традиционных районов, таких как Нэдзу или Янака, недалеко от станции метро Яманотэ Ниппори. Это звучит как привет из прошлого и устанавливает связь с ушедшим временем.

Подобно Кафу, славившемуся своей любовью к улицам Токио, вы можете выбрать район по душе и отправиться на поиск следов прошлого, слушать и наблюдать, как они вплетаются в ткань настоящего.



Обувной магазин «Маруя хакимонотэн» недалеко от станции Синагава, на старой улице Токайдо, открылся в период Мэйдзи (1868-1912) (© Джианни Симоне)

Прогулка по Токио – лучший способ познакомиться не только с его постоянно меняющимся обликом и звуками, но и с разнообразными запахами: горящими благовониями, цветочными ароматами, морским бризом, доносящимся с Токийского залива, или продуктовыми лавками на пути к буддийскому храму Бэнтэндо в парке Уэно. «Слишком часто, – говорит Лэндри, – городские раздражители приводят к тому, что наши органы чувств становятся невосприимчивы». Угол зрения, под которым мы смотрим на мир, становится всё уже, а постоянное использование смартфонов и наушников ещё больше ограничивает нашу осведомлённость об окружающем. Так что, отправившись на прогулку без использования технологий, мы получаем прекрасную возможность потренировать свои чувства и восстановить связь с окружающим миром.



Храм Сугамо Тогэнуки Дзидзо, наполненный ароматом горящих благовоний (© Pixta)

Разглядеть малое в огромном городе

Помимо топографии, исследуя город, можно углубиться в хорографию, как её определяет британский писатель и исследователь Пол Деверо в своей книге «Переосмысление Земли»: подход к «пространству как к опыту, к месту как к стимулу для памяти, воображения и мифического присутствия».

Токио открыто, не стыдясь, даже нахально выставляет напоказ накладывающиеся друг на друга слои различных архитектурных стилей и материалов, строгие деревянные святилища, счастливо сосуществующие с надменными железобетонными небоскрёбами и трухлявыми домиками, держащимися на ржавых листах гофрированного железа. Всё это вместе напоминает о том, что история – это не просто последовательность событий, а скорее наслоение накопленных влияний.



Старое кладбище Токайдзи-Ояма, расположенное между станциями Осаки и Синагава, приютилось между линиями Синкансэн, Яманотэ и Кэйкю (© Джианни Симоне)

Пользуясь метафорой Майкла Муркока о Лондоне, можно сказать, что Токио – это город, который живёт в памяти и делах человека. Его районы структурированы не столько по географическому признаку и архитектуре (в Японии, в конце концов, все здания считаются временными и легко заменимыми), сколько по тому, чем там занимаются люди. Забудьте громоздкую величественность памятников архитектуры. Память – это истории, вьющиеся по улицам Токио, изменённые, дополненные, искажённые городскими мифами и часто отражённые в названиях мест.

Если глядеть на город целиком, Токио кажется непостижимым, не поддающимся расшифровке и временами чуждым. Но приблизившись, сосредоточившись на отдельных уголках, начинаешь различать узоры, особенности и характер местности. Кого-то может расстроить невозможность постичь индивидуальность Токио в целом. Но в то же время, это чрезвычайно захватывающе. Это делает город интригующим и очаровательным, особенно если вам нравится посещать его менее известные уголки, такие как Ювелирный городок в Окатимати или рестораны, спрятанные в глубинах Яманотэ в Юракутё.



Улица ресторанов Сантёку, расположенная рядом со станцией Юракутё, спрятана прямо под железнодорожными путями Яманотэ (© Джианни Симоне)

В конце концов, Токио приглашает и вознаграждает любознательных пешеходов, которые не боятся по наитию свернуть с главной дороги; которые навостряют уши и чуют скрытые чудеса, как в прямом, так и в переносном смысле.

Фотография к заголовку: участники Яматона на улицах Токио (предоставлено Международной волонтёрской группой)

Статьи по теме