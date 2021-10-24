В Японии бегом занимается 10,55 миллиона человек: люди стараются восполнить недостаток физической активности во время эпидемии

В период эпидемии, когда нельзя пойти в спортивный клуб, а местные бейсбольные команды перестали тренироваться, немало людей, вероятно, решили заняться хотя бы бегом – для этого нужна лишь подходящая обувь, и при этом виде физической активности можно избегать скоплений людей.

Согласно «Опросу спортивной активности», проведенному фондом Sasakawa Sports Foundation в 2020 году, на вопрос о частоте занятий бегом трусцой «Раз в год и более» составило 10,2% респондентов, что является самым высоким показателем с момента начала опроса в 1992 году, и оценочная численность таких людей составляет около 10,55 миллиона человек. «Раз в неделю и более» бегает, по оценкам, 5,79 миллиона (5,6%), а «Два раза в месяц и более» – 7,24 миллиона (7%), это тоже рекордные показатели за всё время опросов с 1992 года.

Самый высокий уровень занимающихся бегом трусцой у женщин в возрасте от 20 до 29 лет, он составил 15,8%, что на 9,7% больше, чем в 1998 году, когда он составлял 6,1%. У людей от 30 до 79 лет количество бегающих почти не меняется.

Среди мужчин больше всего занимаются бегом в возрасте 30-39 лет (22,1%), за ними идут мужчины в возрасте 20-29 лет (19,7%), 40-49 лет (19,3%), 50-59 лет (17%). Несмотря на сильные скачки показателей в разные годы, в общем уровень вовлечённости в такую физическую активность людей в возрасте от 20 до 59 лет с 1998 года растёт, особенно у людей в возрасте от 30 лет.

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