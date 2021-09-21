Спорт периода Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 13)

Недавно закончилась ожесточённая борьба за медали на Олимпийских играх в Токио, и мы могли видеть состязания в таких видах спорта, о которых вспоминаем нечасто. Это навело меня на мысль вспомнить о подобных соревнованиях в Японии – были ли в период Эдо спортивные турниры, напоминающие Олимпийские игры?

Бита и мяч – аналог хоккея в Японии

На иллюстрации к заголовку показана игра гиттё (毬杖) из «Морисада манко».

Слева мальчик (хотя и похож на девочку) держит биту (杖, цуэ, палка). На конце этой трости есть набалдашник, напоминающий молоток. На картинке не очень хорошо видно, но можно разглядеть, что мальчик справа держит над головой деревянный шар (毬, мари, мяч). В этой игре запущенный по земле мяч битой нужно отбить в команду соперников, то есть это разновидность хоккея.



Изображение гиттё, биты и мяча, перерисовка иллюстрации из энциклопедии «Киммо дзуи» 1666 года в «Морисада манко»: во времена издания энциклопедии биту украшали разноцветными шнурами, но когда игра распространилась в народе, шнуры уже не использовались

Морисада пишет: «Гиттё – видоизменённая игра мариути (打毬), в которую играют при обучении сражаться верхом. Подтверждение этому можно найти в “Собрании мириад листьев” (Манъёсю) и “Последующих записях после продолжения Анналов Японии” (Сёку нихон коки). Мариути, изменив форму, стала игрой, называемой гиттё».

Таким образом, изначально это была верховая игра, упоминания о которой встречаются в древних исторических документах, где для переброски мяча использовались палицы – иными словами, аналог современного поло.

Игра мариути, в которую играли верхом на лошади, появилась ​​в Японии примерно в VIII-IX веках, а в периоды Нара (710-794) и Хэйан (794-1192) она стала ежегодным мероприятием во дворце во время сезонного праздника Танго-но сэкку. В период Камакура (1192-1333) она на какое-то время была позабыта, но в период Эдо 8-й сёгун Токугава Ёсимунэ рекомендовал её в качестве боевого искусства для обучения сражаться верхом (см. пояснение на странице Управления императорского двора, на английском языке). Простой народ, не ездящий верхом, приспособил и видоизменил игру, и она превратилась в гиттё.

На иллюстрации к заголовку один из мальчиков справа держит верёвку с привязанным предметом, напоминающим кольцо – она называлась бури-бури, и некоторые люди использовали её вместо биты для управления мячом. В фильме «Отель Хоннодзи» с Аясэ Харукой в главной роли (выпущен в 2017 году и рассказывает о современной женщине, попавшей в период Сражающихся провинций, 1493-1590) есть эпизод, в котором дети того времени бьют по мячу при помощи бури-бури. По словам Морисады, когда-то бури-бури и гиттё были двумя разными играми, но в какой-то момент дети объединили обе игры и стали использовать как биты, так и бури-бури.

Говорят, что найденные фрески указывают на то, что хоккей возник в Древнем Египте примерно за 2000 лет до нашей эры. В XIX веке в Англии была основана Ассоциация хоккея, и он распространился как вид спорта, однако его прототип существовал и в Японии.

Кстати, говорят, что биту держали в левой руке, а правой бросали мяч, и отсюда может происходить слово гиттё или хидари-гиттё, «левша», хотя точно это неизвестно.

Новогодние игры как начало спортивных состязаний

Дети в период Эдо играли нечасто, и даже если у них были снаряды для игр, развлекаться они могли почти только в новогоднее время. Морисада пишет, что гиттё стала праздничным развлечением. Другой новогодней игрой была ханэцуки, в которой использовался волан, то есть аналог бадминтона.



Ракетки хагоита и волан ханэ периодов Бунка и Бунсэй (1804-1831). Хагоита в Эдо украшена росписью с обеих сторон, волан в регионе Киото и Осака (вверху) длиннее, чем в Эдо (внизу), в Киото и Осаке шар и перья соединяет бамбуковый стержень, в Эдо его нет

Морисада пишет: «В книге 4 года Эмпо (1676) “Подневные записи” (Хинами кидзи, описание ежегодных мероприятий в ранний период Эдо) в описании Нового года сказано: “Мальчики соревнуются в гиттё и стрельбе из игрушечного лука, девочки играют ракетками в волан”, а в описании покупок в 12 месяце указаны “Мячи и биты для гиттю, воланы и ракетки”», то есть в 12 месяце дети упрашивали родителей купить снаряжение для игр, и в новогодний период мальчики играли в гиттю, стреляли из лука, а девочки играли с ракетками и воланом.

Новогодним развлечением была и игра тэмари, напоминающая волейбол. «Темари» также стала ежегодным новогодним мероприятием. Это похоже на то, что мы сейчас называем волейболом. Морисада пишет, что соревновались на количество ударов по мячу, считая их в ходе игры, и эта игра в Японии существовала с древних времён.



Изображение игры в тэмари в книге Морисады. Поскольку он пишет, что это «Старая картина времён годов Сёхо (1645-1648)», он перерисовал её из какой-то книги

Морисада также указал, что в «Зерцале восточных земель» (Адзума кагами) в записи за Новый год во 2 году Дзёо (1223) есть описание состязаний по тэмари в ставке сёгунов в Камакуре, и делает вывод, что такие мероприятия могли с тех пор обрести популярность, отмечая, что неизвестно, когда игра распространилась среди народа, но в годы Сёхо (1645-1648), вероятно, уже можно было увидеть обычных детей, играющих в тэмари в новогоднее время.

Те, кто родились в период Сёва (1926-1989), могут помнить, как видели или сами играли в ханэцуки и тэмари. Ханэцуки ещё было популярным новогодним развлечением, а в начальной школе некоторые дети становились в круг и перебрасывали друг другу мяч на переменах.

Стрельба из лука как развлечение взрослых мужчин

Хочу упомянуть ещё об одном развлечении – юмия, «лук и стрелы», то есть стрельба из лука.

В Японии есть кюдо, «Путь лука», но оно было искусством воинских домов, а простой народ развлекался стрельбой на площадках-стрельбищах ёкюба. Такие площадки в Эдо были в квартале Окуяма в Асакуса, в квартале Ёккаитимати в Нихомбаси, в Рёгокубаси-ниси, возле святилища Канда-мёдзин. Они напоминали торговые площадки под открытым небом в оживлённых местах или у «дорог паломничества» сандо возле святилищ. Ниже показана стрельба из лука в Асакуса-Окуяма, изображённая на иллюстрации из «Полного иллюстрированного описания занятий» (Сёкунин-дзукуси экотоба, свиток, в картинах объясняющий ремёсла и обычаи в период Эдо). Там можно увидеть монаха, стреляющего из лука. Рядом с ним – работница стрельбища яба-онна, они часто тайно подрабатывали проституцией с клиентами, а при стрельбе из лука люди могли делать ставки.



Стрельбище ёкюба в «Полном иллюстрированном описании занятий» (Сёкунин-дзукуси экотоба) можно увидеть вверху в центре; изображения ёкюба также есть в «Картинах ёкюба» (Ёкюбадзу, Городской музей Кобэ) и «Иллюстрированной книге Восточных земель» (Эхон адзума-но э, Университет Рицумейкан), из чего видно, что это было популярное развлечение (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Район Асакуса-Окуяма за храмом Сэнсодзи был знаменитым в Эдо кварталом развлечений, в Ёккаити в районе Нихомбаси проводилась ярмарка, в районе Рёгоку-ниси, западнее моста Рёгоку, было много чайных домов и магазинов, а у «дороги паломников» святилища Канда-мёдзин находились окабасё, нелицензированные публичные дома. Стрельбища ёкюба, таким образом, были частью мира «мужских развлечений».

Длина лука составляет 2 сяку 8 сун (около 85 см), а длина стрелы – 9 сун 2 бу (около 27,8 см). Расстояние до цели составляло 7,5 кан (около 13,6 м), а диаметр цели составлял всего 3 сун (около 9 см) – с расстояния в 13,6 метра поразить 9-сантиметровую мишень было, вероятно, непросто.



План ёкюба (справа) и изображение мишеней (слева). Вверху – мишень в Эдо, на ней отмечены три цели – большая, средняя и малая; внизу – мишень в Киото-Осака, цель только одна, а при попадании звенит подвешенный снизу колокольчик

Бывали люди, страстно увлекавшиеся стрельбой и проводившие много времени в ёкюба. Морисада пишет, что в годы Гэнроку (1688-1704) в Эдо были «несравненные прославленные стрелки» Горо (五郎) и Хидэхиро (未碩, хотя это имя, возможно, читалось иначе). Вероятно, в наши дни такие люди завоёвывали бы медали на чемпионатах.

Покойный Кисино Юдзо, эксперт по физическому воспитанию из Университета Цукуба, указывал, что городское население Японии периода Эдо своим пристрастием ко всем этим играм и развлечениям способствовало развитию того, что позже стали называть спортом. По его словам, когда в эпоху Мэйдзи (1868-1912) в Японии появился современный спорт, он слился со старыми развлечениями, глубоко укоренившимися в народной жизни и продолжающими жить в духе олимпийских соревнований.

Библиография: «Очерк о спорте горожан Эдо в Новое время» (Кинсэй ни окэру эдо сёмин-но супоцу ни кансуру итисирон, изд-во «Тоёхогаку»)

Фотография к заголовку: Молодые люди, играющие в гиттё, на иллюстрации Морисада, который скопировал её с аналогичной иллюстрации из книги «Вопросы и ответы о популярных пословицах» (Сэгэн мондо), изданной в годы Мандзи (1658–1661) («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)