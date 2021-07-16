Театр Кабуки в конце периода Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 11)

Одним из популярнейших развлечений в Эдо были спектакли Кабуки. Похоже, что Китагава Морисада, написавший «Морисада манко», увлекался этим театром – в своей книге он посвятил немало иллюстраций и описаний истории «театральных кварталов», где были целые улицы театральных заведений, показал внутреннюю структуру театрального пространства и рассказал об известных актёрах.

Изоляция Кабуки

«В первый год Канъэй Сарувака Кандзабуро впервые получил официальное разрешение и открыл театр-ягура в Накабаси. Вероятно, он использовал вид съёмного жилья, точно как нынешние театры одэдэко» – так описывает появление Кабуки в Эдо Морисада в 24-м томе «Театры».

Таким образом, по его данным, в 1 году Канъэй (1624) по разрешению сёгуната в Накабаси (около пересечения нынешних улиц Яэсу и Тюо владелец театра Сарувака Кандзабуро (Накамура Кандзабуро) основал первый театр. Это был первый актёр с таким именем, а в 2012 году скончался Накамура Кандзабуро XVIII.

Упомянутые театры одэдэко – это различные небольшие театры, не входящие в Три театра Эдо (Эдо сандза, о которых мы расскажем ниже), их название происходит от кукол одэдэко, которых использовали в уличных представлениях. Первые театры Кабуки по масштабам не превосходили обычные съёмные жилые дома.

Далее в «Морисада манко» говорится: «В 11 году Канъэй Мураяма Матасабуро открыл театр в Фукия-тё… который превратился в Итимура-дза, существующий поныне, а в 4 году Кэйан (или же, говорят, во 2 году) Сарувака-дза перенесли в Сакаи-тё. Сарувака – это нынешний Накамура-дза. Сакаи-тё и соседний Фукия-тё стали называть “двумя театральными кварталами”».

Таким образом, Кабуки в Эдо стал популярен в годы Кэйан (1648-1652), когда театры переместились в соседние кварталы Фукия-тё и Сакаи-тё, получившие название Нитёмати, «двух (театральных) кварталов» (в настоящее время это примерно район Нихомбаси Нингётё 3-тёмэ в токийском районе Тюо). Иногда Фукия-тё называли Камисакаи-тё, «Верхний Сакаи», а Сакаи-тё – Симосакаи-тё, «Нижний Сакаи», и в эти два соседствующих квартала переехали театры Итимура-дза и Накамура-дза.

В этом районе построили также небольшие театры, здесь показывали Дзёрури и прочие кукольные представления, появились чайные при театрах и жилые дома актёров, и так образовался крупный театральный район.

Сёгунат рассматривал Нитёмати как один из «двух великих источников зла» наряду с юкаку, кварталами публичных домов, и старался его изолировать. Помимо того, что это был большой развлекательный район, потребляющий огромные суммы денег в виде платы за спектакли и дохода чайных, власти опасались возможного вреда для нравственности, который мог исходить отсюда.

Если мы посмотрим в книгу «Картины знаменитых мест Эдо», то увидим, что в Нитёмати можно было попасть только по мосту через ров, он был отделён от повседневной жизни горожан.



итёмати в «Картинах знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ). 1) Накамура-дза, 2) Итимура-дза. На переднем плане ров, попасть в Нитёмати можно только по мосту (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В Эдо было немного развлечений, и Нитёмати был другим миром, вырванным из повседневности пространством, поэтому сёгунат намеренно отвёл ему место вне обычной жизни горожан.

Преисполненный любопытства Морисада, похоже, отрицательно относился к таким мерам. Впрочем, написанное выше относилось к ранней истории эдоского Кабуки, ещё до рождения Морисады.

Он читал источники и критически относился к жизни Нитёмати, однако то, что он видел в действительности – это Кабуки начиная с годов Каэй (1848-1855), и его великолепие вызывало в нём всё больший восторг.

Вдохновенные зарисовки Сарувака-тё

Нитёмати процветал 200 лет, но в 1841 году его уничтожил пожар, Итимура-дза и Накамура-дза сгорели дотла. Занимавший в правительстве высшую должность родзю Мидзуно Тадакуни, проводивший реформы годов Тэмпо, направленные на оздоровление финансов, поощрял бережливость и старался ограничить роскошь и развлечения. Поскольку Кабуки относился к сфере развлечений, эти театры не разрешили отстроить на прежнем месте, приказав им перебраться в Сарувака-тё (в настоящее время около р-н Тайто, Асакуса 6-тёмэ).

Вместе с Накамура-дза и Итимура-дза приказ переехать получил и театр Морита-дза, третий из Трёх театров Эдо (Эдо сандза), ранее располагавшийся в Кобики-тё (в настоящее время Хигаси-Гиндза в р-не Тюо), и эти три театра оказались в одном районе. Это было продолжением той же политики изоляции театров, что и раньше, но она привела к развитию квартала Сарувака (Асакуса) как района театров и развлечений.

Выражение Эдо сандза, «Три театра Эдо», могло относиться также к театрам Накамура-дза, Итимура-дза и Каварасаки-дза, поскольку Каварасаки-дза был «запасным театром» Морита-дза, то есть когда в основном театре не хватало средств или актёров, и он не мог давать представления, использовали такой запасной театр. В Морита-дза часто отменяли представления из-за финансовой нестабильности, и тогда Каварасаки-дза его заменял, становясь третьим театром Эдо сандза.

Как раз примерно в это время Морисада и увидел впервые мир эдоского Кабуки. На карте улиц Сарувака-тё, которую он нарисовал, указан театр Каварасаки-дза – он, вероятно, был открыт, когда Морисада там был, и он пишет, что этот театр является не остатком Морита-дза, а результатом объединения обоих театров.



Карта улиц Сарувака-тё. 1) Накамура-дза, 2) Итимура-дза, 3) Каварасаки-дза. На карте можно увидеть также театры Дзёрури – Юки-дза и Сацума-дза («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

Театр Морита-дза мы можем увидеть в серии гравюр Хиросигэ «Знаменитые места Эдо – 100 пейзажей» (Мэйсё эдо хяккэй) на листе «Вечерний вид Сарувака-тё».



Хиросигэ, «Вечерний вид Сарувака-тё» серии «Знаменитые места Эдо – 100 пейзажей» (Мэйсё эдо хяккэй), изображены 1) Морита-дза, 2) Итимура-дза, 3) Накамура-дза (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Морисада также описывает размеры театров Эдо сандза:

Накамура-дза: фасад 13 кэн 2 сяку, вглубь 20 кэн

Итимура-дза: фасад 12 кэн 7 сяку, вглубь 20 кэн

Каварасаки-дза (Морита-дза) : фасад 11,5 кэн, вглубь 20 кэн (1 кэн ≈ 1,81 м, 1 сяку ≈ 30 см)

На рисунке ниже изображён театр Накамура-дза, Морисада перерисовал гравюру Хиросигэ в «Картинах процветания Восточной столицы» в 1854 году, но Хиросигэ изображал Эдо в годы Каэй (1848-1855), так что это вид практически того же времени.



Фасад театра Накамура-дза в Сарувака-тё из «Морисада манко», перерисовка «Картин процветания Восточной столицы» Хиросигэ (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Также есть план интерьера театра. Если посмотреть гравюры Тоёкуни «Картины Накамура-дза снаружи и внутри», мы можем представить, как выглядел интерьер театра в то время.



План интерьера театра Накамура-дза – отмечены сцена, «цветочная дорожка» ханамити, зрительские места. 1) сцена, 2) ханамити, 3) боковая ханамити, 4) места для важных посетителей садзики



Утагава Тоёкуни, «Картины Накамура-дза снаружи и внутри», 1817 г. (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Портрет Итикавы Дандзюро VIII

Главной звездой в то время был Итикава Дандзюро VIII.

Жизнь этого актёра была полна взлётов и падений. Его предшественник, Дандзюро VII, был изгнан из Эдо и уехал в Кансай в наказание за нарушения закона о запрете на роскошь, принятого в ходе реформ годов Тэмпо, поэтому Дандзюро VIII получил свой титул очень рано, в возрасте 16 лет. Он сыграл важную роль в возрождении угасавшего эдоского Кабуки, который приходил в упадок из-за реформ Тэмпо, и получал большую поддержку горожан, однако в 7 году Каэй (1854 г.) он внезапно покончил жизнь самоубийством в пути по дороге в Осаку.

Морисада пишет: «В 7 году Каэй Итикава Дандзюро покончил с собой по дороге в Осаку».

Есть версия, что Дандзюро VIII покончил с собой из-за конфликта между его отцом, который со своей наложницей самовольно решил устроить его выступления в Осаке, и владельцем театра в Эдо – попав меж двух огней, ответственный Дандзюро не мог сделать выбор. Точных данных нет, но Морисада, похоже, верил этой версии.

Морисада писал: «Поскольку он был выдающимся достойным юношей, в магазинах и после смерти продают тридцать-сорок (видов) его портретов». Морисада и сам сделал портрет Дандзюро VIII.



Написанный Морисадой по мотивам гравюры Тоёкуни портрет Дандзюро VIII в роли Дзирайя. По словам Морисады, такие портреты актёров назывались омусэки и продавались в сувенирных магазинах («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

На этом портрете Дандзюро VIII изображён в роли Дзирайя, вора-волшебника, которую он играл в театре Каварасаки-дза. Вероятно, этот актёр был одним из кумиров Морисады.

Изображение к заголовку: список актёров Кабуки, нарисованный Морисадой. В 11 месяце по лунному календарю в Эдо проходили большие мероприятия каомисэ когё, и издавались нумерованные списки актёров, которые будут выступать в следующем году. Такие списки раздавали в чайных при театрах; в качестве главы театра указан Итикава Дандзюро, на втором месте – Бандо Мицугоро («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)