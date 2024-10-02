Оцука (JY12): был ли «Великий холм» Ооцука курганом, башней или верстовой насыпью?

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В одиннадцатой статье мы рассмотрим станцию Оцука, в названии которой фигурирует «цука», то есть «курган» или «холм». Станции присвоен кодовый номер JY12, и она находится в ведении компании JR East.

Путаница с названием станции Оцука

Станция Оцука компании «Ниппон тэцудо» на линии Яманотэ между Табата и Икэбукуро открылась 1 апреля 1903 года, в тот же день, что и станции Икэбукуро и Сугамо. На фотографии ниже показана платформа 1925 года, а в качестве опор для поддержки крыши использовались старые рельсы, импортированные из Европы и Америки в период Мэйдзи (1868-1912).



Платформа 1925 года (коллекция Железнодорожного музея)

Участок Табата-Икэбукуро компании «Ниппон тэцудо» изначально планировали проложить по маршруту, который отличается от нынешнего маршрута линии Яманотэ. Если бы строительство велось согласно тому плану, то линия от станции Мэдзиро повернула бы на восток перед станцией Икэбукуро и шла до Сугамо через станцию Оцука, которую планировали построить рядом с нынешней станцией Син-Оцука линии Маруноути токийского метро. Однако, когда было решено построить станцию Икэбукуро, маршрут расширили на север, а строительную площадку станции Оцука перенесли на её нынешнее место к северу от первоначально запланированного расположения.

С названием станции «Оцука» тоже всё непросто.

Это связано с тем, что на момент открытия станции она располагалась по адресу Миянака в Сугамо деревни Сугамо уезда Кита-Тосима, и поскольку изначально она располагалась к западу от станции Сугамо, логично было бы её назвать «Ниси-Сугамо», то есть «Западный Сугамо», или по названию местности Миянака.

Происхождение топонима «Миянака», то есть «Внутри святилища», неизвестно, но оно может быть связано со святилищем Тэнсо, расположенного сейчас по адресу р-н Тосима Минами-Оцука 3-тёмэ, где почиталось божество-хранитель деревни Сугамо. Топоним «Миянака» не сохранился, но он ещё остался в названии небольшого моста Миянака над линией Яманотэ между Оцука и Икэбукуро, и также есть парк Миянака – небольшой парк для детей в районе Ками-Икэбукуро.

Как появилось название станции Оцука?

Станция расположена в токийском районе Тосима, а местность Оцука находится в районе Бункё. Она расположена южнее станции Син-Оцука на линии Маруноути, находящейся примерно в 700 метрах к югу от станции Оцука, состоит из шести кварталов тёмэ и является образовательной зоной, где сконцентрированы учебные заведения – женский Университет Отяномидзу и школа при нём, токийский кампус и школа Университета Цукуба, кампус и школа женского Университета Атоми. Здесь также есть храм Гококудзи и кладбище императорского дома Тосимагаока.

В квартале Оцука 3-тёмэ, неподалёку от станции Мёгадани линии Маруноути токийского метро, даже есть памятник, на котором написано, что здесь находится место рождения топонима «Оцука». Памятник установлен в 1971 году на месте Императорского женского колледжа (сейчас – женский Университет Сагами), а надпись сделал почётный профессор Токийского университета, исследователь китайской философии Уно Тэцуто. Об этой надписи мы поговорим позднее.

Таким образом, по неизвестным причинам для названия станции Оцука линии Яманотэ был выбран топоним, связанный с удалённым от стации местом.

В настоящее время кварталы к северу от станции Оцука линии Яманотэ носят название «Тосима-ку Кита-Оцука», то есть «Северная Оцука района Тосима», а на юг от станции – «Тосима-ку Минами-Оцука», «Южная Оцука района Тосима». Название по их расположению относительно станции выглядит вполне логичным, однако эта «Южная Оцука» оказывается севернее «Бункё-ку Оцука», «Оцука района Бункё», что может вызвать недоумение.

По словам исследователя картографии Имао Кэйсукэ, названия кварталов Кита-Оцука и Минами-Оцука в районе Тосима были присвоены в 1969 году. В то время в районе Бункё уже существовали кварталы Оцука. Указывая на этот факт, он говорит, что дело было, вероятно, в недостаточном обмене информацией между ответственными людьми в администрации района и это является типичным примером неудачной политики в отношении географических названий.

Вообще говоря, при обсуждении интересных фактов о токийских топонимах непременно упоминается Оцука.

Родина героев «Легенды о восьми псах-воинах рода Сатоми»

Топоним «Оцука» впервые встречается в топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко), где сказано, что в 10 году Гэнроку (1697) часть территорий деревень Сугамо, Дзосигая и Коисикава была выделена в «деревню Оцука», которая стала владением храма Гококудзи.

Кроме того, в романе «Легенды о восьми воинах-псах рода Сатоми» (Нансо сатоми хаккэндэн), который написал Кёкутэй Бакин в годы Бунка (1804-1818), говорится, что один из «псов-воинов», Инудзука Сино, родился в «деревне Оцука земли Мусаси», из чего можно предположить, что в конце периода Эдо это было известное место.



Полихромная гравюра нисики-э «Храм Кинрэндзи в Таруи, Инудзука Сино» из серии «Шестьдесят девять станций тракта Кисо» (Кисо рокудзю кю эки таруи кинрэндзи инудзука сино), на которой изображён один из «восьми псов-воинов», Инудзука Сино (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Буквальное значение слова «Оцука» – «большой (в том числе могильный) холм», и существуют различные теории о том, что оно обозначает в данном случае – древний курган кофун, сигнальный или наблюдательный холм-башня, или же верстовую отметку – насыпь, отмечающую расстояние в ри. Пока конкретное значение названия остаётся неизвестным.

Теория кургана кофун

Выше говорилось о памятнике на месте рождения топонима «Оцука». Надпись на нём гласит, что раньше там было маленькое окружённое деревьями святилище сёси, обозначающее место расположения древнего кургана кофун, который называли «Большим курганом» (Оцука).

Теория холма-башни

В книге «Пояснения к иллюстрациям Эдо» (Эдо дзу сэцу) сказано, что здесь была одна из семи сторожевых башен, которые построил Ота Докан (1432-1486), военачальник, живший в конце периода Муромати (1336-1573), в ходе подготовки к грядущим сражениям. Докан известен тем, что в своё время построил фундамент замка Эдо ещё до того, как город взял под управление Токугава Иэясу.

Теория верстового холма

Эта теория исходит из того, что в период Эдо на территории феодальных поместий ставили отметки для путешественников. В окрестностях Оцука в Кэйсэйгакубо (современный Комагомэ) было поместье рода Дои из княжества Кога (совр. префектура Ибараки), а в Кохината – поместье рода Морикава из княжества Оюми (совр. префектура Тиба). Предполагается, что в одном из них или в обоих были насыпи, отмечающие расстояние, как написано в дзуйхицу «Беседы за чаем, глядя на юг» (Нанко тява) и в топографическом справочнике «Справочные материалы по столице» (Гофунай бико), но там не указаны подробности. Существует также теория, что «верстовой холм» итиридзука располагался на месте усадьбы княжества Мито, которым правила одна из трёх ветвей (госанкэ) дома Токугава, что упоминается в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ).

Хотя и нет прямых доказательств, я лично склоняюсь к версии кургана кофун. Дело в том, что слово цука изначально имело значение «могильный холм». На самом деле, в уезде Титибу префектуры Сайтама, в городе Тоёнака в префектуре Осака, и в городе Курасики в префектуре Окаяма есть древние курганы, которые называют «Оцука», так что неудивительно, если бы и на территории нынешнего Токио был древний могильный холм, где хоронили влиятельных людей.

К слову, Университет Отяномидзу в Оцука в районе Бункё перенесли из Отяномидзу в Оцука в 1932 году, на момент переезда официальное название заведения звучало как Токийская женская высшая педагогическая школа. Когда в 1949 году её переименовали, то назвали не «Университет Оцука», а по месту основания, Отяномидзу, поскольку школьное начальство не хотело, чтобы в названии фигурировал «могильный холм», как пишет Утида Мунэхару в своей книге «Секреты названий станций, в которых ощущается топография» (Тикэй о кандзиру! Экимэй-но химицу токё сюхэн, изд-во «Дзицугё-но нихонся»).

Памятник работникам кварталов развлечений

Вернёмся теперь к самой станции Оцука на линии JR Яманотэ и познакомимся с некоторыми не очень известными достопримечательностями поблизости.

Сейчас в это трудно поверить, но до войны район станции Оцука был более оживлённым и процветающим, чем Икэбукуро. В 1911 году рядом со станцией Оцука была построена трамвайная остановка электрического трамвая Одзи (Электрическая железная дорога Одзи), что значительно улучшило транспортную доступность, и этот район стал местом развлечений.

В настоящее время Оцука – единственная станция на линии Яманотэ, связанная с трамваем, и перед ней есть трамвайная остановка Оцука экимаэ токийского трамвая «Сакура тораму» (линия Тодэн Аракава).



Остановка Оцука экимаэ трамвая «Сакура тораму» под эстакадой JR (PIXTA)

Торговый квартал Оцука назывался сангёти, «район трёх промыслов», то есть это был «цветочный квартал», где работали рестораны, публичные дома и заведения гейш. И сейчас на улице Оцука сангё-дори, «улице трёх промыслов Оцука», которая расположена к востоку от южного выхода станции Оцука, есть несколько ресторанов японской кухни и сус.

На углу у этой улицы находится детский парк Минами-Оцука 1-тёмэ, где стоит небольшой памятник «В восхваление Маруямы Тиё».

Маруяма Тиё посвятила свою жизнь управлению детскими садами и обучению глухих в годы Тайсё (1912-1926) и начала Сёва (1926-1989). В 1913 году она основала детский сад в Коисикаве и стала его директором. В 1928 году детский сад был переименован в «Нисимадо гакуэн», и его перенесли в квартал сангёти, он находился примерно в 100 метрах от того места, где позже открыли детский парк Минами-Оцука 1-тёмэ.

На памятнике в детском парке выгравирована надпись: «Учительница Маруяма Тиё была матерью для многих детей в этом квартале».

Вероятно, в детском саду также оставляли детей в том числе женщины, работавшие в «цветочном квартале».

Если направиться к западу от станции, вы увидите мост Уцусэми над линией Яманотэ. Согласно «сказкам района Миянака», которые рассказывали старики из Оцуки, уцусэми, «пустые цикады» – это скорлупки, из которых вылупились цикады.



Мост Уцусэми проходит над линией Яманотэ и соединяет районы Кита-Оцука и Минами-Оцука (PIXTA)

В третьем томе книги «Старина Сугамо» (Сугамо-но мукаси дайсансю) Ассоциации передачи рассказов о старине Сугамо, говорится:

Когда-то это была равнина с хорошим обзором, и отсюда можно было увидеть горы Фудзи и Цукуба, поэтому сюда приходили поэты и художники, которые восторгались скорлупками цикад на красных соснах, потому и назвали это место Уцусэми.

Красные сосны растут в святилище Сюссэ Инари, расположенном в 200 метрах от моста Уцусэми. Согласно бытующей легенде, император Мэйдзи при посещении святилища увидел скорлупку цикады и назвал место «Уцусэми», но мне не кажется, что это настолько выдающееся святилище, которое стал бы посещать император, так что неизвестно, сколько правды в этих рассказах.

Император Мэйдзи действительно сочинил стихотворение об уцусэми: «Скорлупки цикад, // в деревне Ёёги // царит тишина. // Совсем не понять, // что это столица» (Уцусэми-но // ёёги-но сато ва // сидзука нитэ // мияко-но хока но // кокоти косо сурэ). Однако эти стихи сложены о саду рода Ии в Ёёги, который находился на территории нынешнего святилища Мэйдзи. Возможно, уцусэми в этом стихотворении жанра вака просто ошибочно связывают с мостом Уцусэми в Оцука.

Название Уцусэми, напоминающее о скоротечности жизни, очаровывает и привлекает людей, поэтому мне хотелось отдельно упомянуть этот мост как одну из скрытых достопримечательностей этого района.

Общие сведения о станции Оцука

Введена в эксплуатацию 1 апреля 1903 г.

Среднее количество пассажиров в день: 48 509 (24-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: связана с остановкой Оцукаэки-маэ токийского трамвая «Сакура тораму» (линия Тодэн Аракава)

Фотография к заголовку: Южный выход станции Оцука, 1967 год. Пути слева – линия Яманотэ. Перед ними, слева внизу, находится южный выход станции Оцука, которая представляла собой интересное деревянное станционное здание линии Яманотэ, но его снесли в 2009 году (книга «Возрождённый Токио» Ёмигаэтта токё, коллекция Национальной парламентской библиотеки)