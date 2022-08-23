100 знаменитых замков Японии ®: замок Эдо в Токио

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Замок Эдо – самый большой замок в Японии. Его построил Токугава Иэясу в качестве дворца сёгуната. Призамковый город Эдо бурно рос, впоследствии превратившись в огромную современную столицу Японии, Токио. На территории замка Эдо сейчас расположен императорский дворец.

Замок Эдо в Токио

Год постройки: 1457, 1607

1457, 1607 Первые владельцы замка: Ота Докан, Токугава Иэясу

Ота Докан, Токугава Иэясу Основные достопримечательности: мост Нидзюбаси, башня Фусими, башня Сакурада Тацуми, башня Фудзими, ворота Сакурадамон, ворота Отэмон и и т. д.

мост Нидзюбаси, башня Фусими, башня Сакурада Тацуми, башня Фудзими, ворота Сакурадамон, ворота Отэмон и и т. д. Плата за вход: бесплатно (для посещения императорского дворца требуется предварительное бронирование)

бесплатно (для посещения императорского дворца требуется предварительное бронирование) Адрес: Tokyo-to Chiyoda-ku Chiyoda

Tokyo-to Chiyoda-ku Chiyoda Официальный вебсайт Ассоциация национальных парков Кокё гайэн (на японском языке)

Самый большой замок Японии, который построил Токугава Иэясу

Замок Эдо в своё время построил Ота Докан, который был вассалом рода Уэсуги.

Уничтожив род Одавара Ходзё, Иэясу захватил регион Канто, который был территорией рода Одавара. Перестроенный замок Эдо был больше, чем замок Осака и замок Нагоя, и, как говорят, был самым большим в то время.

Замок Эдо состоял из множества зданий, в нём были площадки Хоммару, Ниномару и Санномару, где жил и работал сёгун, и Нисиномару и Китаномару, где жили наследники сёгуна. Сейчас главной частью замка является ммператорский дворец и сады императорского дворца, включая парк Китаномару, где расположен зал Будокан. Многие постройки того времени были уничтожены, но сохранившиеся с периода Эдо ворота Таясумон, Симидзумон и Сакурадамон признаны важными национальными культурными ценностями. В замке было 19 башен, сегодня можно увидеть три из них – башни Фусими, Сакурада-тацуми и Фудзими.

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Фотография к заголовку: Мост Нидзюбаси и башня Фусими (PIXTA)