100 знаменитых замков Японии ®: замок Хатиодзи, префектура Токио

Японские замки

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Замок Хатиодзи – один из крупнейших горных замков в регионе Канто и самый крупный из замков, принадлежавших роду Ходзё, жившего в замке Одавара. После ожесточённых боёв в 1590 году его захватли силы Тоётоми Хидэёси, и падение замка привело к сдаче замка Одавара, благодаря чему Хидэёси подчинил себе всю страну.

Замок Хатиодзи, префектура Токио

Год постройки: около 1584

около 1584 Первый владелец замка: Ходзё Удзитэру

Ходзё Удзитэру Основные достопримечательности: руины дворца Госюдэн, каменные стены, «вход Тигра» Когути и др.

руины дворца Госюдэн, каменные стены, «вход Тигра» Когути и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Tokyo-to Hachioji-shi Motohachioji-cho 3-2715-2 (административное здание)

Tokyo-to Hachioji-shi Motohachioji-cho 3-2715-2 (административное здание) Вебсайт: Руины замка Хатиодзи (официальная страница города Хатиодзи) (на японском языке)

Трагедия замка, павшего после ожесточённых боёв

Ходзё Удзитэру задумал построить великолепный замок, используя крутые склоны местности, но ещё до завершения строительства на замок Хатиодзи напали войска Тоётоми Хидэёси, стремившегося подчинить себе всю страну, и захватили замок. В то время, когда замок Хатиодзи был атакован большой армией сил Тоётоми, сам Удзитэру участвовал в обороне замка Одавара, главного замка рода Ходзё. В замке Хатиодзи оставалось много крестьян и женщин, и он пал всего за день. Рассказывают, что его захват замка был трагическим событием, находившиеся там женщины бросались в водопад у замка. Известие о падении замка Хатиодзи стало решающим фактором для сдачи замка Одавара, а владевший замком Удзитэру совершил сэппуку.



Водопад Госюдэн в замке Хатиодзи, привлекающий любителей проявлений мистических сил (Pixta)

Никаких построек того времени не осталось, но каменные стены и мостовые позволяют хорошо представить, как выглядел этот горный замок в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568). У подножья горы находятся руины дворца Госюдэн, где жил владелец замка, и «вход Тигра» Когути и другие сооружения восстановлены из камней того времени. Чтобы подняться к руинам основных укреплений возле вершины, требуется снаряжение для туристических восхождений.

Замки в префектуре Токио

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Руины главного дворца замка Хатиодзи (PIXTA)