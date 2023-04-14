Ритуал самоубийства сэппуку: способ мужественно выказать чистоту помыслов или изысканный ритуал защиты чести?

Сэппуку, ритуальное самоубийство через рассечение живота, широко известно по различным произведениям, включая исторические сериалы. Оно применялось, когда потерпевшие поражение на поле боя воины выбирали смерть, или же тот, кому было приказано покончить с собой, делал это, подчиняясь моральным правилам, чтобы сохранить свою честь. Умирать на самом деле никто не хотел, и хотя сэппуку считается актом мужества для защиты своей чести, за ним скрываются факты, о которых современные люди не знают.

Искренность самурая «в животе»

Говорят, что самое старое задокументированное сэппуку описано в «Продолжении бесед о делах древности» (Дзоку кодзидан), оно произошло во 2 году Эйэн (988), когда схватили разбойника по прозвищу Хакамадарэ, и он вскрыл себе живот. Однако эта история относится к разряду легенд, а Хакамадарэ не был самураем, и неясно, действительно ли он разрезал себе живот.

В точности неизвестно, когда начали делать сэппуку. Профессор Историографического института Токийского университета Ямамото Хирофуми выдвинул гипотезу, что катализатором распространения сэппуку среди самурайского общества могли стать события, произошедшие в северо-восточном регионе Тохоку во время войны между родами Минамото и Тайра.

«Когда Минамото-но Ёсицунэ бежал в землю Осю от преследований Минамото-но Ёритомо и там его настигли, он спросил кого-то рядом с ним: “Как должен умереть самурай?”» («Сэппуку и японцы», Сэппуку то нихондзин, «Гакусикай акайбудзу», №845), после чего разрезал себе живот. Это случилось в 5 году Бундзи (1189). Профессор Ямамото предположил, что это могло способствовать установлению такого способа самоубийства самураев в период Камакура.

Для самурая почётной была смерть в бою. Если это не удавалось, то можно было оставить по себе память своей храбростью, избрав смерть, требующую концентрации всех сил и преодоления боли. Также говорят, что это было способом проявить искренность и желание очистить смертью запятнанное имя в случае поражения в битве или будучи заподозренными в мятеже.

По этим причинам разрезание живота было признано достойным самураям способом уйти из жизни.

Следует помнить, что сэппуку формально было добровольным актом. В действительности самураи могли разрезать живот оттого, что загнаны в угол, или же сюзерен приказал умереть, но при этом сохранялась их честь, поскольку формально они выбирали смерть сами. Эти представления и стали предпосылкой, способствовавшей распространению сэппуку в самурайском обществе на протяжении периодов Камакура (1192-1333) и Муромати (1336-1573).

В период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) сэппуку обрело дополнительный смысл – совершая самоубийство, побеждённый военачальник спасал жизнь своим вассалам. Известным примером является случай, когда Симидзу Мунэхару, правитель замка Такамацу в земле Биттю, покончил с собой, когда Хасиба Хидэёси осадил замок.



«Биографии героев Записей о Великом мире: Симидзу Тёдзаэмон Мунэхару» (Тайхэйки эйюдэн симидзу тёдзаэмон мунэхару). Хидэёси затопил окрестности замка Такамацу, превратив их в озеро. Мунэхару на небольшой лодке выплыл на озеро и совершил сэппуку (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

В шестую луну 10 года Тэнсё (1582) Мунэхару, которому Хидэёси пообещал сохранить жизнь находившимся в замке вассалам, покинул замок на маленькой лодке и разрезал себе живот. Говорили, что это была прекрасная смерть. Его поступок стал примером для последующих поколений, и говорили, что если совершать сэппуку, то это нужно делать подобным образом.

Здесь также можно увидеть проявление представлений, согласно которым воины отдают свою жизнь, чтобы в полной мере принять на себя ответственность.

Исторические изменения причин для сэппуку

Голландские христианские миссионеры сами наблюдали эту тенденцию совершать сэппуку, чтобы «взять на себя ответственность», и в сообщениях домой писали: «Они часто с необычайным мужеством разрезают наискось себе живот устрашающим образом, и (люди) относятся к ним с исключительным почтением».

Это отрывок из «Японской истории» Монтануса, опубликованной в Нидерландах в 1669 году.

В христианстве, и особенно в католицизме самоубийство было запрещено. Европейцы в то время не могли понять, как можно восхвалять покончивших с собой и относиться к ним с почтением.

В 4 году Кэйо (1868), в конце правления сёгуната Токугава, одиннадцать самураев княжества Тоса совершили сэппуку за убийство французских моряков. Эту сцену наблюдали старшие офицеры французской армии, и сочли это не более чем глупым обычаем.

В Европе и США критически относились к «харакири». Нитобэ Инадзо выступил с противоположной точкой зрения. В своей книге «Путь воина» (Бусидо) он говорит, что «для воина это способ искупить свои грехи, извиниться за ошибки, смыть позор, вызволить друзей или доказать свою преданность», и утверждает, что такая смерть является честью для самурая.

Однако с окончанием периода Сэнгоку и наступлением мирных времён символическое значение сэппуку постепенно менялось, оно перестало быть проявлением добродетели или честью.

Какие же изменения произошли в это время?

Сэппуку в начале периода Эдо часто назначалось как наказание для обеих сторон спора. Например, если вассалы двух разных княжеств поспорили и один из них обнажил меч и ранил другого, обоих признавали виновными в одном и том же преступлении и им приказывали совершить сэппуку.

Достойным смерти признавался как тот, кто нанёс рану и не сберёг достоинство и здравомыслие самурая, так и тот, кто навлёк на себя позор быть раненым. Ямамото Хирофуми пишет, что сэппуку того времени предназначалось для «поддержания мифа о самураях как тех, кто сражается» («Сэппуку – японский способ принять ответственность», Сэппуку нихондзин-но сэкинин-но ториката, изд-во «Кобунся синсё»).

Правила сэппуку потеряли определённость.

Например, подчинённый обругал своего начальника. Начальник пожаловался на это инспекторам сёгуната мэцукэ. Мэцукэ расследовали дело и приговорили к сэппуку только злословившего подчинённого. Такой инцидент произошёл В 9 году Гэнна (1623) в отряде охраны замка Эдо кодзюнин.

В замке Эдо была зона, где в зависимости от ранга некоторые самураи должны были спешиваться (слезать с лошади) и идти дальше пешком, а тех, кто по неосторожности забывал это сделать и проезжал верхом на лошадях, приговаривали к сэппуку.

Таким образом, возросло количество случаев, когда сэппуку применялось для поддержания общественного порядка.

У японцев есть этическая норма, согласно которой не привлекают к дальнейшей ответственности за сделанное тем, кто погиб или умер, и в этом смысле самоубийство действительно может загладить вину. Однако в случаях, когда приговаривают к сэппуку из-за злословия или того, что кто-то по забывчивости не спешился – была ли в их смерти какая-то особая честь, о которой говорил Нитобэ?

Изысканный ритуал защиты чести

Неясен стал также и смысл сэппуку как свидетельства мужества и силы воли человека, стойко превозмогающего боль.

Человек вообще-то не умирает только оттого, что у него разрезан живот.

Если вспомнить события более раннего времени, периода Хэйан, то в ходе смуты годов Хэйдзи, которую описывает «Повесть о смуте годов Хэйдзи» (Хэйдзи моногатари), потерпевший поражение влиятельный аристократ Синдзэй (Фудзивара-но Митинори) бежал и скрылся в выкопанной могиле, где разрезал себе живот. Однако, «когда его откопали, то он ещё двигал глазами и дышал», так что его поймали живым и обезглавили.

Как говорится в книге «Пояснения к картинам: военные знания самураев периода Сэнгоку» (Этоки сэнгоку буси-но кассэн кокороэ, изд-во «Коданся бунко»), «Такой способ самоубийства причиняет сильную боль и, по-видимому, сопровождается высокой выживаемостью».

Вот здесь и оказывается нужен помощник кайсяку, который стоит сзади и отрубает голову человеку, совершающему сэппуку, чтобы избавить его от боли и страданий.



Люди с доходом более 500 коку совершали сэппуку у себя дома либо в доме того, у кого они находились под охраной, в комнате с татами или в саду. Самураи более низких рангов делали сэппуку в тюрьме. На этой иллюстрации изображено сэппуку в тюрьме, за сэппуку наблюдают управляющий тюрьмами и низкоранговый чиновник досин, что говорит о доказанной вине преступника



Существовали различные способы разрезания живота, элегантным считался прямой разрез слева направо (слева); крестообразный разрез считается формально стандартным, сначала делается горизонтальный разрез ①, после чего идёт вертикальный ②, но ещё до него кайсякунин наносит удар

Можно понять, когда роль кайсяку называют проявлением сострадания для самурая. С другой стороны, в период Эдо обычным был способ сэнсубара, «веер (для) живота» – приговорённый брал веер, формой напоминающий меч, совершал поклон, и в этот момент кайсякунин отрубал ему голову. Это уже была не более чем имитация сэппуку.

Не нужно резать живот, меньше боли, всё сразу заканчивается – нет необходимости в силе воли и не нужно показывать искренность, вскрывая живот, где она находится.

Однако так можно сберечь свою честь. Можно сказать, что форма добровольного разрезания живота оставалась, чтобы сохранить лицо самурая. Такова была реальная суть сэппуку.

При этом не стоит в одностороннем порядке судить о ценностях самураев тех времён с точки зрения современных людей. Можно только сказать, что этот способ смерти считался достойным самурая. Кроме того, бывали случаи, самурай жертвовал своей жизнью для того, чтобы могла сохраниться его семья. «Не будет преувеличением сказать, что самураи рождались ради продолжения рода и жили, чтобы род продолжался» («Почему самураи резали животы?», Буси ва надзэ хара о киру но ка, изд-во «Гэнтося»).

Если принять ответственность на себя и умереть, она не перейлёт к следующим поколениям.

Возможно, самураи умирали именно с такой надеждой.

Иллюстрация к заголовку: Сцена сэппуку из «Сборника иллюстраций уголовных наказаний сёгуната Токугава» (Токугава бакуфу кэйдзи дзуфу). Три татами застелены белой тканью, а перед осуждённым на подставке самбо кладут короткий меч танто. Человек справа – кайсякунин (собрание музея Университета Мэйдзи)

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