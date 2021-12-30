«Собачий сёгун» Цунаёси и тайны его «дальних покоев»

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

Касуга-но цубонэ стремилась обеспечить сёгуна наследниками и для этого учредила Оо-оку, «Великие дальние покои», своего рода «гарем» сёгуна. Её усилия увенчались успехом – у третьего сёгуна, Иэмицу, появились сыновья и титул унаследовал старший из них, Иэцуна. Но когда он стал четвёртым сёгуном, всё опять пошло не так, у него не было детей, и после него пятым сёгуном стал четвёртый сын Иэмицу, Цунаёси. Он запомнился как очень загадочная личность, жизнь которого окружало множество слухов, в которых смешались правда и вымысел…

Сёгун «так-и-поступим» Иэцуна

Сначала поговорим о четвёртом сёгуне, Токугава Иэцуна. Если охарактеризовать его в двух словах – он оставил малозаметный след в истории. Его отец, Иэмицу, умер в четвёртой луне 4 года Кэйан (1651), занимая пост сёгуна. Четыре месяца спустя титул по традиции унаследовал его старший сын Иэцуна. На тот момент ему было 11 лет, и он, само собой разумеется, не мог быть влиятельным лидером.

Политикой руководили старейшины-родзю. В первые дни правления Иэцуны власть контролировали «старейшины годов Канъэй», остатки эпохи Иэмицу. Кроме того, важную роль стал играть Сакаи Тадакиё, ставший главой старейшин (тайро) в 6 году Камбун (1666). Поскольку усадьба Тадакиё находилась перед табличкой, указывающей слезть с коня (спешиться) у ворот Отэмон замка Эдо, за ним закрепилось прозвище «слезающий с коня сёгун» (гэба-сёгун) – это показывает, что его считали самым могущественным человеком в стране.

Иэцуну же, которому не оставалось ничего, кроме как подтверждать рекомендации старейшин, называли «сёгун Так-и-поступим».

Кроме того, есть версия, что после смерти Иэмицу 3700 служанок Оо-оку освободили от обязанностей. В некоторых энциклопедиях говорится, что масштабы «Великих дальних покоев» сократили из-за того, что Иэцуна и так с детства проводил там почти всё время, однако неизвестно, как было на самом деле.

Ясно лишь то, что Иэцуна занимал пост сёгуна почти 30 лет, имел жену и двух наложниц, но детей не было – точнее, наложницы дважды беременели, но в обоих случаях дети были мертворождёнными.

В 6 день пятой луны 8 года Энхо (1680) Иэцуна призвал своего младшего брата Цунаёси в замок Эдо и приказал ему стать приёмным сыном, поскольку не имел наследников, после чего поселил его во втором кольце укреплений замка, Ниномару. Так было решено, что пятым сёгуном станет Цунаёси. В 8 день Иэцуна умер.

Дурная слава Кэйсёин, матери Цунаёси



Про Цунаёси ходили слухи, что он совершенно не подходит к должности сёгуна; титул пришёл к нему случайно после того, как два его старших брата умерли один за другим (иллюстрация Сато Тадаси)

Похоже, cёгунское правительство обсуждало вопрос о назначении Цунаёси пятым сёгуном.

У Иэмицу было трое сыновей – Иэцуна, Цунасигэ и Цунаёси, в порядке старшинства. Цунасигэ умер раньше своего брата Иэцуны, но у него остался сын Цунатоё, то есть двумя кандидатами на наследование титула сёгуна после Иэцуны были его младший брат Цунаёси и его племянник Цунатоё.

Цунатоё на тот момент было уже 19 лет, он вышел из детского возраста и, возможно, был более приоритетным кандидатом как старший сын старшего брата Цунаёси.

Не исключено, что назначение Цунаёси сёгуном было временным – в обычном праве того времени наследование в самурайских домах часто шло через промежуточное наследование младшим братом, а уже потом потомками его предшественника (Фукуда Тидзуру «Токугава Цунаёси», изд-во «Ямакава сюппанся»).

Однако начало правления Цунаёси, вошедшее в историю как «политика годов Тэнна», было удачным, и в результате он остался на своём посту надолго. Цунатоё стал шестым сёгуном под именем Иэнобу примерно через 30 лет.

В народе бытовала и версия назначения Цунаёси как компромиссного решения, позволившего избежать конфликта в противостоянии его матери, О-Тама, и бабушки Цунатоё, О-Нацу. В предыдущей статье я уже упоминал о противостоянии О-Тама и О-Нацу, каждая из которых хотела видеть своих потомков на должности сёгуна.

Вначале победила О-Тама, поскольку её сын Цунаёси стал сёгуном, зато впоследствии эту должность получил внук О-Нацу, так что можно сказать, что они разошлись вничью – очень японский способ решения споров. К тому моменту они обе уже постриглись в монахини, и в генеалогических списках фигурируют соответственно как Кэйсёин и Дзюнсэйин.

О Цунаёси и Кэйсёин ходили плохие слухи.

Инцидент, когда Асано Такуминоками напал на Киру Кодзукэносукэ в замке Эдо, случился как раз во времена Цунаёси. В день инцидента Асано исполнял обязанности принимающего при посланнике от императора, роль очень важную для Цунаёси, который тогда как раз добивался, чтобы император присвоил Кэйсёин первый придворный ранг. Она стала второй из женщин сёгунов Токугава, получившей первый ранг, после матери Иэмицу, О-Э (Сугэнъин). Неудивительно, что большой проступок, совершённый даймё в роли принимающего, вызвал негодование Цунаёси.

Янагисава Ёсиясу, секретарь сёгуна (соба-ёнин), стремившийся угодить Кэйсёин, за инцидент с насилием приказал совершить сэппуку только Асано, тогда как вторая сторона конфликта, Кира, избежал наказания, что ухудшило репутацию Цунаёси и Кэйсёин. По той же причине говорят об эдиповом комплексе у Цунаёси, который её интересы ставил очень высоко.

Стояла ли Кейсёин за «Указом о милосердии к живым существам»?

Ходили слухи, что вдохновителем знаменитого «Указа о милосердии к живым существам» была Кэйсёин.

У Цунаёси был сын Токумацу, но он умер в возрасте четырёх-пяти лет. Говорили, будто бы Кэйсёин близко к сердцу приняла сказанное монахом, что запрещение убийства живых существ помогает правителю накапливать благие заслуги, и он будет благословлён потомством. В таких условиях и происходили события, из-за которых Цунаёси получит свою презрительную кличку «Собачий правитель», Ину-кубо.



Мать Цунаёси, Кэйсёин, стала второй женщиной сёгунов Токугава, получившей первый придворный ранг. Младшая степень первого придворного ранга – самый высокий ранг для женщин, она поднялась на вершину процветания (иллюстрация Сато Тадаси)

В новейших исследованиях «Указ о милосердии к живым существам» рассматривается как изданный с гуманными намерениями привить милосердное отношение ко всему живому, и его нельзя назвать однозначно «плохим». Но он наверняка причинял людям массу неудобств – одно только строительство огромных «собачьих усадеб» и защита бродячих собак требовали огромных затрат.

Недовольство людей такой тратой государственных денег обратилось на Цунаёси и Кэйсёин. То, что именно Кэйсёин склонила Цунаёси к изданию указа, было всего лишь неподтверждаемым слухом, но и в этом случае ей приписали негативную роль.

Несмотря на запрет убийства живого, наследников у Цунаёси больше не было.

Отношения между женщинами при Цунаёси

В Оо-оку при Цунаёси находились законная жена Такацукаса Нобуко и две наложницы – О-Дэн и привезённые из Киото Оосукэ и Синсукэ. Однако только от О-Дэн родился единственный мальчик, Токумацу, и он умер в детском возрасте.

Оо-оку в эпоху Цунаёси служила темой множества сплетен – например, что выросшая в Киото Нобуко враждовала с О-Дэн, а Кейсёин, происходившая из низов, как и О-Дэн, поддерживала её. В этом противостоянии Нобуко якобы склонила на свою сторону «старейшину» Оо-оку, пожилую женщину из знати Уэмон-но сукэ-но цубонэ, которая хлопотала о сближении Цунаёси и Синсукэ, а Кэйсёин стремилась этому помешать и рекомендовала ему Оосукэ. Впрочем, даже если Нобуко и Кэйсёин назначили Синсукэ и Оосукэ наложницами, это были политические решения, направленные на обеспечение Цунаёси потомством. Любопытствующие, вполне естественно, видели в этом борьбу противодействующих сторон, и отношения между матерью сёгуна, его женой и наложницами становились поводом для бесконечных сплетен.

Ещё более усложняло ситуацию то, что в ней приняли участие двое приближённых секретарей Цунаёси – Макино Нарисада и Янагисава Ёсиясу.



Янагисава Ёсиясу, близкий помощник Цунаёси ещё с тех времён, когда Цунаёси был даймё княжества Татэбаяси. Когда Цунаёси стал сёгуном, Ёсиясу стал важным человеком в правительстве, и такое откровенное потворство «любимцам» не добавляло популярности сёгуну (иллюстрация Сато Тадаси)

Массу сплетен в связи с женщинами порождали и отношения между Цунаёси, Нарисадой и Янагисавой. Говорили, что Цунаёси будто бы спал с женой Нарисады Агури и с его дочерью О-Ясу, или же что Цунаёси впервые увидел наложницу Янагисавы, Сомэко, когда посещал его усадьбу, и тот ему её подарил. Если это правда, то отношения между ними были очень непростыми.

Однако эти истории не имеют прямого отношения к Оо-оку. Ходили слухи о ветрености Цунаёси, но любители сплетен не видели различия между вопросами продолжения рода сёгуна и конфликтами в Оо-оку.

Примерно с этого времени появляется представление об Оо-оку как о гнезде разврата и похоти. Бытовал даже миф о том, что Цунаёси на самом деле не простор умер, а был убит своей женой, Нобуко.

О секретарях соба-ёнин следует ещё сказать, что сама их должность появилась в связи с инцидентом с использованием холодного оружия. Ещё до драки Асано и Киры, в 28 день 9 луны первого года Дзёкё (1684), старейшину родзю Хотта Масатоси зарезал младший старейшина (вака-тосиёри) Инаха Масаясу.

Поскольку место того убийства находилось недалеко от покоев сёгуна го-дзасё, из соображений безопасности место собраний старейшин перенесли в более удалённое от жилья сёгуна место, и ввели должность соба-ёнин как посланца-связного между сёгуном и старейшинами.

Впрочем, как выяснилось, такие посланцы на самом деле не были глубоко вовлечены в политику старейшин, и не манипулировали мнением сёгунов в своих целях (Фукутомэ Маки «Исследование окружения сёгунов Токугава», журнал «Рэкиси дзасси сосё»).

Однако легенды и мифы, появившиеся в то время, так никогда и не были развеяны.

Что касается Цунаёси, то его характеризуют как идеалиста, и вместе с тем малодушного диктатора (Цукамото Манабу «Токугава Цунаёси», изд-во «Ёсикава кобункан»), и некоторые исследователи отмечают его параноидальные наклонности. Это можно сказать и об «Указе о милосердии к живым существам» – само по себе наличие милосердия к собакам, птицам, рыбам и т. д. является идеалом, но у него обретало явно параноидальные формы.

Возможно, из-за такого своеобразного характера его реальный образ слабо различим, и он до сих пор затуманен, Цунаёси воспринимается как сёгун-загадка.

Сплетни о его «дальних покоях» Оо-оку и отношениях с женщинами добавляют загадочности образу Цунаёси.

Наследников у Цунаёси не осталось, и далее мы рассмотрим вопрос об управлении Оо-оку и обеспечении потомством следующих за ним сёгунов.

Изображение к заголовку: Гравюра «Тридцать шесть добрых и злых красавиц: Дзёкоин» (фрагмент), на которой изображена Такацукаса Нобуко, жена Цунаёси. Дзёкоин – монашеское имя Нобуко. Здесь она показана злодейкой в связи со слухами, будто бы она убила Цунаёси из ревности к его женщинам и покончила с собой. О Цунаёси ходила масса самых неправдоподобных слухов (особое хранилище Токийской столичной центральной библиотеки)