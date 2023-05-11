17 общественных туалетов проекта «THE TOKYO TOILET» – новая достопримечательность токийского района Сибуя

Общество Культура

Благодаря проекту «THE TOKYO TOILET» в токийском районе Сибуя появились комфортные общественные туалеты, разработанные дизайнерами с мировым именем. 24 марта 2023 года в Нисисандо был открыт последний из 17 туалетов проекта. Статья знакомит читателя с 4 туалетами проекта, вступившими в эксплуатацию в нынешнем году.
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Произведение искусства и символ чистоты

Общественные туалеты обычно воспринимаются как грязные, тёмные, зловонные и небезопасные места. Однако креативный подход и инновационный дизайн туалетов, создаваемых в рамках совместного проекта токийского района Сибуя и Nippon Foundation «THE TOKYO TOILET», призван преодолеть отрицательный образ, закрепившийся за уличными туалетами.

В проекте приняли участие архитекторы Андо Тадао, Ито Тоёо и Кума Кэнго, художественный директор Сато Касива, модный дизайнер NIGO, промышленный дизайнер Марк Ньюсон и другие люди с мировым именем. Первый туалет проекта появился в августе 2020 года. 24 марта 2023 года открылся последний из 17 туалетов проекта – Нисисандо, созданный под руководством Фудзимото Со – дизайнера ЭКСПО-2025 в Осаке.

Архитектор Фудзимото перед общественным туалетом Нисисандо
Архитектор Фудзимото перед общественным туалетом Нисисандо

Первая ласточка проекта – «Прозрачный туалет» архитектора Бан Сигэру, широко обсуждался в соцсетях и прославился на весь мир. Когда в туалете никого нет, он просвечивает насквозь, однако стоит человеку зайти внутрь и закрыть дверь на ключ, стеклянные стены становятся непрозрачными. Эта инновация помогает прохожим убедиться в чистоте туалета и обеспечивает безопасность – здесь не может спрятаться злоумышленник. Открытый в августе 2021 года «Бесконтактный туалет» (Сато Кадзу/ Disruption Lab Team) удостоился международной премии по дизайну и тоже стал широко известен. В настоящее время ведётся работа над фильмом, действие которого разворачивается на объектах проекта «THE TOKYO TOILET». Главную роль исполняет известный японский актёр Якусё Кодзи, продюсер картины – гениальный немецкий кинорежиссёр Вим Вендерс. Ожидается, что фильм, премьера которого запланирована на 2023 год, будет способствовать популяризации проекта.

Ежемесячная генеральная уборка в прозрачном туалете (парк «Хару но Огава»)
Ежемесячная генеральная уборка в прозрачном туалете (парк «Хару но Огава»)

Креативный директор Сато Кадзу на фоне общественного туалета Hi Toilet, удостоившегося золотой награды на одном из крупнейших международных конкурсов iF DESIGN AWARD 2022
Креативный директор Сато Кадзу на фоне общественного туалета Hi Toilet, удостоившегося золотой награды на одном из крупнейших международных конкурсов iF DESIGN AWARD 2022

Техобслуживание и бережное отношение – ключ к сохранности объектов

Внимательно изучив 17 туалетов проекта, можно заметить, что преобладают объекты в светлых тонах. «Белый цвет хорошо заметен и создаёт ощущение чистоты, поэтому туалет как будто сияет на фоне серых городских зданий», - поясняет Фудзимото. «На белой поверхности грязь бросается в глаза, поэтому считается, что белый цвет не подходит для общественных туалетов. Однако этот проект уделяет большое внимание техобслуживанию объектов, поэтому дизайнеры были избавлены от множества ограничений и обрели свободу творчества».

В туалетах «THE TOKYO TOILET» помимо стандартной уборки три раза в день предусмотрена ежемесячная диагностика и генеральная уборка с применением специального моющего средства, а также ежегодное техобслуживание, во время которого выполняется ремонт внешних стен, проверка осветительных приборов и пр. Усиленная система техобслуживания не только обеспечивает комфорт посетителям туалетов, но и позволяет использовать белые стены и пол, а также стёкла, натуральное дерево и другие материалы.

Туалет у западного выхода станции Эбису (автор проекта Сато Касива) получил название «WHITE» за чистоту и безопасность.
Туалет у западного выхода станции Эбису (автор проекта Сато Касива) получил название «WHITE» за чистоту и безопасность.

Архитектор Кума Кэнго (справа) и директор Nippon Foundation Сасакава перед зданием общественного туалета «Тропинка в лесу» в парке Набэсима Сёто. Здание построено из японской криптомерии, а этот материал очень требователен к уходу
Архитектор Кума Кэнго (справа) и директор Nippon Foundation Сасакава перед зданием общественного туалета «Тропинка в лесу» в парке Набэсима Сёто. Здание построено из японской криптомерии, а этот материал очень требователен к уходу

При запуске проекта директор Nippon Foundation Сасакава Дзюнпэй отметил, что «Завершение строительства всех 17 объектов – это только полдела. Большое значение имеет эксплуатация». Чтобы проект полностью проявил свои достоинства, необходимо заботиться о сохранении чистоты и внешнего вида объектов.

Туалеты проекта популярны среди любителей архитектуры, приезжающих в Сибую, чтобы полюбоваться на детище любимых дизайнеров. Местные власти уже рассматривают вопрос об использовании этих туалетов в качестве достопримечательности. В ноябре 2022 года по инициативе туристической ассоциации района Сибуя состоялась автобусная экскурсия «Туалеты проекта THE TOKYO TOILET». В ходе экскурсии участники познакомились с объектами, понаблюдали за уборкой и пообщались с работниками. С учётом позитивных отзывов администрация района планирует организовывать такие экскурсии регулярно. Для детей проводятся практические занятия по уборке туалетов и другие мероприятия, направленные на осознание значимости общественных учреждений. Уличные туалеты в районе Сибуя – Мекке моды и культуры, комфортные для любого посетителя вне зависимости от пола, возраста и наличия инвалидности, – это вклад проекта в создание общества, уважающего разнообразие.

Отправная точка первой автобусной экскурсии – общественный туалет «Амаядори» (укрытие от дождя) в парке на улице Дзингу, разработанный архитектором Андо Тадао
Отправная точка первой автобусной экскурсии – общественный туалет «Амаядори» (укрытие от дождя) в парке на улице Дзингу, разработанный архитектором Андо Тадао

В автобусе развешаны фотографии туалетов проекта
В автобусе развешаны фотографии туалетов проекта

Мастер-класс по уборке туалета для детей (октябрь 2022 года, туалет в парке Эбису)
Мастер-класс по уборке туалета для детей (октябрь 2022 года, туалет в парке Эбису)

■ Марк Ньюсон

Общественный туалет Урасандо (Токио, Сэндагая 4-28-1, дата открытия: 20 января 2023 года)

На улице Мэйдзи, неподалёку от перекрёстка Китасандо под скоростной трассой Сюто, появился новый общественный туалет. Бетонное здание с медной крышей и каменным валом, напоминающее японский храм, ассоциируется с традиционным японским стилем архитектуры. Автор проекта – австралийский промышленный дизайнер Марко Ньютон, один из ведущих мировых дизайнеров, участвовавший в создании изделий Louis Vuitton и Apple Watch. Интерьер выполнен в зеленых тонах. Медная крыша постепенно будет покрываться патиной и менять цвет, поэтому постоянные посетители смогут увидеть, как цвет крыши приходит в гармонию с интерьером.

Общественный туалет Урасандо неподалёку от входа Ёёги в храм Мэйдзи
Общественный туалет Урасандо неподалёку от входа Ёёги в храм Мэйдзи

При близком рассмотрении каменный вал поражает мощностью. Медная крыша с мягкими линиями выполнена в традиционном японском стиле «Миноко»
При близком рассмотрении каменный вал поражает мощностью. Медная крыша с мягкими линиями выполнена в традиционном японском стиле «Миноко»

Внутри установлено новейшее оборудование, а интерьер в зелёных тонах подчёркивает царящую чистоту
Внутри установлено новейшее оборудование, а интерьер в зелёных тонах подчёркивает царящую чистоту

Медная крыша будет покрываться патиной, гармонирующей с цветом интерьера, поэтому внешний вид здания будет меняться
Медная крыша будет покрываться патиной, гармонирующей с цветом интерьера, поэтому внешний вид здания будет меняться

■ Майлз Пеннингтон/Лаборатория дизайна DLX, Токийский университет

Общественный туалет Хатагая (Токио, Хатагая 3-37-8, дата открытия: 22 февраля 2023 года)

Концепция туалета, разработанного группой под руководством профессора НИИ промышленных технологий Токийского университета Майлза Пеннингтона, – «…With Toilet» – общественное пространство, где кроме туалета есть зона для ожидания, выставка и магазин. На белых стенах можно размещать картины или транслировать изображение с помощью проектора. Столбики, преграждающие дорогу автомобилям, с помощью встроенных деревянных досок легко превращаются в лавочки. 31 столбик позволяет обустроить место для группы людей, лавочки можно расположить в форме полукруга или как в лектории.

Общественный туалет Хатагая на углу многолюдной улицы Накано
Общественный туалет Хатагая на углу многолюдной улицы Накано

Лавочки из антипарковочных столбиков
Лавочки из антипарковочных столбиков

Туалет оборудован столом для смены подгузника, подставкой для переодевания, адаптирован для людей со стомой
Туалет оборудован столом для смены подгузника, подставкой для переодевания, адаптирован для людей со стомой

■ Кобаяси Дзюнко

Общественный туалет Сасадзука Гринвэй (Сасадзука 1-29, дата открытия: 10 марта 2023 года)

На первый взгляд ржавое здание туалета кажется непривлекательным, однако он комфортен в том числе для пользователей на инвалидных колясках и родителей с детьми. Детский туалет расположен спереди, чтобы родителям было удобно наблюдать за детьми, в здании туалета есть большие окна, пропускающие естественный свет, и другие элементы, обеспечивающие безопасность посетителей. Проект уникального здания, состоящего из цилиндров разного размера, разработан председателем Ассоциации туалетов Японии Кобаяси Дзюнко. Яркий жёлтый навес отвлекает внимание от проходящей сверху бетонной дороги и разнообразит пейзаж. Постоянные посетители смогут оценить изменение цвета ржавчины на железных цилиндрах.

Общественный туалет «Сасадзука Гринуэй» в форме ржавых цилиндров расположен под железнодорожной линией Кэйо
Общественный туалет «Сасадзука Гринуэй» в форме ржавых цилиндров расположен под железнодорожной линией Кэйо

Стёкла пропускают естественный свет, обеспечивая комфорт и спокойствие посетителям
Стёкла пропускают естественный свет, обеспечивая комфорт и спокойствие посетителям

Лунные зайцы на окнах в форме полной луны и изображение полумесяца как элемент условных обозначений
Лунные зайцы на окнах в форме полной луны и изображение полумесяца как элемент условных обозначений

Два низких цилиндра в передней части – детский туалет
Два низких цилиндра в передней части – детский туалет

■ Фудзимото Со

Общественный туалет Нисисандо (Ёёги 3-27-1, дата открытия: 24 марта 2023 года

Архитектор Фудзимото Со – автор проекта знаменитой круглой крыши, ставшей символом ЭКСПО Осака-2025. Архитектор воспринимает общественный туалет как гидрообъект всеобщего пользования. Концепция туалета - городской оазис с двумя базовыми понятиями – чаша и источник. Расположенные в чаше умывальники доступны как со стороны тротуара, так и со стороны туалета. 6 кранов, установленных на разной высоте, удобны для детей, пожилых людей и находятся в зоне досягаемости прохожих, которые могут помыть руки, не заходя в туалет. В боковой части объекта оборудован многофункциональный туалет.

Издали здание туалета напоминает устойчивую керамическую чашу. Местный символ – дерево симплокос, смягчает пейзаж
Издали здание туалета напоминает устойчивую керамическую чашу. Местный символ – дерево симплокос, смягчает пейзаж

Прохожие могут помыть руки, не заходя в туалет. Вода стекает по наклонной поверхности и поступает в центральный сток
Прохожие могут помыть руки, не заходя в туалет. Вода стекает по наклонной поверхности и поступает в центральный сток

Расположенный в боковой части многофункциональный туалет адаптирован для посетителей с маленькими детьми и людей со стомой
Расположенный в боковой части многофункциональный туалет адаптирован для посетителей с маленькими детьми и людей со стомой

Сквозной коридор с мягко изогнутыми линиями повышает уровень безопасности
Сквозной коридор с мягко изогнутыми линиями повышает уровень безопасности

Белоснежное здание общественного туалета выделяется на фоне городских зданий. На заднем плане – здание гостиницы Park Hayatt и высотное здание муниципалитета Токио
Белоснежное здание общественного туалета выделяется на фоне городских зданий. На заднем плане – здание гостиницы Park Hayatt и высотное здание муниципалитета Токио

Репортаж, текст и фотографии: редколлегия Nippon.com

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