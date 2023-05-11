17 общественных туалетов проекта «THE TOKYO TOILET» – новая достопримечательность токийского района Сибуя
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Произведение искусства и символ чистоты
Общественные туалеты обычно воспринимаются как грязные, тёмные, зловонные и небезопасные места. Однако креативный подход и инновационный дизайн туалетов, создаваемых в рамках совместного проекта токийского района Сибуя и Nippon Foundation «THE TOKYO TOILET», призван преодолеть отрицательный образ, закрепившийся за уличными туалетами.
В проекте приняли участие архитекторы Андо Тадао, Ито Тоёо и Кума Кэнго, художественный директор Сато Касива, модный дизайнер NIGO, промышленный дизайнер Марк Ньюсон и другие люди с мировым именем. Первый туалет проекта появился в августе 2020 года. 24 марта 2023 года открылся последний из 17 туалетов проекта – Нисисандо, созданный под руководством Фудзимото Со – дизайнера ЭКСПО-2025 в Осаке.
Первая ласточка проекта – «Прозрачный туалет» архитектора Бан Сигэру, широко обсуждался в соцсетях и прославился на весь мир. Когда в туалете никого нет, он просвечивает насквозь, однако стоит человеку зайти внутрь и закрыть дверь на ключ, стеклянные стены становятся непрозрачными. Эта инновация помогает прохожим убедиться в чистоте туалета и обеспечивает безопасность – здесь не может спрятаться злоумышленник. Открытый в августе 2021 года «Бесконтактный туалет» (Сато Кадзу/ Disruption Lab Team) удостоился международной премии по дизайну и тоже стал широко известен. В настоящее время ведётся работа над фильмом, действие которого разворачивается на объектах проекта «THE TOKYO TOILET». Главную роль исполняет известный японский актёр Якусё Кодзи, продюсер картины – гениальный немецкий кинорежиссёр Вим Вендерс. Ожидается, что фильм, премьера которого запланирована на 2023 год, будет способствовать популяризации проекта.
Техобслуживание и бережное отношение – ключ к сохранности объектов
Внимательно изучив 17 туалетов проекта, можно заметить, что преобладают объекты в светлых тонах. «Белый цвет хорошо заметен и создаёт ощущение чистоты, поэтому туалет как будто сияет на фоне серых городских зданий», - поясняет Фудзимото. «На белой поверхности грязь бросается в глаза, поэтому считается, что белый цвет не подходит для общественных туалетов. Однако этот проект уделяет большое внимание техобслуживанию объектов, поэтому дизайнеры были избавлены от множества ограничений и обрели свободу творчества».
В туалетах «THE TOKYO TOILET» помимо стандартной уборки три раза в день предусмотрена ежемесячная диагностика и генеральная уборка с применением специального моющего средства, а также ежегодное техобслуживание, во время которого выполняется ремонт внешних стен, проверка осветительных приборов и пр. Усиленная система техобслуживания не только обеспечивает комфорт посетителям туалетов, но и позволяет использовать белые стены и пол, а также стёкла, натуральное дерево и другие материалы.
При запуске проекта директор Nippon Foundation Сасакава Дзюнпэй отметил, что «Завершение строительства всех 17 объектов – это только полдела. Большое значение имеет эксплуатация». Чтобы проект полностью проявил свои достоинства, необходимо заботиться о сохранении чистоты и внешнего вида объектов.
Туалеты проекта популярны среди любителей архитектуры, приезжающих в Сибую, чтобы полюбоваться на детище любимых дизайнеров. Местные власти уже рассматривают вопрос об использовании этих туалетов в качестве достопримечательности. В ноябре 2022 года по инициативе туристической ассоциации района Сибуя состоялась автобусная экскурсия «Туалеты проекта THE TOKYO TOILET». В ходе экскурсии участники познакомились с объектами, понаблюдали за уборкой и пообщались с работниками. С учётом позитивных отзывов администрация района планирует организовывать такие экскурсии регулярно. Для детей проводятся практические занятия по уборке туалетов и другие мероприятия, направленные на осознание значимости общественных учреждений. Уличные туалеты в районе Сибуя – Мекке моды и культуры, комфортные для любого посетителя вне зависимости от пола, возраста и наличия инвалидности, – это вклад проекта в создание общества, уважающего разнообразие.
■ Марк Ньюсон
Общественный туалет Урасандо (Токио, Сэндагая 4-28-1, дата открытия: 20 января 2023 года)
На улице Мэйдзи, неподалёку от перекрёстка Китасандо под скоростной трассой Сюто, появился новый общественный туалет. Бетонное здание с медной крышей и каменным валом, напоминающее японский храм, ассоциируется с традиционным японским стилем архитектуры. Автор проекта – австралийский промышленный дизайнер Марко Ньютон, один из ведущих мировых дизайнеров, участвовавший в создании изделий Louis Vuitton и Apple Watch. Интерьер выполнен в зеленых тонах. Медная крыша постепенно будет покрываться патиной и менять цвет, поэтому постоянные посетители смогут увидеть, как цвет крыши приходит в гармонию с интерьером.
■ Майлз Пеннингтон/Лаборатория дизайна DLX, Токийский университет
Общественный туалет Хатагая (Токио, Хатагая 3-37-8, дата открытия: 22 февраля 2023 года)
Концепция туалета, разработанного группой под руководством профессора НИИ промышленных технологий Токийского университета Майлза Пеннингтона, – «…With Toilet» – общественное пространство, где кроме туалета есть зона для ожидания, выставка и магазин. На белых стенах можно размещать картины или транслировать изображение с помощью проектора. Столбики, преграждающие дорогу автомобилям, с помощью встроенных деревянных досок легко превращаются в лавочки. 31 столбик позволяет обустроить место для группы людей, лавочки можно расположить в форме полукруга или как в лектории.
■ Кобаяси Дзюнко
Общественный туалет Сасадзука Гринвэй (Сасадзука 1-29, дата открытия: 10 марта 2023 года)
На первый взгляд ржавое здание туалета кажется непривлекательным, однако он комфортен в том числе для пользователей на инвалидных колясках и родителей с детьми. Детский туалет расположен спереди, чтобы родителям было удобно наблюдать за детьми, в здании туалета есть большие окна, пропускающие естественный свет, и другие элементы, обеспечивающие безопасность посетителей. Проект уникального здания, состоящего из цилиндров разного размера, разработан председателем Ассоциации туалетов Японии Кобаяси Дзюнко. Яркий жёлтый навес отвлекает внимание от проходящей сверху бетонной дороги и разнообразит пейзаж. Постоянные посетители смогут оценить изменение цвета ржавчины на железных цилиндрах.
■ Фудзимото Со
Общественный туалет Нисисандо (Ёёги 3-27-1, дата открытия: 24 марта 2023 года
Архитектор Фудзимото Со – автор проекта знаменитой круглой крыши, ставшей символом ЭКСПО Осака-2025. Архитектор воспринимает общественный туалет как гидрообъект всеобщего пользования. Концепция туалета - городской оазис с двумя базовыми понятиями – чаша и источник. Расположенные в чаше умывальники доступны как со стороны тротуара, так и со стороны туалета. 6 кранов, установленных на разной высоте, удобны для детей, пожилых людей и находятся в зоне досягаемости прохожих, которые могут помыть руки, не заходя в туалет. В боковой части объекта оборудован многофункциональный туалет.
Репортаж, текст и фотографии: редколлегия Nippon.com
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