Аэропорты, железные дороги, автобусные терминалы и прочие транспортные, а также основные общественные учреждения оснащаются разработанным именно в Японии специальным тактильным покрытием и туалетами для людей на инвалидных колясках. Решение о проведении в Токио Олимпиады и Паралимпиады 2020 также сыграло свою роль, поспособствовав беспрецедентному развитию безбарьерной окружающей среды не только на улицах, но и в театрах и на стадионах. Хочется надеяться, что кроме механических и операционных барьеров будут устранены также и поведенческие барьеры и стереотипы мышления. Только так можно воспитать «сердца без барьеров».

Расширение безбарьерного пространства: попутный олимпийский ветер

Япония активно развивает общественную транспортную сеть для того, чтобы к 2020 году, когда в Токио будут проходить Олимпийские и Паралимпийские игры, любому человеку было бы удобно пользоваться общественным транспортом. Кроме того, в Японии самые высокие в мире показатели демографического старения, так что создание безбарьерной среды для пожилых людей – одна из первостепенных по важности задач.

В декабре 2006 года в Японии вступил в силу «Закон об обеспечении беспрепятственного передвижения лицам с ограниченными возможностями и лицам преклонного возраста (новый закон о безбарьерном пространстве)». До того, как был принят этот закон, учреждения и предприятия самостоятельно решали вопрос о том, надо ли избавляться от барьеров на подведомственной им территории. Но с принятием нового закона обязанность обеспечить безбарьерное пространство распространилась не только на государственные и общественные учреждения, но и на администрации аэропортов, морских портов, автобусных терминалов, торговых заведений; кроме того, доступной средой должны будут стать муниципальные парки, городские улицы и общественные парковки.

Новый закон направлен на создание не только материальной, но и моральной безбарьерной среды, на воспитание «сердец без барьеров», чтобы поддерживать в японском обществе внимательное и заботливое отношение к пожилым и людям с ограниченными возможностями.

На станции: складной трап-пандус, перекидываемый поверх зазора между поверхностью платформы и полом вагона

Изобретено в Японии: тактильное покрытие для слабовидящих и незрячих людей

В наши дни по всему миру применяются тактильные навигационные блоки для людей с инвалидностью по зрению, используемые для определенных зон тротуара и т. д. Благодаря особым выпуклостям на поверхности тактильное покрытие позволяет сообщать слабовидящим и незрячим людям специфическую дорожную информацию, которая считывается ступнями ног. Мало кто знает, что эти навигационные тактильные блоки были изобретены в 1965 году японцем Миякэ Сэйити, друг которого потерял зрение. Будучи независимым изобретателем, Миякэ Сэйити улучшал и продвигал свое изобретение на собственные средства, и через два года, в 1967 году, тактильная тротуарная плитка была впервые использована в городе Окаяма. А теперь благодаря этой плитке и другим разновидностям тактильного покрытия передвижение слабовидящих и незрячих людей становится более безопасным и в других городах и странах мира.

На станции: навигационные тактильные блоки для людей с инвалидностью по зрению

Транспорт на пути к безбарьерному пространству

Среди основных мер по превращению общественного транспорта, которым пользуется огромное количество людей, в доступную безбарьерную среду – устранение «разноуровневости» (разницы в высоте между платформой и вагоном, между полом автобуса и тротуаром и т. д.), использование тактильного покрытия для разметки платформ, оборудование туалетов для людей в инвалидных колясках, выделение специального пространства для инвалидных колясок в общественных местах, использование шрифта Брайля для информационных надписей.

На некоторых станциях шрифтом Брайля написаны тарифные таблицы. Есть места, где Брайлем дублируются надписи на торговых автоматах, а на перилах вдоль спусков-пандусов этим шрифтом набрана разная навигационная информация. Лифты, подъемники и самые обычные станционные служащие, которые в нужный момент приходят на помощь – все это важные составляющие безбарьерного пространства.

На станции: информация о расположении двери вагона на платформе

Для сравнения – статистика «безбарьерности» по транспортным учреждениям с дневным пассажиропотоком, превышающим три тысячи человек.

Станционный лифт

Лифты и пандусы как мера по устранению «разноуровневости» были оборудованы в 85% аэропортов, в 88% морских портов, на 82% автобусных терминалов и на 83% железнодорожных станций (по состоянию на март 2014 года). Однако если брать статистику по всем 9500 железнодорожным станциям Японии, то оказывается, что эти меры приняты только на 43% станций. Там, где проблема «разноуровневости» не решена с помощью лифтов, подъемников и пандусов, на помощь, как правило, приходит станционный служащий.

Туалеты для людей на инвалидных колясках оборудованы в 100% аэропортов, в 71% морских портов, на 63% автобусных терминалов и на 80% железнодорожных станций.

К марту 2014 года доля «низкопольных» автобусов без ступенек на входе, днище которых находится всего в 30 см над землей, составила 33% от общего количества. Муниципальные транспортные ведомства в крупных городах – в Большом Токио, Осаке и др. – постепенно обновляют автобусный парк, пополняя его «низкопольными» автобусами, а четыре известных транспортных компании полностью перешли на автобусы с низким полом. В последние годы повсеместно наметилась общая тенденция постепенного перехода к «низкопольным» автобусам.

Дружелюбный город: безбарьерная среда для всех

Япония – одна из самых продвинутых стран в области «безбарьерного общества» в Азии, но если сравнивать с Америкой и странами Европы, то становится очевидно, что Японии есть куда стремиться. Благодаря закону о безбарьерном пространстве все больше транспортных учреждений, крупных торговых предприятий, отелей, гостиниц и т. д. входят в безбарьерную зону, повышая уровень доступности. Но многие старые театры, стадионы, частные магазинчики и лавочки, теснящиеся вдоль больших улиц, по прежнему остаются «за барьером».

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Город, в котором комфортно живется людям с той или иной инвалидностью – это город, который дружелюбен ко всем: к пожилым людям, к родителям с маленькими детьми, к каждому своему жителю или гостю. Хочется верить, что и после окончания Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 безбарьерное пространство будет расширяться. В том числе и в наших сердцах.