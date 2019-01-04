机场、铁路、公共汽车等交通设施及主要公共设施，越来越多地开始设置能够配合轮椅使用的卫生间，铺设由日本人发明的导盲砖。2020年东京奥运会和残奥会申办成功，在此推动下，包括道路地面高差、剧院和体育馆的无障碍化，以及“心灵无障碍化”活动等在内，都有望得到更进一步的发展。

奥运会和残奥会的举办助推无障碍化发展

公共交通发达的日本。凭藉纵横交错的交通网络优势，2020年日本将在东京举办奥运会和残奥会。并且，日本的老龄化率也是全球第一，各类设施的无障碍化已成为紧要的课题。

2006年12月，日本实施了《有关方便老年人、残疾人行动的法律（无障碍新法）》。以往的无障碍对策工作，都是各个设施“各自为政”地展开的，而随着该法律的实施，超过一定面积的车站、机场、客运码头等公共交通设施，以及商业和公共设施、马路，加上公园和露天停车场等，都开始统一推进无障碍对策。

《新法》不仅关注硬件，另有一个重点，是促进对老年人、残疾人的理解、关爱、问候和帮助，即所谓的人人“心灵无障碍化”。

专为盲人发明的“导盲砖”

如今，靠脚底感知突起物的盲人导航专用地砖——“导盲砖”，以各种形态在全球普及。然而很多人却并不知道，它其实是一位名叫三宅精一的日本人为失明的友人发明并自掏腰包，努力推广，于1967年率世界之先在冈山市投入使用的。如今的导盲砖，作为盲人独自安全行走的一大助力，已然走出日本，在全球不断普及。

车站内为视障者专设的导盲地砖

不断推进之中的无障碍公共交通设施

在供公众使用的公共交通设施中，主要的无障碍举措有消除高差、上述的铺设导盲地砖、设置残疾人专用卫生间、配备盲文说明文字、确保轮椅使用空间、完善车辆和机身的设备等。

车站里的盲文票价一览表、自动售货机上的盲文标识、坡道扶手上的盲文标识板、电梯等都是很好的例子，而且，必要时车站工作人员还会亲自为乘客提供帮助。

车站月台闸门上也有盲文标识

车站内的电梯

让我们对日均乘客3000人以上的交通设施的无障碍状况做一个比较。

通过设置电梯和坡道，成功消除高差的比例，机场是85%，客运码头是88%，汽车客运总站是82%，火车站是83%（2014年3月）。然而，日本约有9500个火车站，从总体来看，高差消除率仅为43%。在一些尚未解决高差问题的车站，基本还是依靠车站工作人员的帮助。

残疾人专用卫生间的设置率分别是机场100%、客运码头71%、汽车客运总站63%、火车站80%，相对来说比较完备。

截至2014年3月末，车门处没有高差、地面到汽车地板的高度在30cm以下的“低地板公共汽车”占运行车辆总数的33%。其中，首都圈的东京都交通局、大阪市交通局等，在车辆更新过程中，逐步向低地板公共汽车过渡，其中四家公司已完全实现了公交车的低地板化，而且行业整体都在向这个方向发展。

建设方便老年人、残疾人、育儿家庭等所有人的城市

日本在亚洲虽然被称为无障碍先进国家，但从欧美各国来看，却依然还很落后。随着无障碍法的实施，无障碍化正在交通设施、大型商业设施、住宿设施中稳步推进，但大部分年代久远的剧场、体育场馆，以及大马路边上个人经营的小店铺等，目前依旧障碍重重。

【扩展阅读】

都说一座方便残疾人生活的城市，是一个让老年人、育儿家庭等所有人都宜居的地方。考虑到2020年东京奥运会和残奥会及其后续的影响，我们相信包括人文精神在内，各种无障碍化都将获得更长足的进步。